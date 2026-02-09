Postres para San Valentín en CDMX: los más bonitos y ricos del 2026

Cada año, el 14 de febrero se consolida como una de las fechas más importantes para regalar detalles dulces, y en 2026 la Ciudad de México vuelve a destacar por su amplia oferta de postres pensados para celebrar el amor.

Panaderías, reposterías y chocolaterías presentan creaciones especiales que combinan buen sabor, diseño atractivo y opciones para todos los presupuestos. Conoce algunos de los lugares para comprar postres para San Valentín en CDMX, ideales para regalar o compartir en pareja o con amigos.

Postres para 14 de febrero en CDMX

Rulce

Ubicada en la colonia Roma Norte, Rulce es una panadería reconocida por su estilo artesanal y por ofrecer productos visualmente llamativos. Durante la temporada de San Valentín, este lugar suele llamar la atención por sus piezas de repostería con toques románticos, ideales para regalar o acompañar una cita especial.



¿Qué puedes encontrar? Orejas cubiertas con chocolate rosa, chocolatín rojo, roles en formas de corazón, pastel red velvet, pan dulce y más. Los precios van desde los $70 hasta $200 pesos por pieza, dependiendo del producto.



Dirección: Coahuila 13, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX.

Horarios: lunes y martes de 10 a 21 horas, miércoles a viernes de 8 a 21 horas, sábados de 8 a 18 horas.



Cuarentena Baking, también ubicada en la Roma Norte, se ha vuelto popular por sus postres de gran tamaño y sabores intensos. Para San Valentín, este negocio suele ofrecer versiones especiales de sus productos más conocidos, adaptadas a la temporada, con decoraciones y combinaciones pensadas para compartir.



Este establecimiento se ha popularizado por sus postres “monchosos”. Puedes pedir brownies, galletas grandes, tartas individuales y cajas surtidas con varios postres. Los precios van desde los $160 hasta $450 pesos, según el tamaño y el tipo de producto.



Dirección: Puebla 57, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX.

Horarios: martes a domingo de 10:00 a 19:00 horas.



Vulevú Bakery es conocida por su panadería y repostería inspirada en recetas francesas tradicionales. Durante la temporada puedes encontrar postres como: tartas, galletas, croissants y galletas; con sabores como chocolate blanco, frambuesa, pistache o limón.



Los precios aproximados son: croissants desde $85, galletas alrededor de $95 y postres individuales desde los $120.



Dirección: Córdoba 234, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX.

Horarios: martes a sábado de 7:45 a 21:00 horas y domingos de 8:30 a 21 horas.



Postres para San Valentín en CDMX los más bonitos y ricos del 2026 Postres para San Valentín en CDMX los más bonitos y ricos del 2026

El chocolate sigue siendo uno de los regalos más clásicos para San Valentín, y en la Ciudad de México existen varias opciones para encontrar bombones y cajas especiales durante esta temporada.

Para el 14 de febrero, es común que algunas chocolaterías ofrezcan presentaciones con formas de corazón, rellenos frutales o cajas diseñadas especialmente para regalar. Entre las opciones más conocidas se encuentran chocolaterías que trabajan con chocolate artesanal y ofrecen productos pensados para ocasiones especiales:

Que Bo!

La chocolatería del chef José Ramón Castillo es conocida por sus bombones y chocolates con sabores variados, ideales para regalar en fechas importantes. Tienen sabores únicos que están pensados para los consumidores mexicanos, todo hecho con cacao mexicano y también cuentan con entremets diseñados para estas fechas.



Dirercción: Cuauhtémoc 180, Del Carmen, Coyoacán, 04400, CDMX.

Horarios: lunes a sábado de 11 a 20 horas, domingo de 12 a 18 horas.



Esta chocolatería cuenta con un espacio en donde puedes observar algunos de los procesos que se siguen para hacer chocolates, especializados en manejar el caco mexicano e ideal para disfrutar no solo de bombones, tabletas o chocolates; sino que puedes disfrutar de panes, pasteles y bebidas deliciosas.



Dirección: C. Cedro 183-Local B, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400, CDMX.

Horarios: martes a viernes de 10 a 21:30 horas, sábados y domingos de 11 a 21:30 horas.



En la Ciudad de México, muchas pastelerías aceptan pedidos especiales para San Valentín, con decoraciones temáticas como corazones, mensajes personalizados o colores alusivos a la fecha. Además de las panaderías mencionadas, hay otros lugares que suelen ofrecer postres adecuados para celebrar en pareja, como pastelerías de cadena o supermercados.

Postres para San Valentín en CDMX los más bonitos y ricos del 2026 Cortesía Instagram @vulevubakery

¿Cómo son los postres para San Valentín?

Además del sabor, la apariencia de los postres juega un papel importante durante San Valentín. Muchas panaderías y reposterías en CDMX cuidan cada vez más la presentación de sus productos, pensando en que sean atractivos para compartir en redes sociales. Durante la temporada se encuentran elementos visuales como:

Postres con formas de corazón o decoraciones alusivas al amor.

Uso de colores como rojo, rosa y tonos claros, especialmente en glaseados y rellenos.

Presentaciones pequeñas o en cajas pensadas para dos personas.

Estas tendencias buscan que los postres no solo sean ricos, sino también un elemento visual atractivo para la celebración. Y hay sabores que se repiten y puedes disfrutar principalmente en los postres de estas fechas:

Chocolate (chocolate de leche, chocolate blanco, chocolate rubí, chocolate amargo)

Frutos rojos (frambuesas, fresas, zarzamoras, moras azules)

Frutas tropicales (mango, maracuyá, carambola, lichi)

Lácteos (crema de leche, crema, queso crema, queso mascarpone)

Estas combinaciones son ideales para la temporada, la mezcla de sabores y texturas vuelven a estos postres un regalo perfecto para el 14 de febrero.

Postres para San Valentín en CDMX los más bonitos y ricos del 2026 Cortesía Instagram @rulce_panaderia

Los postres para San Valentín en CDMX son ilimitados, hay una amplia variedad que cumple con los gustos de cada persona y son pensados para disfrutar un momento ideal. Elegir con anticipación y considerar tanto el sabor como la presentación puede hacer que un postre sencillo se convierta en un detalle especial para celebrar el amor.