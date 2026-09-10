Chileatole verde tradicional: receta paso a paso para Fiestas Patrias

¿Quieres hacer chileatole verde tradicional? Checa la receta paso a paso para Fiestas Patrias y come algo rico este 15 de septiembre. ¡Es una de las joyas más entrañables de la gastronomía mexicana!

A medio camino entre una sopa espesa, un caldo calientito y un atole salado, este platillo logra condensar en un solo tazón de barro la esencia viva del campo mexicano. Su color verde, proveniente de una molienda de chiles frescos y hierbas olorosas, contrasta con la dulzura de los granos de elote tierno.

El chileatole se convierte en la alternativa perfecta ante opciones más pesadas como el pozole o el mole. Su preparación evoca reuniones comunitarias y memorias familiares en torno al fogón, donde el vapor con aroma a epazote y maíz recién molido anticipa un banquete.

Sigue la receta de chileatole verde tradicional; el secreto reside en lograr la textura aterciopelada correcta mediante la masa nixtamalizada sin que esta se pegue o pierda su frescura.

Receta de chileatole verde ChatGPT

Receta de chileatole verde

Ingredientes:

6 piezas de elote blanco fresco con hojas (3 elotes rebanados en ruedas gruesas y 3 elotes desgranados)

2.5 litros de agua potable o caldo de pollo casero

200 gramos de masa de maíz nixtamalizada fresca

4 chiles serranos o jalapeños frescos

2 chiles poblanos grandes, asados, pelados y sin semillas

1 taza de hojas de epazote fresco, lavado y desinfectado

1 taza de hojas de espinaca fresca (opcional)

1/2 cebolla blanca en trozos

2 dientes de ajo pelados

2 cucharadas de manteca de cerdo o aceite vegetal

Sal de grano al gusto

Para acompañar:

1/2 taza de queso Cotija o queso fresco desmoronado

1/2 taza de mayonesa (opcional)

4 limones partidos en cuartos

Chile seco en polvo (chile piquín o cascabel) al gusto

Preparación:

Lava cuidadosamente los elotes. Corta tres de las mazorcas en trozos medianos (de unos 3 a 4 cm de grosor) dejando parte del corazón. Desgrana las tres mazorcas restantes con ayuda de un cuchillo afilado, raspando suavemente la base para liberar la leche natural del grano. En una olla de barro o metálica de fondo grueso, vierte el agua o caldo de pollo junto con una pizca de sal. Agrega los trozos de mazorca y los granos de elote. Cocina a fuego medio-alto hasta que los granos se sientan suaves y tiernos al tacto. Coloca en la licuadora los chiles serranos, los chiles poblanos asados, las hojas de epazote, la espinaca, la cebolla, los dientes de ajo y media taza de agua fría; licúa a velocidad alta hasta obtener una mezcla homogénea y brillante. En una sartén pequeña, calienta la manteca o aceite a fuego medio. Sofríe la salsa verde licuada durante 5 minutos para asentar los sabores y eliminar el sabor a chile crudo. Vierte esta preparación frita dentro de la olla donde se cuecen los elotes. En un tazón independiente, disuelve los 200 gramos de masa de maíz en una taza y media de agua tibia o caldo utilizando las manos o un batidor de globo; pasa la mezcla por un colador fino para evitar que entren grumos a la olla. Reduce el fuego a intensidad baja e incorpora poco a poco la masa disuelta a la olla, mezclando sin interrupción con una cuchara de madera. Deja hervir suavemente durante 15 minutos hasta que el caldo espese y adquiera una consistencia sedosa. Rectifica el punto de sal. Sirve el chileatole de inmediato en tazones profundos de barro, asegurándote de incluir granos de elote y un trozo de mazorca en cada porción. Acompaña con queso desmoronado, unas gotas de limón fresco y chile en polvo al gusto.

Receta de chileatole verde Canva

¿Con qué acompañar el chileatole?

Coloca al centro de la mesa platones con tlacoyos de rebanada de frijol o haba, tostadas de maíz horneadas, quesos secos rallados y cebolla picada para que cada comensal personalice su tazón a su gusto.

Receta de chileatole verde ChatGPT

Tipos de chileatole:

Chileatole rojo de Puebla y Tlaxcala: Elaborado con chiles secos como el guajillo, el ancho o el costeño. En ocasiones se le añaden guías de calabaza, bolitas de masa sazonadas con manteca ( chochoyotes ) y carne de cerdo o pollo.

Elaborado con chiles secos como el guajillo, el ancho o el costeño. En ocasiones se le añaden guías de calabaza, bolitas de masa sazonadas con manteca ( ) y carne de cerdo o pollo. Chileatole veracruzano de la Costa: Se acostumbra enriquecer con camarón seco, cangrejo de río (chaka) o carne de chivo en festividades comunitarias.

Chileatole negro de Oaxaca: Emplea cenizas de semillas de chile quemadas, tortilla tostada o chiles secos altamente tatemados.

Chileatole dulce con piloncillo: Combinan el picor del chile con piloncillo y canela, sirviéndose en banquetes familiares durante el otoño y celebraciones de Todos los Santos.

El chileatole verde tradicional ofrece una experiencia sensorial repleta de riqueza aromática y matices ahumados. ¿Te atreves a hacerlo en Fiestas Patrias?