Prepara un cheesecake de chocolate Dubái, el más viral de la temporada

El 2025 vimos el chocolate Dubái por todos lados, incluyendo postres como panes y helados. El dulce nacido en la lujosa ciudad que le da nombre, ha dado la vuelta al mundo por la curiosa combinación de ingredientes. Transfórmalo en un delicioso cheesecake con esta sencilla receta.

Aunque estamos acostumbrados a que hablar de chocolate belga o suizo, se refiera principalmente al país de origen, sus técnicas e ingredientes, el estilo Dubái va más allá. Se trata de una barra de chocolate rellena de crema de pistache, tahini y kataifi tostado.

Estos tres ingredientes son originarios del Medio Oriente, pero especialmente destacan los últimos dos. El tahini es una pasta cremosa de ajonjolí, con un sabor tostado, ligeramente amargo y muy aromático, lo que lo vuelve perfecto para equilibrar el dulzor en los postres.

El kataifi, por su parte, es el ingrediente más curioso y que le aporta personalidad al chocolate Dubái. Se trata de una masa muy fina, hecha de harina y agua, que se estira en hebras delgadas, parecidas a fideos, y es un básico de la repostería de Medio Oriente.

Justamente, incluirlo en este chocolate es una forma de recordar al kunafa, uno de los postres más famosos de la región. Además, aporta el toque crujiente que caracteriza a esta barra, nacida en la chocolatería FIX Dessert Chocolatier, en Dubái.

Pese a haber sido creada en 2022, fue a partir de 2024 cuando empezó a viralizarse en redes sociales, por su textura, color y asociación con el lujo. Tal ha sido su popularidad, que se mantiene vigente y se ha extendido a bebidas, pasteles, donas y más productos dulces.

¿Ya lo probaste? Este cheesecake de chocolate Dubái es una oportunidad de transformar este dulce viral en algo todavía más delicioso.

El chocolate Dubái se ha vuelto famoso por su mezcla de sabores y texturas Canva

¿Cómo hacer cheesecake de chocolate Dubái?

Ingredientes para la base:

250 gramos de galletas de chocolate

100 gramos de mantequilla sin sal, derretida

1 pizca de sal

Ingredientes para el relleno:

600 gramos de queso crema a temperatura ambiente

200 gramos de yogurt griego natural, sin azúcar

180 gramos de azúcar

3 huevos + 1 yema, a temperatura ambiente

1 cdita de extracto de vainilla

Sal

180 gramos de chocolate semiamargo o con leche, derretido y tibio

120 gramos de kataifi

40 gramos de mantequilla derretida

2 cucharadas de azúcar

200 gramos de crema de pistache, untable

1-2 cdas de tahini

3 cdas de leche o crema

Preparación:

Tritura las galletas en el procesador de alimentos o licuadora y colócalas en un recipiente amplio. Vierte la mantequilla derretida y la pizca de sal, y mezcla hasta que todas las migas están integradas y tengan textura arenosa. Forra la base de un molde para cheesecake desmontable con papel encerado y el exterior con dos capas de papel aluminio bien ajustado, cubriendo la base y los costados. Esto ayudará a que, al hornearlo a baño María, no entre agua. Vuelca la galleta en el molde y presiónala para formar una base, súbela un poco hacia las paredes para formar una especie de cazuelita. Refrigera por 20 minutos. Deshebra el kataifi con las manos o sepáralo si viene en nido y mézclalo con la mantequilla derretida, una pizca de sal y 2 cucharadas de azúcar. Esta última puedes omitirla, pero ayudará a dorarlo. Tuesta el kataifi en una sartén a fuego medio, moviendo constantemente hasta que esté dorado. Apaga el fuego y deja enfriar completamente para que esté bien crujiente. Para el relleno: en un recipiente amplio, bate con las varillas el queso crema para suavizarlo. Agrega el azúcar y bate ligeramente. Incorpora el yogur griego, la vainilla y la sal; mezcla. Añade, uno por uno, los huevos y la yema, batiendo a baja velocidad. Finalmente, vierte el chocolate derretido tibio y bate para integrar. Si quieres un sabor más intenso a chocolate, puedes añadir un par de cucharadas de cacao en polvo sin azúcar.

Tip: derrite el chocolate en el microondas, por intervalos de 30 segundos, moviendo entre cada uno. Deja entibiar para no cortar la mezcla. Aparte, mezcla la crema de pistache con el tahini. Agrega leche poco a poco hasta tener una salsa espesa. Vierte el relleno sobre la base de galleta, hasta cubrir dos tercios del molde. Agrega cucharadas de la mezcla de pistache por la superficie y, con ayuda de un palillo, haz el efecto marmoleado. Espolvorea una capa generosa de kataifi tostado y vierte el resto del relleno. Repite el marmoleado y finaliza con kataifi. Coloca el molde del cheesecake dentro de una charola honda y vierte agua caliente hasta alcanzar la mitad de la altura del molde. Lleva al horno precalentado a 160 °C por 60 o 70 minutos, hasta que se vea firme en las orillas y ligeramente tembloroso en el centro. Apaga el horno y deja la puerta entreabierta para que se tempere el cheesecake y no se hagan grietas. Espera una hora antes de sacarlo. Retira del horno y deja enfriar a temperatura ambiente antes de refrigerar por al menos 6 horas. Desmolda el cheesecake de chocolate Dubái y sirve. Si lo deseas, puedes decorar con ganache de chocolate, kataifi dorado y pistaches sin sal, troceados.

En la Ciudad de México, el kataifi lo puedes encontrar en tiendas especializadas en productos árabes o ingredientes gourmet. Asimismo, es posible comprarlo en línea. Pero si no lo encuentras, puedes sustituirlo por otros ingredientes. El resultado no será igual, pero tendrás un toque crujiente.

El kataifi es una especie de fideo crujiente hecho con harina y agua Canva

¿Cómo sustituir el kataifi en el chocolate Dubái?

Fideos vermicelli de arroz. Trocéalos ligeramente y dóralos con matequilla para obtener una textura crujiente, similar al kataifi.

Cereal shredded wheat, sin azúcar. Pártelo para simular hebras y tuéstalo con un poco de mantequilla para que quede crujiente.

Masa filo. Corta tiras finas de esta masa y dóralas en el horno o sartén, hasta que estén crujientes.

Pese a su fama y sensación de lujo, preparar chocolate Dubái en casa no es imposible. Transfórmalo en tu nuevo postre favorito con este sencillo cheesecake.