Prepara unas croquetas españolas con jamón serrano para la final del Mundial

Después de más de un mes de partidos, este fin de semana se disputa la final del Mundial 2026 para saber quién se lleva la anhelada copa. Si eres team España, apoya a tu equipo con esta deliciosa receta de croquetas de jamón serrano.

En España, la cerveza y el vino que se toma en los bares se acompaña con tapas, pequeñas porciones de comida a modo de botana. Entre las más populares están las croquetas, pequeñas bolas de masa frita con un relleno cremoso.

Esto se logra por su base de salsa bechamel, la cual se mezcla con diferentes ingredientes para aportar más sabor y textura; el jamón serrano es uno de los más populares. El exterior crujiente se consigue con pan rallado y una fritura profunda.

Aunque son consideradas un plato típico español, las croquetas vienen de Francia, donde se popularizaron como una forma de aprovechar sobras de carne o pescado, ligándolas con salsa. Con su llegada a España, se adaptaron a los ingredientes locales, ganando gran popularidad.

Las croquetas son una de las tapas españolas más populares Canva

¿Cómo hacer croquetas de jamón serrano?

Ingredientes:

100 gramos de jamón serrano finamente picado

50 gramos de mantequilla

50 gramos de harina de trigo

500 mililitros de leche entera

½ cebolla blanca finamente picada

Sal y pimienta al gusto

Nuez moscada al gusto

2 huevos

1 taza de harina

2 tazas de pan molido

Aceite vegetal, suficiente para freír

Preparación:

En una sartén o cacerola, derrite la mantequilla a fuego medio y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Incorpora la harina y mezcla constantemente por 2 o 3 minutos para quitar el sabor a harina cruda. Con esto formaremos una roux blanca, por eso es importante no dejar que la harina se dore. Añade la leche poco a poco, mientras mezclas con un batidor de globo. Es importante no dejar de remover para evitar grumos. Cocina a fuego medio bajo, entre 10 y 15 minutos, para lograr una salsa espesa. Una señal de que está en su punto, es porque se despega ligeramente de las paredes de la cacerola. Incorpora el jamón serrano y mezcla bien. Agrega pimienta y una pizca de nuez moscada; revuelve y prueba, si es necesario, pon una pizca de sal. Cocina por 5 minutos para integrar los sabores y apaga el fuego. Vierte la mezcla en un recipiente y cubre con papel film; este debe tocar directamente la salsa para que no se forme una nata en la parte superior. Deja enfriar a temperatura ambiente y refrigera por al menos 4 horas, de ser posible, toda la noche. Este paso ayuda a que la masa esté firme y sea más sencillo formar las croquetas. Con ayuda de una cuchara o tus manos, toma pequeñas porciones de masa y forma cilindros o bolitas pequeñas. Pásalas por harina, después por el huevo batido y, finalmente, por el pan molido. En una cacerola o sartén amplia, calienta suficiente aceite para una fritura profunda. Hazlo a fuego medio para que las croquetas no se quemen; la temperatura adecuada son 180 °C. Fríe las croquetas en tandas pequeñas para evitar que baje la temperatura del aceite. Estarán listas cuando el exterior esté dorado y crujiente. Coloca las croquetas de jamón serrano sobre papel de cocina absorbente para eliminar el exceso de grasa.

Sirve recién hechas, solas o acompañadas de alioli o alguna salsa ligera para mojar. Van muy bien con cerveza, ideal para una final de futbol.