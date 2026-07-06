Burritos de desayuno perfectos para congelar y ahorrar tiempo: receta fácil

Prepara unos burritos de desayuno perfectos para congelar y ahorrar tiempo por las mañanas, solo sigue los pasos de esta receta fácil y no sacrifiques el sabor en favor de unos minutos más de sueño.

El ritmo de la vida moderna suele transformar las primeras horas del día en una carrera contrarreloj donde el desayuno, la comida más importante de la jornada, pasa a no ser apreciada como debería.

La buena noticia es que el secreto para conjugar la falta de tiempo con una alimentación rica y equilibrada reside en la planificación y en técnicas culinarias como el meal prep, que nos permiten adelantarnos a las exigencias de la semana laboral.

Y para esto, nada como los tradicionales burritos, un paquete compacto, sumamente nutritivo y diseñado desde su origen para la portabilidad.

Cambia las opciones ultraprocesadas y mantén un estilo saludable lleno de energía con estos burritos de desayuno perfectos para congelar y ahorrar tiempo; aseguras un inicio de día sustancioso con un esfuerzo de apenas unos minutos en el microondas o la sartén.

Burrito de huevo y papa hash brown Canva

Burritos de desayuno para congelar

Ingredientes:

6 tortillas de harina de tamaño grande (especiales para burritos)

6 piezas de huevo fresco

2 tazas de papa natural rallada

1 taza de queso tipo manchego (o similar que funda bien), rallado

½ taza de jamón de pierna, picado en cubos pequeños

¼ de taza de leche entera

2 cucharadas de aceite vegetal o mantequilla

Sal fina y pimienta negra recién molida al gusto

Preparación:

Coloca las dos tazas de papa rallada en el centro de un paño de cocina limpio y seco. Envuelve la papa y exprime con fuerza para extraer todo el exceso de almidón y líquido posible. Pasa la papa a un tazón y sazona generosamente con sal y pimienta. En una sartén antiadherente, calienta una cucharada de aceite a fuego medio-alto. Añade la papa rallada y presiónala firmemente con una espátula contra el fondo para compactarla en una sola capa. Deja que se dore durante unos minutos hasta que la base esté crujiente, dale la vuelta con cuidado y dora el otro lado. Retira de la sartén y colócala sobre papel absorbente para retirar la grasa sobrante. Reserva. En un tazón aparte, bate los 6 huevos junto con el cuarto de taza de leche, sal y pimienta. En la misma sartén, agrega la otra cucharada de aceite o mantequilla a fuego medio bajo. Incorpora la mezcla de huevo y cocina revolviendo de manera suave y constante. Retira del fuego. Extiende una tortilla de harina sobre una superficie de trabajo limpia. Distribuye de manera equitativa una sexta parte de la papa hash brown en el centro, seguida de una porción de huevo revuelto, un puñado de queso manchego rallado y un poco de jamón picado. Dobla los bordes laterales de la tortilla hacia el centro sobre el relleno, luego toma el extremo inferior y comienza a enrollar firmemente hacia adelante, asegurando que los ingredientes queden compactos y no se salgan. Para garantizar que el burrito permanezca cerrado y potenciar su sabor, colócalo con el doblez hacia abajo en una sartén caliente sin grasa durante un minuto por lado para sellarlo. Si vas a consumirlos al momento, están listos. Si tu objetivo es congelar los burritos, transfiérelos a una rejilla y permite que se enfríen por completo a temperatura ambiente antes de proceder a empacarlos.

Burrito de huevo y papa hash brown Canva

¿Cómo congelar los burritos?

Envuelve cada burrito de forma individual y hermética utilizando papel aluminio o, en su defecto, film plástico apto para congelación.

Presiona ligeramente para extraer la mayor cantidad de aire posible atrapado entre el envoltorio y la tortilla.

Una vez que todas las piezas individuales están protegidas, se deben colocar dentro de una bolsa hermética con cierre tipo zipper especial para congelador, la cual cuenta con un grosor superior al de las bolsas de conservación comunes.

especial para congelador, la cual cuenta con un grosor superior al de las bolsas de conservación comunes. Antes de sellar la bolsa exterior, se expulsa el aire remanente y se etiqueta con marcador permanente indicando claramente el tipo de relleno y la fecha de elaboración.

Los burritos pueden durar en el congelador hasta dos meses.

Burrito de huevo y papa hash brown Canva

¿Cómo recalentar los burritos?

Microondas: retira por completo el papel aluminio antes de introducir el burrito. Colócalo sobre un plato apto para microondas y cúbrelo con una servilleta de papel ligeramente humedecida para evitar que la tortilla se reseque. Calienta a potencia media durante 1 minuto y medio, dale la vuelta al burrito y programa otro minuto y medio. Si notas que el centro sigue frío, continúa en intervalos cortos de 30 segundos.

retira por completo el papel aluminio antes de introducir el burrito. Colócalo sobre un plato apto para microondas y cúbrelo con una servilleta de papel ligeramente humedecida para evitar que la tortilla se reseque. Calienta a potencia media durante 1 minuto y medio, dale la vuelta al burrito y programa otro minuto y medio. Si notas que el centro sigue frío, continúa en intervalos cortos de 30 segundos. Sartén: saca el burrito del congelador y colócalo directamente en una sartén antiadherente a fuego bajo. Cocina tapado durante aproximadamente 5 a 7 minutos por lado, volteándolo ocasionalmente.

saca el burrito del congelador y colócalo directamente en una sartén antiadherente a fuego bajo. Cocina tapado durante aproximadamente 5 a 7 minutos por lado, volteándolo ocasionalmente. Freidora de aire u horno: precalienta el equipo a 180 °C. Puedes introducir el burrito envuelto en su papel aluminio original para que se caliente uniformemente al vapor durante 15 minutos, y posteriormente retirar el aluminio los últimos 3 minutos si deseas un acabado dorado y crujiente en la piel de la tortilla.

Al envolver ingredientes clásicos del desayuno en un burrito que puedes congelar, obtendrás una porción equilibrada que combina carbohidratos, proteínas y grasas saludables listas para consumirse en cualquier lugar.