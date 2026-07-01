Refrescantes cantaritos estilo Jalisco, para celebrar el 5° partido de México

Si nada más de ver en redes sociales a los coreanos bebiendo cantaritos, se te antojaron, prepara esta receta con el toque original de Jalisco. No hay coctel más mexicano para celebrar el pase de la selección mexicana a octavos de final.

Una de las bebidas más representativas de México en el mundo, definitivamente es el tequila. Beberlo derecho es la mejor forma de disfrutarlo, pero también han nacido diferentes cocteles: la paloma, la margarita, el charro negro y el cantarito son los más populares.

Este último nació en Jalisco, como una alternativa para suavizar el tequila, además de hacerlo más refrescante. Su preparación es sencilla: una mezcla de jugos cítricos, refresco de toronja, una pizca de sal y, por supuesto, tequila.

Pero lo más peculiar de esta bebida es que se sirve en recipientes de barro, los cuales ayudan a mantener la bebida fría por más tiempo, algo clave en un estado caluroso como Jalisco. Celebra que México sigue en el Mundial con esta sencilla receta de cantaritos.

El tequila puede beberse derecho o preparar cocteles con él Canva

¿Cómo hacer cantaritos de tequila?

Ingredientes:

1 taza de tequila blanco, 100% agave

1 taza de jugo de naranja natural

½ taza de jugo de limón recién exprimido

½ taza de jugo de toronja natural

2 tazas de refresco de toronja

1 pizca de sal

Hielo al gusto

Preparación:

En una jarra amplia, mezcla los jugos de cítricos con el tequila y la pizca de sal. Llena ¾ partes de cuatro cantaritos con hielo y vierte la mezcla anterior, repartiéndola en cuatro partes iguales. Rellena con el refresco de toronja y revuelve para combinar. Disfruta tu cantarito bien frío mientras ves los partidos del Mundial.

Tip: escarcha tu cantarito con sal o chile en polvo. Solo pasa una rodaja de limón por el borde de la boca y después pásalo por chile o sal. También puedes decorar con rodajas de naranja, limón o toronja.

El truco para preparar un buen cantarito es elegir un tequila de calidad. Este debe ser 100% agave, esdecir, que todo el alcohol viene de la fermentación del agave tequilana Weber, en lugar de tener una mezcla de otros azúcares.

Esto garantiza su sabor complejo y profundo, es decir, la esencia de la planta. De igual modo, es mejor usar jugos naturales, en lugar de aquellos industrializados que alteran el sabor original.

¿Quieres compartir esta bebida con los más pequeños? Si bien, no se recomienda que consuman refresco por la cantidad de azúcar, puedes ofrecerlo en una ocasión especial. Eso sí, en ese caso sustituye el tequila por agua mineral.

Prepárate para echarle porras a México en el siguiente partido del mundial con estos refrescantes y deliciosos cantaritos.