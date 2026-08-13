Deliciosas crepas de champiñones gratinadas con mucho queso

A la hora de desayunar solemos elegir lo mismo: huevo, chilaquiles o una combinación de ambos. Para no aburrirte de siempre comer lo mismo, prepara unas crepas de champiñones gratinadas, una receta perfecta para los fines de semana.

Cuando hablamos de crepas es inevitable transportarnos a Francia, donde nacieron de manos de agricultores que mezclaban harina de trigo sarraceno con agua y sal y cocinaban la mezcla sobre piedras calientes, así que no eran lo que hoy conocemos.

Esta especie de tortilla pasó de comerse sola a rellenarse de prácticamente cualquier ingrediente. La versión dulce es la más popular, pero también existen opciones saladas, pues su sabor neutro hace que combinen con todo.

Otra ventaja es que son flexibles y delgadas, por lo que son preferidas por algunas personas al ser una porción más pequeña de harina para su dieta. Prueba una de las combinaciones más deliciosas para el desayuno con estas crepas de champiñones gratinadas con mucho queso.

Las crepas no solo se comen dulces, también saladas Canva

¿Cómo hacer crepas de champiñones gratinadas?

Ingredientes para las crepas:

1 taza de harina de trigo

2 huevos

1 ¼ tazas de leche

1 cucharada de mantequilla derretida

1 pizca de sal

Mantequilla o aceite, para cocinar las crepas

Ingredientes para el relleno:

500 gramos de champiñones frescos, rebanados

½ cebolla blanca fileteada

1 diente de ajo picado

1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Ingredientes para la salsa cremosa y gratinado:

190 gramos de queso crema

½ taza de leche

¼ taza de crema ácida

¼ taza de queso parmesano rallado (opcional)

1 taza de queso mozzarella o tipo manchego, rallado

Una pizca de nuez moscada

Pimienta negra al gusto

Preparación:

Para las crepas: licúa la leche con los huevos, harina, mantequilla derretida y sal hasta tener una mezcla homogénea y sin grumos. También puedes batirlo en un tazón, mezclando primero los líquidos y después los secos. Cubre la masa con un trapo limpio y déjala reposar 20 minutos para lograr la flexibilidad que buscamos. Calienta una sartén antiadherente grande a fuego medio y engrásala con un poco de mantequilla o aceite; esparce bien para que cubra toda la superficie. Vierte una pequeña cantidad de masa y mueve la sartén para distribuirla en una capa fina. Cocina aproximadamente 1 minuto, o hasta que los bordes comiencen a despegarse y la superficie deje de verse líquida. Voltea y cocina unos segundos más. Coloca la crepa en un plato extendido y repite hasta terminar la masa. Ve apilando las crepas conforme salgan de la sartén y cúbrelas con un trapo limpio para que no se resequen. Para el relleno de champiñones: en una sartén grande, calienta el aceite y la mantequilla a fuego medio. Acitrona la cebolla hasta que esté transparente y agrega el ajo; cocina por unos segundos hasta que suelte su aroma. Incorpora los champiñones y saltea hasta que hayan reducido su volumen y comiencen a dorarse. Sazona con y pimienta; apaga el fuego y reserva mientras preparas la crema. Mezcla la leche, la crema y el queso crema en una cacerola; lleva a fuego bajo y cocina hasta que el queso crema se integre. Revuelve constantemente para que no se queme el fondo. Apaga el fuego, añade el queso parmesano, nuez moscada y pimienta negra. Tip: si la salsa está muy densa, agrega un poco de leche para tener una mezcla espesa, pero fluida. En un plato limpio, coloca una crepa y rellénala con una porción de los champiñones guisados. Puedes enrollarlas como una especie de canelones o colocar el relleno al centro y doblarla en forma de paquete. Acomoda las crepas rellenas de champiñones en un refractario para horno, ligeramente engrasado, y cúbrelas con la crema. Espolvorea el queso rallado por encima y lleva al horno precalentado a 200 °C de 10 a 15 minutos hasta que el queso esté derretido y dorado. Saca el recipiente del horno y deja reposar 5 minutos para que al servir no se desarmen las crepas.

Acompaña las crepas de champiñones gratinadas con ensalada, o disfrútalas solitas, son una opción deliciosa para variar los desayunos.