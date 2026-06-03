Prepara unas enfrijoladas con chipotle, rellenas de jamón para desayunar fácil en cualquier día de la semana. Esta receta representa la perfecta sinergia de los dos pilares de la cocina mexicana: el maíz y el frijol.

Dentro del vasto repertorio de los desayunos mexicanos, las enfrijoladas ocupan un lugar de honor junto a los chilaquiles y las enchiladas. Al sumergir tortillas de maíz ligeramente pasadas por aceite en una suntuosa crema de frijoles sazonada, se crea un lienzo culinario que reconforta el alma y aporta la energía necesaria para afrontar la jornada diaria.

Sin embargo, la cocina tradicional no es estática, sino un ente vivo que evoluciona mediante la incorporación de sutiles notas de contraste.

Prepara unas deliciosas enfrijoladas con chipotle y rellenas de jamón; la receta adquiere una dimensión completamente nueva, elevando el perfil de sabor de lo cotidiano a lo extraordinario.

Receta de enfrijoladas con chipotle, rellenas de jamón Canva

Receta de enfrijoladas con chipotle, rellenas de jamón

Ingredientes:

Para la salsa:

3 tazas de frijoles negros o bayos cocidos (con todo y su caldo de cocción)

2 a 3 chiles chipotles en adobo

½ taza de caldo de pollo o agua

¼ de pieza de cebolla blanca o morada

1 diente de ajo grande

1 cucharada de manteca de cerdo o aceite vegetal de maíz

1 ramita de epazote fresco

Sal de grano al gusto

Para armar las enfrijoladas:

12 tortillas de maíz medianas de preferencia que tengan un día de reposo

250 gr de jamón de pierna o de pavo

¼ de taza de aceite vegetal

½ taza de crema ácida

150 gr de queso fresco, queso cotija o queso panela rallado

½ cebolla blanca cortada en tiras delgadas o aros

Hojas de cilantro fresco

Rebanadas de aguacate

Preparación:

En el vaso de una licuadora, coloca las 3 tazas de frijoles cocidos junto con una porción generosa de su caldo. Agrega los chiles chipotles en adobo, el trozo de cebolla cruda y el diente de ajo; licúa a velocidad máxima para obtener un líquido con cuerpo. Calienta la cucharada de manteca de cerdo o aceite vegetal en una cacerola profunda a fuego medio-alto. Cuando esté bien caliente (casi humeante), vierte el puré de frijol licuado; baja el fuego e introduce la ramita de epazote fresco y sazona con una pizca de sal. Cocina moviendo constantemente con una cuchara de madera para evitar que el fondo se pegue. Deja hervir por unos 8 a 10 minutos hasta que la salsa espese ligeramente y cambie a un tono más oscuro. Mantén la salsa caliente a fuego mínimo. En una sartén independiente, calienta el cuarto de taza de aceite vegetal a fuego medio. Toma una tortilla de maíz y sumérgela en el aceite caliente durante apenas 4 o 5 segundos por lado. Retira la tortilla y escúrrela sobre papel absorbente; repite el proceso con las 12 tortillas. Toma una tortilla sellada y sumérgela por completo dentro de la olla de la salsa de frijol caliente. Asegúrate de que quede completamente cubierta por ambos lados durante unos 5 segundos para que se suavice y absorba el sabor del chipotle. Retira la tortilla impregnada de frijol y colócala sobre el plato donde vas a servir; añade una o dos rebanadas de jamón (o una porción de jamón picado) en el centro; dobla la tortilla por la mitad para formar una especie de quesadilla, o enróllala firmemente en forma de taco alargado. Repite el proceso acomodando de tres a cuatro enfrijoladas por porción en cada plato. Una vez acomodadas las enfrijoladas rellenas de jamón en el plato, toma un cucharón y vierte una cantidad generosa de salsa de frijol caliente extra sobre ellas. Decora inmediatamente dejando caer hilos de crema ácida en forma de zigzag, espolvorea el queso fresco rallado, acomoda los aros de cebolla y corona con unas hojitas de cilantro fresco y unas láminas de aguacate. Sirve de inmediato.

Receta de enfrijoladas con chipotle, rellenas de jamón Canva

Tip extra al momento de preparar la salsa de frijol:

Para lograr una salsa de frijol con calidad de restaurante, pásala por un colador de malla fina después del licuado.

Receta de enfrijoladas con chipotle, rellenas de jamón Canva

Estas enchiladas con chipotle y rellenas de jamón son una preparación que evoca la cocina de las abuelas, donde la simplicidad de los ingredientes de la despensa se transforma en un manjar de reyes gracias a la técnica adecuada.