Disfruta de este cheesecake de dulce de leche gourmet, ¡el mejor postrecito del Día de las Madres! Tiene el equilibrio exacto entre la acidez del queso y la profundidad caramelizada del dulce de leche, checa la receta.

El cheesecake, en su esencia más pura, es un lienzo en blanco que ha viajado desde la antigua Grecia hasta las vitrinas más lujosas de Nueva York. Sin embargo, cuando este clásico se encuentra con el dulce de leche, ocurre una metamorfosis gastronómica.

Hacer un cheesecake perfecto reside en la gestión de las temperaturas y la calidad de las materias primas. Cada burbuja de aire atrapada en la mezcla es un riesgo potencial para la estética final, por lo que la precisión se convierte en el ingrediente principal de esta obra.

Aprovechando que llegó el Día de las Madres, regala este cheesecake de dulce de leche gourmet, un postrecito que nunca falla, con un resultado digno de la mejor pâtisserie.

Receta de cheesecake de dulce de leche Canva

Cheesecake de dulce de leche gourmet

Ingredientes:

250 g de galletas tipo María

90 g de mantequilla sin sal de alta calidad (82% materia grasa), derretida

2 g de sal marina fina

30 g de nueces pecán finamente picadas

900 g de queso crema (a temperatura ambiente, no light)

450 g de dulce de leche repostero (de consistencia densa)

150 g de azúcar blanca refinada

200 g de crema de leche (35% materia grasa)

4 huevos grandes a temperatura ambiente

15 g de extracto de vainilla natural o pasta de vainilla

20 g de maicena para estabilizar

Topping:

150 g de dulce de leche adicional (más fluido)

50 ml de crema de leche

Avellanas tostadas o hilos de chocolate amargo (70% cacao)

Preparación:

Precalienta el horno a 160°C. Forra la base de un molde desmontable con papel pergamino y engrasa los laterales. Procesa las galletas hasta obtener un polvo fino, mézclalas con la mantequilla derretida, la sal y las nueces. Presiona firmemente en el fondo del molde y hornea por 10 minutos; deja enfriar completamente. Envuelve el exterior del molde con tres capas de papel de aluminio resistente para asegurar que no entre agua durante el baño María. En un bol grande, bate el queso crema a velocidad baja para evitar incorporar aire; agrega el azúcar y el dulce de leche repostero. Mezcla hasta que la preparación sea cromáticamente uniforme y no queden grumos de queso. Incorpora el almidón de maíz y la vainilla. Añade la crema de leche y mezcla suavemente. Incorpora los huevos uno a uno, batiendo solo lo necesario hasta que se integren. Vierte la mezcla sobre la base de galleta. Coloca el molde dentro de una bandeja de horno profunda y vierte agua hirviendo en la bandeja hasta cubrir la mitad de la altura del molde de la tarta. Hornea a 150°C durante 75-90 minutos, el cheesecake estará listo cuando los bordes estén firmes pero el centro todavía tenga un ligero movimiento tipo "gelatina". Apaga el horno y deja la puerta entreabierta con una cuchara de madera durante una hora. Luego, retira del agua y deja enfriar a temperatura ambiente. Finalmente, refrigera el cheesecake de dulce de leche por un mínimo de 12 horas (preferiblemente 24).

Receta de cheesecake de dulce de leche Canva

¿Se debe hacer el baño María?

El baño María actúa como un termorregulador, asegurando que la temperatura del molde nunca supere los 100°C (punto de ebullición del agua), independientemente de la temperatura del aire en el horno.

Esto garantiza una coagulación lenta y uniforme de las proteínas, lo que se traduce en esa textura cremosa y sin poros que define a un postre de alta gama. Sin este método, los bordes se cocinarían de más y el centro quedaría crudo o excesivamente poroso.

Receta de cheesecake de dulce de leche Canva

Tips de presentación:

Para lograr un corte perfecto, utiliza un cuchillo afilado sumergido en agua caliente y lípialo después de cada incisión.

Para el acabado superior, se recomienda un ganache de dulce de leche: mezcla dulce de leche fluido con un toque de crema de leche caliente para crear una capa brillante y lisa.

Evita las decoraciones excesivas.

Los hilos finos de chocolate amargo pueden añadir ese toque de lujo visual sin interferir con el sabor.

Tener un cheesecake de dulce de leche gourmet para festejar a las mamás cambiará tu forma de celebrar este día.