En México, desayunar huevito es casi un ritual, pues es la mejor manera de empezar con energía el día, por eso hay tantas formas de prepararlo. Una de las favoritas que ha sido replicada en otros países, son los huevos rancheros. Esta receta picosita te encantará.

La popularidad de los huevos rancheros tiene mucho que ver con que son un desayuno completo, pues combinan una base de tortilla, con huevos fritos y salsa, convirtiéndose en un desayuno representativo de nuestro país por sus elementos.

Expertos en gastronomía señalan que su origen se remonta al México rural, como un alimento energético para los trabajadores del campo que les permitía enfrentar sus largas jornadas laborales.

Justamente, el término “rancheros” hace referencia a los ranchos y haciendas, donde los trabajadores preparaban sus huevos en salsa picante. Con el tiempo, el platillo se popularizó en las ciudades y se colocó en los menús de todos los restaurantes.

En México hay muchas formas de comer huevo, en especial con salsa Chat GPT

¿Cómo hacer huevos rancheros con salsa roja?

Ingredientes:

8 huevos frescos

8 tortillas de maíz

4 jitomates maduros

2 chiles serranos

2 chiles de árbol secos (opcional, para más picante)

¼ pieza de cebolla blanca

1 diente de ajo

Aceite vegetal, suficiente para freír las tortillas y los huevos

Sal al gusto

Preparación:

En un comal, asa los jitomates junto con los chiles, la cebolla y el ajo. Mantenlos al fuego hasta que estén tatemados, pero cuidando que no se quemen para que no amarguen.

Tip: si usas chiles de árbol secos, remójalos 5 minutos en agua caliente después de asarlos para que se ablanden. Licúa todos los ingredientes junto con una pizca de sal hasta tener una salsa homogénea. Si es necesario, agrega un poco de agua, pero cuida que no quede muy aguada. En una cacerola, calienta una cucharadita de aceite y vierte la salsa. Cocina por unos minutos hasta que cambie de color y espese. Apaga el fuego y reserva. En una sartén pequeña, calienta suficiente aceite para cubrir la base. Introduce, una por una, las tortillas y fríelas hasta que estén doradas en las orillas y suaves al centro. Escurre las tortillas en papel absorbente para retirar el exceso de aceite. En la misma sartén, agrega otro poco de aceite y fríe los huevos, uno por uno, sazonando con un poco de sal. Coloca dos tortillas por plato y encima de cada una sirve un huevo frito. Baña con la salsa caliente y sirve tus huevos rancheros acompañados de frijoles refritos y queso fresco.

Aunque no es una regla, los huevos rancheros suelen servirse con la yema tierna. Sin embargo, lograr unos huevos fritos perfectos no es tan sencillo como parece. Por eso, te damos los trucos para que la yema no se reviente.

El secreto para unos buenos huevos rancheros es un huevo frito perfecto Canva

Trucos para que no se reviente la yema al freír un huevo

Usa huevos frescos . Estos tienen las claras más firmes, lo que da soporte a la yema durante la cocción, manteniéndola intacta también al retirar el huevo de la sartén.

. Estos tienen las claras más firmes, lo que da soporte a la yema durante la cocción, manteniéndola intacta también al retirar el huevo de la sartén. Evita usar el aceite muy caliente o frío. La temperatura adecuada es clave: si está muy c aliente, se cocinará la clara muy rápido y la yema se romperá; si está frío, solo absorberá todo el aceite y también se romperá.

o frío. La temperatura adecuada es clave: si está muy c aliente, se cocinará la clara muy rápido y la yema se romperá; si está frío, solo absorberá todo el aceite y también se romperá. Rompe el huevo con cuidado y en un recipiente aparte antes de ponerlo en la sartén. Después deslízalo suavemente al aceite, esto reduce el impacto directo y el riesgo de romper la yema.

y en un recipiente aparte antes de ponerlo en la sartén. Después deslízalo suavemente al aceite, esto reduce el impacto directo y el riesgo de romper la yema. Usa una buena sartén antiadherente . Aunque uses aceite, si tu sartén está en mal estado, podría pegarse el huevo y romperse al intentar retirarlo.

. Aunque uses aceite, si tu sartén está en mal estado, podría pegarse el huevo y romperse al intentar retirarlo. Cocina el huevo con paciencia. No lo estés moviendo, pues podrías perforar la película que protege a la yema, reventándola.

Con estos trucos, tus huevos rancheros quedarán perfectos. Sigue la receta de nuestra salsa picosita y olvídate de tener que ir a un restaurante cada que tengas antojo de este desayuno.