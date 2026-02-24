Receta de cajeta envinada, ideal para acompañar tus panes

Los dulces mexicanos reflejan una parte de la cultura y tradiciones que hay en México. Hay muchos productos que forman parte de la cocina dulce que hay en el país, aunque su origen esté en otros continentes. La cajeta, por ejemplo, es una de las recetas que más se ha adaptado al paladar de los mexicanos, aunque sea un producto traído con la conquista.

Aunque la cajeta y el dulce de leche son muy similares, la cajeta tiene características muy particulares que le permiten usarse en un sinfín de recetas, platillos y hasta bebidas. Hacer tu propia receta de cajeta envinada permite añadir ese toque que más te guste y tenerla a la mano en casa, para que la disfrutes con otras cosas.

¿Qué es la cajeta?

La cajeta es un dulce tradicional de México que se elabora al cocinar lentamente leche y azúcar hasta que la mezcla se espesa y toma un color café dorado. De manera tradicional, se prepara con leche de cabra, lo que le da un sabor más intenso y particular.

Este producto es especialmente representativo de Celaya, ciudad reconocida por su producción histórica de cajeta. El nombre “cajeta” proviene de los pequeños recipientes de madera llamados cajetes, donde antiguamente se guardaba y vendía este dulce.

La versión envinada es una variante a la que se le agrega vino dulce o algún licor durante la preparación. Este ingrediente aporta un aroma diferente y un sabor más profundo, sin perder la esencia cremosa y caramelizada que caracteriza a la cajeta.

Diferencias entre cajeta y dulce de leche

Aunque muchas personas creen que son lo mismo, existen diferencias claras entre la cajeta y el dulce de leche:

La cajeta tradicional se hace con leche de cabra o una mezcla de leche de cabra y vaca. En cambio, el dulce de leche se prepara principalmente con leche de vaca.

La leche de cabra le da a la cajeta un sabor más fuerte y ligeramente distinto al del dulce de leche, que suele ser más suave.

La cajeta tiene versiones como natural, quemada o envinada. El dulce de leche no suele incluir versiones con licor como parte de su tradición.

La cajeta forma parte importante de la gastronomía mexicana, mientras que el dulce de leche es más común en países del sur de América.

Aunque ambos se usan para rellenar o cubrir postres, la cajeta envinada destaca por su sabor más complejo gracias al toque del vino o licor.

¿Cómo hacer cajeta envinada? Canva

¿Cómo hacer cajeta envinada?

Ingredientes para 1 litro:

2 litros de leche (de preferencia de cabra)

600 gramos de azúcar

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

1 raja de canela (opcional)

1 cucharadita de extracto de vainilla

120 mililitros de tequila o mezcal

Procedimiento:

Coloca la leche en una olla amplia. Disuelve el bicarbonato en un poco de leche y agrégalo a la olla. Esto ayudará a que la mezcla no se corte durante la cocción. Añade el azúcar y la raja de canela si decides usarla. Mezcla bien antes de encender el fuego. Calienta la mezcla hasta que comience a hervir. Después, baja el fuego para que continúe la cocción lentamente. Es importante remover con frecuencia, especialmente cuando empiece a espesar, para evitar que se pegue o se queme en el fondo. Con el paso del tiempo, la mezcla se volverá más espesa y tomará un color café más oscuro. Este cambio ocurre gracias a la cocción lenta y la evaporación del líquido. Cuando la cajeta esté más espesa y con color uniforme, incorpora la vainilla. Cuando la mezcla ya esté casi lista, retira la canela y agrega el licor elegido. Cocina unos minutos más para integrar el sabor. Coloca una pequeña cantidad en un plato frío. Si al pasar el dedo se forma un espacio que no se cierra de inmediato, la cajeta está lista. Vierte la cajeta caliente en frascos de vidrio previamente esterilizados. Deja enfriar antes de tapar.

Al momento de hacer tu cajeta, utiliza una olla grande, ya que la mezcla sube cuando hierve. No descuides la cocción cuando empiece a espesar y mantén el fuego bajo la mayor parte del tiempo. Si queda muy espesa, puedes agregar un poco de leche caliente y mezclar. Y si queda muy líquida, cocínala unos minutos más.

Una vez fría y bien tapada, la cajeta debe guardarse en el refrigerador. Puede durar entre tres y cuatro semanas si se mantiene en un frasco limpio y cerrado. Es importante usar siempre una cuchara limpia y seca para servirla, ya que esto ayuda a evitar que se contamine. También puede congelarse en recipientes bien cerrados hasta por tres meses.

Al descongelarla, basta con mezclarla para que recupere su consistencia. Si presenta un olor desagradable o agrio, cambio de color o la presencia de burbujas extrañas, lo mejor es desecharla.

Receta de cajeta envinada Canva

¿Con qué se puede envinar la cajeta?

La cajeta puede envinarse con distintas bebidas, dependiendo del sabor que desees lograr: brandy, ron oscuro, vino tinto dulce, vino tipo Oporto, jerez dulce o licor de café.

El brandy y el ron aportan un sabor más profundo, mientras que los vinos dulces ofrecen notas más suaves y ligeramente frutales. La elección dependerá del gusto personal y del tipo de pan o postre con el que se quiera combinar.

La cajeta envinada es muy versátil y puede utilizarse de muchas maneras. Su sabor combina muy bien con panes artesanales y pan dulce tradicional. El toque envinado le da un carácter especial que realza recetas sencillas y las convierte en algo diferente.

La receta de cajeta envinada es una variación deliciosa de uno de los dulces más representativos de México. Prepararla en casa permite elegir ingredientes de calidad y ajustar el sabor al gusto personal. Si buscas una alternativa distinta al dulce de leche, esta es una excelente opción para darle un toque especial a tus preparaciones caseras.