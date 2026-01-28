Día del Croissant 2026: los mejores de CDMX, croissants gratis y otras promociones

“Quien no conoce los croissants, a cualquier cuernito le reza”, dirían por ahí. Aunque son panes diferentes, el croissant tiene algo que lo hace único: su masa laminada con sabor a mantequilla. Descubre los mejores lugares para comerlo en Ciudad de México y otras sorpresas.

El croissant es uno de los mayores representantes de la panadería francesa. Se distingue por su exterior crujiente e interior suave, el cual se logra gracias a su masa fermentada y laminada.

Esta técnica se refiere a alternar finas capas de masa con mantequilla; al hornearse, resulta en una textura aireada en el interior. Esta es la principal diferencia con el cuernito mexicano.

Aunque se parecen en la forma, el cuernito es más dulce y con una masa esponjosa, en lugar de laminada.

Como dato curioso, aunque el croissant se popularizó en Francia, en realidad nació en Austria. Su antecesor es el kipferl, un pan en forma de media luna existente desde el siglo XIII. A Francia llegó siglos después, en el XIX, donde se perfeccionó con el hojaldre de mantequilla.

La buena noticia es que hoy no necesitas viajar a París u otra ciudad francesa para disfrutar un delicioso croissant. En la CDMX varias panaderías se han especializado en este pan, te compartimos algunos ejemplos y las promociones por el Día del Croissant.

¿Cuándo es el Día del Croissant?

Cada 30 de enero se celebra el Día Internacional del Croissant, el pretexto perfecto para disfrutar de este pan. Asimismo, algunas panaderías y cafeterías, aprovechan para lanzar promociones y productos especiales. Aquí te compartimos algunos.

Promociones por el Día del Croissant 2026

Rulce

Esta panadería, que se caracteriza por usar las técnicas tradicionales de la panadería francesa, celebrará regalando un mini croissant a las primeras 30 personas que lleguen a la panadería y compren una bebida este 30 de enero.

Pero si no alcanzas, no te preocupes. Tendrán una promoción de ocho mini croissants acompañados de dos salsas para que los chopees (chocolate y praliné de avellanas), por 150 pesos. Pero ojo, la promo estará por tiempo limitado, consulta fechas en sus redes sociales.

¿Dónde? Coahuila 13, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Croque Voyage

Esta panadería artesanal, ubicada en Coyoacán, promete tener los mejores croissants. Para demostrarlo, armó una caja especial con tres mini croissants (almendra, natural y frutos rojos), para celebrar el Día del Croissant.

El costo es de 190 pesos mexicanos e incluye un pin coleccionable de edición limitada, pero si no quieres el pin, la caja sale en 130 pesos.

¿Dónde? Avenida Miguel Hidalgo 76A, San Lucas, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

La Esperanza

Aunque no es una promoción exclusiva del Día del Croissant, si incluye a este pan. Descarga la app y, en la compra de dos croissants de conejito, te darán un descuento para ir al cine en Cinépolis.

Tim Hortons

Para que desayunes acompañado de un rico croissant, esta cafetería tiene la promoción del croissant de jamón y queso al 2x1, únicamente el 30 de enero. La promoción es válida en tienda y drive thru a nivel nacional, excepto Tamaulipas y sucursales dentro de aeropuertos.

¿Dónde comprar croissants en CDMX?

Sofitel Café: se ha vuelto popular por ofrecer croissants apegados a la tradición francesa, con un laminado perfecto, sabor profundo a mantequilla y una textura crujiente por fuera y suave por dentro.

¿Dónde? Paseo de la Reforma 297, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Croasan: destaca por su enfoque artesanal e ingredientes frescos. Aquí, el precio no está peleado con la calidad, pues sus croissants son accesibles. Además, tienen desayunos y comida.

¿Dónde? Ignacio Allende 168, Del Carmen, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

¿Dónde? Ignacio Allende 168, Del Carmen, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Hasta el cuerno: este lugar es una especie de templo al croissant, pues aquí no solo encuentras el croissant clásico o con rellenos dulces, sino también es la base para otros platillos, desde sándwiches hasta ensaladas.

¿Dónde? Avenida Mazatlán 138-5, Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

¿Dónde? Avenida Mazatlán 138-5, Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Costra: se ha vuelto uno de los favoritos de la CDMX, por su textura más crujiente. Además del clásico de mantequilla, encontrarás rellenos y otros panes con masa laminada.

¿Dónde? Avenida Universidad 482, Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

¿Dónde? Avenida Universidad 482, Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

La Bohême: en esta panadería al puro estilo francés, los croissants son populares por su equilibrio entre suavidad y hojaldrado, así como por su excelente calidad.

¿Dónde? Querétaro 219, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

¿Dónde? Querétaro 219, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Si has probado un buen croissant, coincidirás con nosotros en que merece su día. Lánzate a estos lugares en la CDMX y disfruta de los mejores croissants este 30 de enero o cualquier día.