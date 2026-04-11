Starbucks lanza colección de El diablo viste a la moda 2: ¿llega a México y cuánto cuesta?

Una de las películas más esperadas del año es, sin duda, El diablo viste a la moda 2. Y como parte del furor por su estreno, ya comenzaron a lanzarse colaboraciones especiales que emocionan a los fans, como la nueva colección de Starbucks inspirada en este icónico universo de moda.

Con el estreno previsto para el 30 de abril de 2026 en México, la expectativa crece entre quienes aman el estilo, el glamour y la historia que marcó a toda una generación. Pero la gran pregunta es: ¿esta colección llegará a México? Aquí te contamos lo que se sabe.

Así es la colección de El diablo viste a la moda 2 en Starbucks

La colección destaca por su estética elegante y fashionista, con una paleta de colores en rojo, blanco y negro, muy al estilo de la película.

Entre los productos más llamativos se encuentran:

Termos con ilustraciones inspiradas en el filme

Termos con ilustraciones inspiradas en el filme Tazas con diseño editorial y acabados en relieve

Charms para celular con detalles temáticos

Estos artículos rápidamente se han convertido en objetos de deseo para fans y coleccionistas, ya que reflejan el espíritu sofisticado de la historia.

Colección de El diablo viste a la moda 2 llega a Starbucks: precios y estará en México Foto: @merca2.0 / KAEIKAI_

¿La colección El diablo viste a la moda 2 llegará a México?

En redes sociales, muchos usuarios ya preguntan si estos productos estarán disponibles en México. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de Starbucks.

Por ahora, la colección ha sido lanzada en China, donde también ha generado gran conversación por el próximo estreno de la película. Esto deja abierta la posibilidad de que llegue a otros países, aunque aún no hay fechas ni anuncios concretos sobre precios.

Colección de El diablo viste a la moda 2 llega a Starbucks: precios y estará en México Foto: @merca2.0 / KAEIKAI_

Más productos del universo El diablo viste a la moda 2

El entusiasmo por esta secuela no solo ha impulsado colaboraciones con Starbucks. Otras marcas también han comenzado a lanzar productos especiales.

Por ejemplo, Disney presentó muñecas de los personajes principales: Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, y Andrea Sachs, interpretada por Anne Hathaway.

Sin duda, el regreso de esta historia ha reavivado el interés por la moda, el cine y sus icónicos personajes, convirtiendo cada lanzamiento en tendencia.

El diablo viste a la moda 2 no solo promete conquistar la pantalla grande, también está dejando huella en el mundo del lifestyle y la moda.

Mientras los fans esperan su estreno, estas colecciones se han convertido en una forma de vivir la experiencia desde ahora. Y aunque aún no se confirma su llegada a México, la expectativa sigue creciendo.