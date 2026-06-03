¿Mejor que los tacos? Los platillos de Sudáfrica, Corea y Chequia: Rivales de México en Mundial 2026

El Mundial 2026 arranca motores y pone bajo los reflectores a los próximos rivales de la Selección Mexicana. La pasión por el futbol trasciende las fronteras de la cancha y aterriza directamente en el terreno del estilo de vida, la cultura y la escena culinaria internacional.

El Grupo A presenta un choque cultural fascinante entre nuestra gastronomía nacional y las tradiciones de Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Platillos insignia como los tacos, el pozole y la birria enfrentan una dura competencia a nivel de sabores y texturas únicas en el mundo.

Estas naciones oponentes presumen recetas exóticas capaces de atrapar el paladar de cualquier turista. Exploramos los grandes secretos gastronómicos de estos tres países para entender a fondo su identidad antes de que comience a rodar el balón en Norteamérica.

El Bobotie de Sudáfrica

El Bobotie reina como el plato nacional indiscutible dentro de Sudáfrica. Este pastel de carne picada especiada ofrece un contraste directo y adictivo entre sabores dulces y salados. La receta corona la preparación con una capa de huevo batido con leche, horneada hasta cuajar.

Esta joya de la cocina posee una rica herencia histórica a nivel mundial. La elaboración combina técnicas europeas de los colonizadores holandeses con claras influencias de la cultura indonesia y malaya. Los cocineros locales lo sirven bien caliente y acompañado de arroz amarillo.

Bobotie de Sudáfrica. Foto: Redes Sociales

Ingredientes principales:

Base de carne: Carne molida de ternera o cordero, cebolla, ajo y pan remojado en leche para suavizar la textura.

Carne molida de ternera o cordero, cebolla, ajo y pan remojado en leche para suavizar la textura. Especias y toques dulces: Polvo de curry, cúrcuma, canela, hojas de laurel, chutney y uvas pasas.

Polvo de curry, cúrcuma, canela, hojas de laurel, chutney y uvas pasas. El topping: Una mezcla de huevo y leche vertida por encima antes de hornear, decorada con hojas de laurel frescas.

El Bibimbap de Corea del Sur

El bibimbap figura como el estandarte de la cultura popular y culinaria en Corea del Sur. El término significa literalmente "arroz mezclado" y consiste en un tazón caliente cubierto con verduras, carne y huevo. El secreto de la experiencia radica en mezclar todos los elementos a la perfección.

El calor de la base de arroz cocina ligeramente el huevo crudo y amalgama los ingredientes frescos. La yema rota cubre todo el conjunto y crea una textura sumamente cremosa en el paladar. Esta combinación equilibra los sabores y neutraliza la potente salsa picante local.

El Bibimbap de Corea del Sur. Foto: Redes Sociales

Ingredientes principales:

Base: Arroz blanco, en ocasiones tostado ligeramente en el fondo para aportar una textura crujiente al morder.

Arroz blanco, en ocasiones tostado ligeramente en el fondo para aportar una textura crujiente al morder. Vegetales (namul): Zanahoria, calabacín, espinacas, brotes de soja y setas shiitake, cortados en juliana y salteados.

Zanahoria, calabacín, espinacas, brotes de soja y setas shiitake, cortados en juliana y salteados. Proteína: Ternera marinada en salsa de soja, ajo, azúcar y aceite de sésamo.

Ternera marinada en salsa de soja, ajo, azúcar y aceite de sésamo. Toque final: Un huevo frito o escalfado colocado justo en el centro del tazón de cerámica.

Un huevo frito o escalfado colocado justo en el centro del tazón de cerámica. Salsa: Una potente mezcla de pasta de chile coreano (gochujang), aceite de sésamo y azúcar.

El Vepřo-knedlo-zelo de Chequia

El Vepřo-knedlo-zelo domina las mesas en Chequia bajo el título indiscutible de rey de la gastronomía nacional. La preparación presenta un reconfortante asado de cerdo acompañado de albóndigas de pan y col agria. Esta mezcla captura por completo el corazón de la cocina del país europeo.

Los turistas y pobladores locales acompañan tradicionalmente este plato rústico y grasoso con una cerveza tipo Pilsner bien fría. El amargor característico y el gas de la bebida ayudan a limpiar el paladar de la carne de cerdo y facilitan la digestión de una comida tan abundante.

El Vepřo-knedlo-zelo de Chequia. Foto: Redes Sociales

Ingredientes principales: