Última Hora Impreso de hoy

Postres para San Valentín en CDMX: los más bonitos y ricos del 2026

Conoce dónde comprar postres para San Valentín en CDMX, desde panaderías artesanales hasta chocolates y opciones ideales para regalar.

Por: María Gutiérrez

thumb
Postres para San Valentín en CDMX los más bonitos y ricos del 2026Canva

Cada año, el 14 de febrero se consolida como una de las fechas más importantes para regalar detalles dulces, y en 2026 la Ciudad de México vuelve a destacar por su amplia oferta de postres pensados para celebrar el amor.

Panaderías, reposterías y chocolaterías presentan creaciones especiales que combinan buen sabor, diseño atractivo y opciones para todos los presupuestos. Conoce algunos de los lugares para comprar postres para San Valentín en CDMX, ideales para regalar o compartir en pareja o con amigos.

Postres para 14 de febrero en CDMX

  • Rulce
    Ubicada en la colonia Roma Norte, Rulce es una panadería reconocida por su estilo artesanal y por ofrecer productos visualmente llamativos. Durante la temporada de San Valentín, este lugar suele llamar la atención por sus piezas de repostería con toques románticos, ideales para regalar o acompañar una cita especial.

    ¿Qué puedes encontrar? Orejas cubiertas con chocolate rosa, chocolatín rojo, roles en formas de corazón, pastel red velvet, pan dulce y más. Los precios van desde los $70 hasta $200 pesos por pieza, dependiendo del producto.

    Dirección: Coahuila 13, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX.
    Horarios: lunes y martes de 10 a 21 horas, miércoles a viernes de 8 a 21 horas, sábados de 8 a 18 horas.
  • Cuarentena Baking
    Cuarentena Baking, también ubicada en la Roma Norte, se ha vuelto popular por sus postres de gran tamaño y sabores intensos. Para San Valentín, este negocio suele ofrecer versiones especiales de sus productos más conocidos, adaptadas a la temporada, con decoraciones y combinaciones pensadas para compartir.

    Este establecimiento se ha popularizado por sus postres “monchosos”. Puedes pedir brownies, galletas grandes, tartas individuales y cajas surtidas con varios postres. Los precios van desde los $160 hasta $450 pesos, según el tamaño y el tipo de producto.

    Dirección: Puebla 57, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX.
    Horarios: martes a domingo de 10:00 a 19:00 horas.
  • Vulevú Bakery
    Vulevú Bakery es conocida por su panadería y repostería inspirada en recetas francesas tradicionales. Durante la temporada puedes encontrar postres como: tartas, galletas, croissants y galletas; con sabores como chocolate blanco, frambuesa, pistache o limón.

    Los precios aproximados son: croissants desde $85, galletas alrededor de $95 y postres individuales desde los $120.

    Dirección: Córdoba 234, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX.
    Horarios: martes a sábado de 7:45 a 21:00 horas y domingos de 8:30 a 21 horas.
thumb
Postres para San Valentín en CDMX los más bonitos y ricos del 2026Postres para San Valentín en CDMX los más bonitos y ricos del 2026

El chocolate sigue siendo uno de los regalos más clásicos para San Valentín, y en la Ciudad de México existen varias opciones para encontrar bombones y cajas especiales durante esta temporada.

Para el 14 de febrero, es común que algunas chocolaterías ofrezcan presentaciones con formas de corazón, rellenos frutales o cajas diseñadas especialmente para regalar. Entre las opciones más conocidas se encuentran chocolaterías que trabajan con chocolate artesanal y ofrecen productos pensados para ocasiones especiales:

  • Que Bo!
    La chocolatería del chef José Ramón Castillo es conocida por sus bombones y chocolates con sabores variados, ideales para regalar en fechas importantes. Tienen sabores únicos que están pensados para los consumidores mexicanos, todo hecho con cacao mexicano y también cuentan con entremets diseñados para estas fechas.

    Dirercción: Cuauhtémoc 180, Del Carmen, Coyoacán, 04400, CDMX.
    Horarios: lunes a sábado de 11 a 20 horas, domingo de 12 a 18 horas.
  • Tan cacao
    Esta chocolatería cuenta con un espacio en donde puedes observar algunos de los procesos que se siguen para hacer chocolates, especializados en manejar el caco mexicano e ideal para disfrutar no solo de bombones, tabletas o chocolates; sino que puedes disfrutar de panes, pasteles y bebidas deliciosas.

    Dirección: C. Cedro 183-Local B, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400, CDMX.
    Horarios: martes a viernes de 10 a 21:30 horas, sábados y domingos de 11 a 21:30 horas.

En la Ciudad de México, muchas pastelerías aceptan pedidos especiales para San Valentín, con decoraciones temáticas como corazones, mensajes personalizados o colores alusivos a la fecha. Además de las panaderías mencionadas, hay otros lugares que suelen ofrecer postres adecuados para celebrar en pareja, como pastelerías de cadena o supermercados.

thumb
Postres para San Valentín en CDMX los más bonitos y ricos del 2026Cortesía Instagram @vulevubakery

¿Cómo son los postres para San Valentín?

Además del sabor, la apariencia de los postres juega un papel importante durante San Valentín. Muchas panaderías y reposterías en CDMX cuidan cada vez más la presentación de sus productos, pensando en que sean atractivos para compartir en redes sociales. Durante la temporada se encuentran elementos visuales como:

  • Postres con formas de corazón o decoraciones alusivas al amor.
  • Uso de colores como rojo, rosa y tonos claros, especialmente en glaseados y rellenos.
  • Presentaciones pequeñas o en cajas pensadas para dos personas.

Estas tendencias buscan que los postres no solo sean ricos, sino también un elemento visual atractivo para la celebración. Y hay sabores que se repiten y puedes disfrutar principalmente en los postres de estas fechas:

  • Chocolate (chocolate de leche, chocolate blanco, chocolate rubí, chocolate amargo)
  • Frutos rojos (frambuesas, fresas, zarzamoras, moras azules)
  • Frutas tropicales (mango, maracuyá, carambola, lichi)
  • Lácteos (crema de leche, crema, queso crema, queso mascarpone)

Estas combinaciones son ideales para la temporada, la mezcla de sabores y texturas vuelven a estos postres un regalo perfecto para el 14 de febrero.

thumb
Postres para San Valentín en CDMX los más bonitos y ricos del 2026Cortesía Instagram @rulce_panaderia

Los postres para San Valentín en CDMX son ilimitados, hay una amplia variedad que cumple con los gustos de cada persona y son pensados para disfrutar un momento ideal. Elegir con anticipación y considerar tanto el sabor como la presentación puede hacer que un postre sencillo se convierta en un detalle especial para celebrar el amor.

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA