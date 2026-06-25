Deliciosa carlota de mango con galletas María, el mejor postre de la temporada

Si tienes una reunión familiar, una fiesta o simplemente quieres consentir a tus seres queridos con algo dulce, la carlota de mango con galletas María es una de las opciones más deliciosas y fáciles de preparar.

Lo mejor es que se trata de un postre frío, no necesita horno y está listo con ingredientes que probablemente ya tienes en casa. Además, su sabor fresco lo convierte en una excelente alternativa para los días calurosos.

¿Cómo hacer una carlota de mango con galletas María?

Esta receta es ideal para un refractario mediano y perfecta para compartir con amigos o familiares.

Ingredientes para la carlota de mango

2 mangos maduros

2 mangos maduros Galletas María

1 queso crema chico

250 ml de leche evaporada

397 g de leche condensada

1 cucharadita de esencia de vainilla

½ taza de jugo de limón

Utensilios necesarios

1 refractario mediano

1 refractario mediano 1 licuadora

¿Cómo se hace el postre de mango con galletas Maria? Foto: Canva

Paso a paso para preparar este postre frío

Corta los mangos en trozos para facilitar el licuado.

Corta los mangos en trozos para facilitar el licuado. Coloca en la licuadora la leche evaporada, la leche condensada, el queso crema, la esencia de vainilla, el jugo de limón y los trozos de mango.

Licúa todos los ingredientes, a excepción de las galletas, hasta obtener una mezcla suave y cremosa.

En el refractario, coloca una capa delgada de la mezcla.

Añade una capa de galletas María y vuelve a cubrir con la mezcla.

Repite el proceso alternando capas hasta terminar con todos los ingredientes.

Utiliza la mezcla restante para cubrir la parte superior del postre.

Decora con trozos de mango al gusto.

Refrigera durante al menos 3 horas para que tome consistencia.

¿Cómo se hace el postre de mango con galletas Maria? Foto: Canva

La carlota de mango con galletas María es una excelente opción cuando buscas un postre práctico, económico y lleno de sabor. Gracias a su preparación sencilla y a su textura cremosa, se ha convertido en una de las recetas favoritas para compartir en reuniones familiares o celebraciones especiales.