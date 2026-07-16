Analizan reglamentar uso de celulares en escuelas de Nuevo León por retos virales

Ante los retos virales que hace unos meses llevaron a estudiantes a colocar pintas en planteles educativos con amenazas de tiroteos, la Secretaría de Educación de Nuevo León analiza reglamentar el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en planteles educativos.

Así lo confirmó el propio titular de la dependencia estatal, Juan Paura.

“El control que debemos tener establecido al momento de permitir o no permitir el acceso a los alumnos con sus medios electrónicos eso es muy importante, porque muchas de las veces propicia que este tipo de amenazas son fotografiadas por ellos mismos o difundidas dentro de los planteles escolares”, dijo.

En ese sentido expuso que se ha trabajado con el personal docente en ese control que se debe tener y la Nueva Ley de Educación va a reglamentar la forma en que se va a proceder.

Precisó que el tema del ingreso de celulares y aparatos electrónicos a las escuelas está en análisis.

“Ese es un tema que estamos ahorita en el análisis en el establecimiento de una nueva normatividad derivado de la nueva Ley de Educación, ya lo vamos a tener que hacer, la regulación de si sí o sí no ya la vamos a tener que llevar a cabo”, expuso.

Anunció que se realizarán mesas de trabajo para analizar las medidas.

Durante este ciclo escolar que recién acaba de concluir se recibieron amenazas de tiroteos en distintos planteles educativos, los cuales, dijo Paura, se atendieron al 100 por ciento.

“Debo señalar que afortunadamente en la mayoría sino es que en todos los casos que nos fueron reportados y atendidos cada una de estas situaciones no hubo una consecuencia como tal, entendimos de acuerdo con nuestro personal experto del área de Seguridad de la propia Secretaría de Educación que se trataba muchas de las veces de consecuencia de lo que se está presentando en las redes sociales y de aspectos de novedad”, expuso.