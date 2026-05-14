Energía, economía y BTS, temas de Sheinbaum con presidente de Corea del Sur

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este jueves una conversación telefónica con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en la que ambos mandatarios coincidieron en reforzar la cooperación bilateral en sectores estratégicos como la energía, la economía, el comercio internacional y los intercambios culturales.

El diálogo entre ambos líderes ocurre en un escenario internacional marcado por la incertidumbre económica derivada del conflicto en Oriente Medio y los ajustes en las cadenas globales de producción.

Plantean reactivar el Tratado de Libre Comercio

De acuerdo con la oficina presidencial surcoreana, Lee Jae Myung destacó la necesidad de fortalecer la relación entre ambos países como aliados estratégicos y subrayó la importancia de retomar las negociaciones para concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Corea del Sur.

La portavoz presidencial, Kang Yu-jung, señaló que el mandatario asiático consideró prioritario ampliar la cooperación en sectores clave como la industria energética, la manufactura avanzada, la tecnología y las inversiones.

Actualmente, México es el principal socio comercial y de inversión de Corea del Sur en América Latina, una posición que ha permitido la consolidación de empresas surcoreanas en sectores como el automotriz, electrónico y tecnológico.

Sheinbaum busca ampliar cooperación

Durante la llamada, Claudia Sheinbaum expresó el interés del Gobierno mexicano en fortalecer la cooperación práctica con Corea del Sur, particularmente en áreas relacionadas con la innovación tecnológica, el desarrollo económico y la atracción de nuevas inversiones.

La presidenta mexicana destacó la relevancia de diversificar las relaciones comerciales de México y construir alianzas estratégicas con economías asiáticas que permitan enfrentar los desafíos del nuevo entorno económico global.

Especialistas consideran que la eventual reactivación del TLC podría abrir oportunidades para incrementar el comercio bilateral, impulsar proyectos industriales y fortalecer la integración de cadenas de suministro entre ambos países.

BTS y el K-pop fortalecen los vínculos culturales

Uno de los momentos destacados de la conversación fue el reconocimiento al impacto cultural que Corea del Sur ha tenido en México a través del fenómeno del K-pop.

Tanto Sheinbaum como Lee Jae Myung mencionaron el reciente concierto de la agrupación BTS en Ciudad de México, donde decenas de miles de seguidores participaron en actividades relacionadas con la banda surcoreana.

Ambos mandatarios coincidieron en que los intercambios culturales se han convertido en un puente de acercamiento entre las nuevas generaciones de ambos países y se comprometieron a impulsar una mayor colaboración artística, educativa y cultural.

México va por presencia estratégica en Asia

La conversación entre los presidentes refleja el interés de México por ampliar su presencia diplomática y económica en Asia, una región considerada fundamental para el crecimiento global y el desarrollo tecnológico.

En medio de las tensiones geopolíticas internacionales, Corea del Sur se ha consolidado como un socio estratégico para México en áreas vinculadas con la electromovilidad, los semiconductores, la tecnología industrial y la inversión extranjera.

El acercamiento entre Claudia Sheinbaum y Lee Jae Myung podría marcar una nueva etapa en la relación bilateral entre ambos países, especialmente en un momento donde las alianzas económicas y comerciales adquieren un papel central en el escenario internacional.

asc