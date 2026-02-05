Constitución desfigurada

Hoy es 5 de febrero. Conmemoramos el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución. El tema se discutió ayer en la Cámara alta. Los datos que dio en tribuna la senadora del PRI, Carolina Viggiano, son de llamar la atención.

Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, el 1 de diciembre de 2018, se han reformado 106 artículos constitucionales —casi 70% de la Carta Magna— a través de 63 reformas impulsadas principalmente por el Ejecutivo y su mayoría legislativa.

“La Constitución ha sido tratada no como un pacto social duradero, sino como un instrumento ajustable a la conveniencia del poder”, aseveró la senadora.

Hizo notar que cuando se debilita la división de Poderes, se eliminan los contrapesos, se normaliza que una mayoría ignore los límites constitucionales, no estamos ante reformas, estamos ante una erosión democrática. Y eso es lo que ha pasado.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, habló la importancia de hacer valer la Carta Magna, para después preguntar a su par morenista, Alejandro Esquer, exsecretario particular de López Obrador: “¿Cuánto dinero le envió Hugo Chávez a López Obrador? ¿Durante cuánto? ¿Cómo lo trasladaban? ¿Cómo se saltaron las leyes para llevar a cabo ese delito de utilizar dinero del narcorégimen venezolano para las campañas?

Esquer no se dio por aludido. Karina Ruiz, de Morena, tomó la palabra para responder: “La tribuna del Senado debe ser respetada y no ser utilizada para hacer cuestionamientos infundados y sin pruebas”.

Otra morenista, Verónica Camino, también reviró a la panista. “Ni un mexicano o mexicana se va a olvidar del nombre de Genaro García Luna”, dijo.

* En este espacio hemos sostenido que, tarde o temprano, habrá arreglo en el seno de la coalición oficialista en torno a la reforma electoral. Sin el PVEM y el PT, Morena no puede modificar la Constitución para hacer reformas que consoliden al partido en el gobierno después de 2030.

Sin cualquiera de los dos partidos pierden la mayoría calificada en el Congreso (dos tercios de los legisladores presentes) y la mencionada reforma no pasa.

La chiquillada, sin Morena, regresaría a su justa dimensión. Platicamos en el Patio del Federalismo del Senado con Gonzalo Yáñez, senador del PT.

Nos aseguró que está “completamente descartada” una fractura de la coalición oficialista, por el tema de la reforma. “Seguiremos haciendo historia juntos. Tenemos una tarea adicional, que es mantener la unidad. No podemos ser suicidas”, admitió.

Dejó claro que las diferencias del PT con el gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara, no alcanzan para una ruptura con el guinda. “Es un asunto local con repercusión nacional, pero no es factor en cuanto a la ingeniería política que se está haciendo a nivel nacional. Siempre va a haber puntos de vista diferenciados”, subrayó Yáñez.

* En el Verde hay más cautela. Manuel Velasco, coordinador de la bancada de ese partido en el Senado, hizo declaraciones a los reporteros de la fuente.

Hablo de las reuniones que han tenido con la Secretaría de Gobernación, pero también con Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la reforma electoral .

“Estamos en un proceso de diálogo. Todavía no hay una propuesta definida.No estamos cerrados a que podamos buscar lo puntos de coincidencia por encima de los de divergencia, siempre y cuando se respeten los equilibrios”.

Uno de los puntos donde se ha intensificado más el diálogo es en la reducción de los recursos a los partidos políticos.

El Verde está de acuerdo con la condición de que se valore el cambio de la fórmula para la asignación de recursos a los partidos políticos. Actualmente, el que tiene más votos tiene, más recursos recibe. “Eso genera inequidad en la contienda”, sostuvo Velasco.

* Una encuesta de Mendoza Blanco y Asociados dice que si hoy fueran las elecciones de gobernador en Michoacán, los resultados quedarían así: Morena 35.4% de los votos; PAN, 15.5%; PRI, 12.3%; MC, 9.5%; Verde 5.9%; PRD, 4%, y PT, 3.7 por ciento.

La disputa por la candidatura de Morena a la gubernatura de Michoacán está muy cerrada; 41.1% votaría por Fabiola Alanís; 41.4% por Carlos Torres Piña y 39.1% por Raúl Morón. Agregue que 36% prefiere que sea mujer; 24% que sea hombre, y a 37% le es indistinto.

Un factor que puede alterar ese panorama, si decide buscarla, es Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y alcaldesa de Uruapan.

* Uno que ayer se notaba contento es el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez. Tuvo un enlace telefónico con la presidenta Sheinbaum, en la mañanera, para agradecer su respaldo a las familias chiapanecas, a través del Programa para la Vivienda del Bienestar. Y es que ayer se entregaron las llaves de las primeras 96 casas a derechohabientes del Infonavit, de un total de 280 viviendas que se construyen en el desarrollo La Gloria (Tuxtla Gutiérrez).