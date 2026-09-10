Chileatole verde tradicional: receta paso a paso para Fiestas Patrias
Aprende a preparar un chileatole verde tradicional para el 15 de septiembre; checa los secretos de espesado.
¿Quieres hacer chileatole verde tradicional? Checa la receta paso a paso para Fiestas Patrias y come algo rico este 15 de septiembre. ¡Es una de las joyas más entrañables de la gastronomía mexicana!
A medio camino entre una sopa espesa, un caldo calientito y un atole salado, este platillo logra condensar en un solo tazón de barro la esencia viva del campo mexicano. Su color verde, proveniente de una molienda de chiles frescos y hierbas olorosas, contrasta con la dulzura de los granos de elote tierno.
El chileatole se convierte en la alternativa perfecta ante opciones más pesadas como el pozole o el mole. Su preparación evoca reuniones comunitarias y memorias familiares en torno al fogón, donde el vapor con aroma a epazote y maíz recién molido anticipa un banquete.
Sigue la receta de chileatole verde tradicional; el secreto reside en lograr la textura aterciopelada correcta mediante la masa nixtamalizada sin que esta se pegue o pierda su frescura.
Receta de chileatole verde
Ingredientes:
- 6 piezas de elote blanco fresco con hojas (3 elotes rebanados en ruedas gruesas y 3 elotes desgranados)
- 2.5 litros de agua potable o caldo de pollo casero
- 200 gramos de masa de maíz nixtamalizada fresca
- 4 chiles serranos o jalapeños frescos
- 2 chiles poblanos grandes, asados, pelados y sin semillas
- 1 taza de hojas de epazote fresco, lavado y desinfectado
- 1 taza de hojas de espinaca fresca (opcional)
- 1/2 cebolla blanca en trozos
- 2 dientes de ajo pelados
- 2 cucharadas de manteca de cerdo o aceite vegetal
- Sal de grano al gusto
- Para acompañar:
- 1/2 taza de queso Cotija o queso fresco desmoronado
- 1/2 taza de mayonesa (opcional)
- 4 limones partidos en cuartos
- Chile seco en polvo (chile piquín o cascabel) al gusto
Preparación:
- Lava cuidadosamente los elotes.
- Corta tres de las mazorcas en trozos medianos (de unos 3 a 4 cm de grosor) dejando parte del corazón.
- Desgrana las tres mazorcas restantes con ayuda de un cuchillo afilado, raspando suavemente la base para liberar la leche natural del grano.
- En una olla de barro o metálica de fondo grueso, vierte el agua o caldo de pollo junto con una pizca de sal.
- Agrega los trozos de mazorca y los granos de elote. Cocina a fuego medio-alto hasta que los granos se sientan suaves y tiernos al tacto.
- Coloca en la licuadora los chiles serranos, los chiles poblanos asados, las hojas de epazote, la espinaca, la cebolla, los dientes de ajo y media taza de agua fría; licúa a velocidad alta hasta obtener una mezcla homogénea y brillante.
- En una sartén pequeña, calienta la manteca o aceite a fuego medio.
- Sofríe la salsa verde licuada durante 5 minutos para asentar los sabores y eliminar el sabor a chile crudo. Vierte esta preparación frita dentro de la olla donde se cuecen los elotes.
- En un tazón independiente, disuelve los 200 gramos de masa de maíz en una taza y media de agua tibia o caldo utilizando las manos o un batidor de globo; pasa la mezcla por un colador fino para evitar que entren grumos a la olla.
- Reduce el fuego a intensidad baja e incorpora poco a poco la masa disuelta a la olla, mezclando sin interrupción con una cuchara de madera.
- Deja hervir suavemente durante 15 minutos hasta que el caldo espese y adquiera una consistencia sedosa. Rectifica el punto de sal.
- Sirve el chileatole de inmediato en tazones profundos de barro, asegurándote de incluir granos de elote y un trozo de mazorca en cada porción. Acompaña con queso desmoronado, unas gotas de limón fresco y chile en polvo al gusto.
¿Con qué acompañar el chileatole?
Coloca al centro de la mesa platones con tlacoyos de rebanada de frijol o haba, tostadas de maíz horneadas, quesos secos rallados y cebolla picada para que cada comensal personalice su tazón a su gusto.
Tipos de chileatole:
- Chileatole rojo de Puebla y Tlaxcala: Elaborado con chiles secos como el guajillo, el ancho o el costeño. En ocasiones se le añaden guías de calabaza, bolitas de masa sazonadas con manteca (chochoyotes) y carne de cerdo o pollo.
- Chileatole veracruzano de la Costa: Se acostumbra enriquecer con camarón seco, cangrejo de río (chaka) o carne de chivo en festividades comunitarias.
- Chileatole negro de Oaxaca: Emplea cenizas de semillas de chile quemadas, tortilla tostada o chiles secos altamente tatemados.
- Chileatole dulce con piloncillo: Combinan el picor del chile con piloncillo y canela, sirviéndose en banquetes familiares durante el otoño y celebraciones de Todos los Santos.
El chileatole verde tradicional ofrece una experiencia sensorial repleta de riqueza aromática y matices ahumados. ¿Te atreves a hacerlo en Fiestas Patrias?