Llega Chipotle a México; abren su primer restaurante en Monterrey, Nuevo León

La franquicia estadounidense Chipotle Mexican Grill abrió este miércoles las puertas de su primer restaurante en la República Mexicana. La reconocida firma internacional inició sus operaciones en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para marcar su ingreso formal al mercado nacional de la comida rápida.

El aterrizaje de la marca ocurrió gracias a la alianza estratégica con Alsea, el operador de establecimientos de comida en América Latina. La empresa mexicana, responsable del manejo de franquicias como Starbucks, Domino’s Pizza y Burger King, sumó esta nueva propuesta a su robusto portafolio corporativo.

Platillos variados del restaurante Chipotle. Foto de FB: Chipotle Mexican Grill

Los directivos cortaron el listón inaugural y recibieron a los primeros comensales regiomontanos. La apertura representó el primer paso de un ambicioso plan de expansión territorial que buscará llevar el concepto de la marca a diferentes puntos geográficos del país durante los próximos años.

Christian Gurría, director general de Alsea, celebró la inauguración y destacó la relevancia del proyecto para los planes de la compañía. El ejecutivo calificó el evento como un momento histórico para ambas corporaciones y subrayó el valor de la diversificación de sus opciones gastronómicas.

Menú fresco y sin conservadores artificiales

La sucursal mexicana ofrecerá el menú clásico que posicionó a la marca en la cima de la industria restaurantera global. Los clientes encontrarán una oferta gastronómica basada en burritos, bowls, tacos y ensaladas, todos bajo un esquema completamente personalizable al gusto del consumidor final.

El personal de cocina preparará los alimentos al momento frente a los compradores. La política de la compañía exige el uso estricto de ingredientes frescos, al rechazar por completo la inclusión de saborizantes, colorantes o cualquier tipo de conservadores artificiales dentro de sus recetas diarias.

Tacos del restaurante Chipotle. Foto de FB: Chipotle Mexican Grill

El corporativo buscará replicar su famosa filosofía internacional denominada “Cultivate a Better World” (Cultiva un mundo mejor). Este eje rector enfoca sus esfuerzos en el abastecimiento ético de materias primas y fomenta la colaboración estrecha con productores locales para garantizar la frescura de los insumos.

La preparación artesanal diaria de los platillos funcionará como la principal estrategia de negocio para atraer a nuevos clientes. La marca planea diferenciarse de sus competidores a través de la transparencia absoluta en sus procesos de cocina y la calidad comprobable de sus alimentos.

Planes de expansión a largo plazo

El equipo directivo proyectó un panorama sumamente favorable para el desarrollo del restaurante en el país. Pablo de Brito, director de la marca dentro del operador mexicano, catalogó a la nación como un territorio natural para el éxito comercial de la cadena alimenticia.

El ejecutivo justificó su pronóstico optimista al señalar la inmensa afinidad de los consumidores locales con los alimentos preparados al momento. Recalcó que el público mexicano valora profundamente las experiencias culinarias auténticas y exige estándares elevados en la calidad de sus comidas.

Platillos del restaurante Chipotle. Foto de FB: Chipotle Mexican Grill

La gerencia estructuró una estrategia de crecimiento a largo plazo para consolidar la presencia de la franquicia en México. El plan contempla acercar paulatinamente la propuesta internacional a millones de comensales que ya reconocen el prestigio de la firma por sus viajes al extranjero.

El establecimiento regiomontano operará como el principal laboratorio de pruebas para evaluar la respuesta directa del mercado nacional. Los resultados operativos de esta primera sucursal dictarán el ritmo de las próximas aperturas programadas por el corporativo en el resto del territorio mexicano.