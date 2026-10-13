Atole de calabaza: la bebida de otoño que querrás preparar en casa

El atole es una de las bebidas tradicionales más queridas de México, ideal para acompañar los días fríos con su sabor reconfortante. Además de las versiones clásicas, existen preparaciones con frutas e ingredientes de temporada que llenan de sabor las cocinas mexicanas.

Durante el otoño, la calabaza de Castilla se convierte en una de las protagonistas de la gastronomía mexicana. Su sabor dulce y su textura suave la hacen perfecta para preparar un delicioso atole casero, una bebida caliente que combina tradición y un toque de canela.

¿Cuál es el origen del atole de calabaza?

El atole tiene sus raíces en la época prehispánica. Su nombre proviene del náhuatl atolli, que significa bebida de maíz o aguado. Por su parte, la palabra ayotli significa calabaza, de ahí que el término ayojatoli o ayo atol se relacione con esta preparación.

Desde tiempos antiguos, el atole se elaboraba principalmente con maíz cocido y agua, a los que se podían añadir ingredientes dulces para darle sabor. Con el paso del tiempo, esta bebida se diversificó y dio lugar a distintas versiones, entre ellas las preparadas con frutas y productos de temporada, como la calabaza de Castilla.

¿Qué ingredientes lleva el atole de calabaza de Castilla?

Si buscas una bebida caliente, cremosa y con un toque dulce, esta receta de atole de calabaza de Castilla es una opción para preparar en casa y disfrutar durante los días frescos.

Ingredientes

1 calabaza de Castilla sin semillas

1 calabaza de Castilla sin semillas ¾ de taza de azúcar morena

1 raja de canela

1 litro de leche (al gusto)

Agua, la necesaria para cocer la calabaza

100 gramos de piloncillo

1 lata de leche evaporada

Receta de atole de calabaza. Foto: Canva

Preparación

Coloca la calabaza de Castilla en una olla y agrega suficiente agua para cubrirla. Añade la raja de canela y el piloncillo. Deja hervir hasta que la calabaza esté suave. Retira del fuego y deja enfriar un poco la preparación. Lleva la calabaza a la licuadora con un poco de leche y procesa hasta obtener una mezcla homogénea. En otra olla, calienta el resto de la leche e incorpora la mezcla de calabaza y el azúcar morena. Agrega un poco de leche evaporada para darle una consistencia más cremosa. Cocina a fuego medio-bajo, sin dejar de mover para evitar que se pegue, hasta que la bebida esté bien caliente y alcance la consistencia deseada. Si queda demasiado espesa, puedes añadir un poco más de leche o agua.

¡Y listo! Sirve tu atole de calabaza bien caliente en una taza o un jarrito de barro para darle un toque tradicional. Es una bebida ideal para acompañar las tardes frías y disfrutar del sabor de los ingredientes de temporada.

Receta de atole de calabaza. Foto: Canva

¿Cuáles son los beneficios de la calabaza de Castilla?

Además de su sabor dulce y su versatilidad en la cocina, la calabaza de Castilla contiene nutrientes importantes para el organismo. De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, su pulpa y sus semillas aportan distintos nutrientes, entre ellos fibra, vitamina A y minerales como hierro, potasio, magnesio y zinc. La composición nutricional puede variar entre la pulpa y las semillas.

Su característico color anaranjado se debe a la presencia de carotenoides, entre ellos el betacaroteno, que el cuerpo puede convertir en vitamina A. Este nutriente contribuye al funcionamiento del sistema inmunológico y al mantenimiento de la visión y la piel.

Aunque la calabaza aporta nutrientes valiosos, sus beneficios dependen de la cantidad y la forma en que se consume. En el caso del atole, el azúcar, el piloncillo y la leche evaporada también influyen en su aporte energético y nutricional.

Receta de atole de calabaza. Foto: Canva

Si tienes antojo de una bebida caliente para esta temporada, el atole de calabaza de Castilla es una alternativa para disfrutar en casa y aprovechar el sabor de uno de los ingredientes más representativos del otoño mexicano.