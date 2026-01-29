Malvaviscos de manzana sin azúcar, para niños, con fruta 100% natural

Solo, cubierto de chocolate, asado o en smores, ¿quién puede resistirse a un malvavisco? Sin embargo, no se recomiendan en los más pequeños. Mejor dales una golosina saludable con estos malvaviscos de manzana, sin azúcar.

¿Sabías que el malvavisco nació como un producto medicinal? En el antiguo Egipto, se preparaba mezclando miel con la savia de una planta que crecía en los pantanos y estaba reservado exclusivamente para los faraones, para calmar su dolor de garganta.

Posteriormente, el dulce llegó a Francia, donde los confiteros cambiaron la receta, batiendo la savia con azúcar y claras de huevo. Posteriormente, la savia se cambió por grenetina sin sabor, para garantizar su textura esponjosa.

Lo que sí se quedó, fue el azúcar que, básicamente, es su principal componente. Por esa razón, pese a ser muy atractivos para los niños, no se recomienda que los coman.

Los malvaviscos son atractivos para los niños, pero contienen mucha azúcar Canva

En general, los niños deben moderar su consumo de azúcar añadida, es decir, aquella que no está de forma natural en alimentos como frutas, verduras y lácteos. En el caso de los menores de 2 años, deben evitarla por completo.

Después de esta edad, menos del 10 por ciento de las calorías diarias que consumen deberían venir de azúcares añadidos. De esta forma reducimos el riesgo de caries dentales, obesidad infantil y el desarrollo de enfermedades crónicas.

Asimismo, los niños se acostumbran a comer menos azúcares, lo que ayudará a que acepten con mayor facilidad los alimentos saludables a lo largo de su vida. Sin embargo, los pequeños suelen aburrirse de comer siempre lo mismo.

Ofréceles una golosina hecha con fruta cien por ciento natural, con esta receta de malvaviscos de manzana, llevan solo dos ingredientes y son facilísimos.

El puré de manzana es el ingrediente clave para los malvaviscos de fruta Canva

¿Cómo hacer malvaviscos de manzana sin azúcar?

Ingredientes:

500 gramos de manzanas, peladas y cortadas en cubos

40 gramos de grenetina (aprox. 4 cucharadas rasas)

100 mililitros de agua

Preparación:

Coloca las manzanas picadas en una cacerola pequeña y cúbrelas con agua, sin rebasarlas. Lleva a la estufa y, cuando comience a hervir, reduce a fuego medio. Cocina por 15 minutos o hasta que esté muy suave. Si las manzanas tienen mucho líquido, retira el exceso. Usando la batidora de inmersión y mientras la manzana sigue caliente, hazla puré. Pasa la manzana, aún caliente, al tazón de la batidora. Agrega la grenetina y bate a velocidad alta por 20 minutos o hasta que notas que triplica su tamaño y toma una textura esponjosa. Vierte la mezcla en un molde forrado con papel de horno o encerado. Refrigera hasta que esté firme y corta en cuadros. También puedes usar cortadores de galleta.

Ofrece estos malvaviscos de manzana a tu hijo como un snack o postre. Ojo, aunque son una versión más saludable de los dulces, esta receta no debe sustituir su consumo de frutas. La manzana en su estado original, aporta fibra y otros nutrientes.

Asimismo, es importante tomar en cuenta que las texturas como la de la gelatina, pueden aumentar el riesgo de asfixia en niños muy pequeños. Por lo tanto, lo mejor es reservar esta golosina para mayores de dos años y siempre bajo supervisión de un adulto con conocimiento de primeros auxilios.

Finalmente, aunque la grenetina o gelatina sin sabor, se considera un alimento, generalmente seguro, para niños, la recomendación es siempre consultar a tu pediatra o nutricionista antes de ofrecer un alimento nuevo.

Si tu hijo ya se aburrió de los mismos snacks de siempre, pero quieres evitar los azúcares agregados lo más posible, prepara estos malvaviscos de manzana con fruta natural, son facilísimos.