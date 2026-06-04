Disfruta de unos hot cakes de chocolate esponjosos para un desayuno reconfortante, ¡una receta con mucho cacao! Este clásico se transforma por completo para una experiencia gourmet digna de los amantes de la buena gastronomía.

Dentro del repertorio global de la repostería matutina, los hot cakes ocupan un lugar de honor gracias a su textura suave, su calidez y esa capacidad casi nostálgica de evocar el hogar.

La magia de los hot cakes de chocolate radica en el equilibrio perfecto entre la dulzura y el amargor característico del cacao puro. Es un desayuno con la dualidad perfecta: para empezar la mañana con todo o para una celebración especial.

Receta de hot cakes de chocolate Canva

Receta de hot cakes de chocolate

Ingredientes:

1 y ½ tazas de harina de trigo de todo uso

½ taza de cacao en polvo puro, de preferencia sin azúcar

¼ de taza de azúcar

1 cucharada de polvo para hornear

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

¼ cucharadita de sal fina

½ cucharadita de café soluble en polvo (opcional)

1 y ¼ tazas de leche entera o leche de almendras a temperatura ambiente

1 cucharada de jugo de limón o vinagre blanco (para preparar un suero de leche casero o buttermilk)

1 huevo grande, de preferencia orgánico y a temperatura ambiente

3 cucharadas de mantequilla sin sal, completamente derretida pero templada (no hirviendo)

1 cucharadita de extracto de vainilla real y puro

½ taza de chispas de chocolate semiamargo

Mantequilla adicional o aceite de coco para engrasar ligeramente la sartén.

Frutos rojos frescos (fresas, frambuesas o blueberries)

Miel de maple pura, miel de abeja o ganache ligero de chocolate para bañar al servir

Preparación:

Vierte la cucharada de jugo de limón o vinagre en la taza de leche entera. Remueve ligeramente con una cuchara y déjala reposar a temperatura ambiente durante unos 10 minutos para preparar un suero de leche casero. En un tazón grande, coloca un colador o cedazo fino. Pasa la harina de trigo, el cacao en polvo puro, el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio y la sal. Una vez cernidos, añade el azúcar mascabado y el café soluble en polvo. Mezcla todo uniformemente utilizando un batidor de globo hasta que veas un polvo de color café claro homogéneo. En un tazón secundario, bate el huevo vigorosamente hasta que empiece a espumar un poco. Incorpora el suero de leche que preparaste en el paso uno, la mantequilla derretida (asegúrate de que esté tibia para que no cocine el huevo) y el extracto de vainilla. Mezcla bien hasta que todos los líquidos queden completamente integrados en una emulsión uniforme. Vierte los ingredientes húmedos sobre el tazón de los ingredientes secos. Con la ayuda de una espátula de silicón, integra los elementos realizando movimientos envolventes desde el fondo hacia arriba. Detente tan pronto como la harina desaparezca. Deja reposar la masa durante 5 minutos; notarás que empiezan a aparecer pequeñas burbujas en la superficie, señal de que los leudantes están activos. Pon a calentar una sartén antiadherente de fondo grueso a fuego medio. Agrega una cantidad mínima de mantequilla; reduce el fuego a medio-bajo. Utiliza un cucharón de cocina o una taza medidora (aproximadamente de 1/4 de taza) para verter la masa en el centro de la sartén, formando un círculo perfecto. Si vas a utilizar chispas de chocolate, este es el momento de espolvorear unas cuantas directamente sobre la masa cruda expuesta. Cocina durante aproximadamente 2 o 3 minutos; debes guiarte cuando notes que los bordes del hot cake se ven opacos, firmes y ligeramente secos. Desliza una espátula plana debajo del panqueque y voltéalo con un movimiento rápido pero suave. Cocina el segundo lado por un período menor, aproximadamente de 1 a 2 minutos adicionales, o hasta que al presionar el centro se sienta elástico y recupere su forma. Retira de la sartén y colócalos en un plato. Puedes cubrirlos con un paño de cocina limpio para mantener el calor mientras terminas de cocinar el resto de la masa. Sirve en una torre alta de hot cakes de chocolate, decora con los frutos rojos y baña generosamente con la miel de tu elección.

Receta de hot cakes de chocolate Canva

Cómo potencializar el sabor del chocolate:

Añade una pizca de café soluble o un toque de café espresso frío a la masa líquida para que los sabores del cacao se perciban de una forma mucho más tridimensional y rica.

Otro potenciador indispensable es la sal marina fina, que actúa bloqueando los receptores de amargura en la lengua, lo que permite que la dulzura natural del chocolate sobresalga sin necesidad de inundar la receta con azúcar procesada.

Sustituir una parte de la mantequilla por aceite de coco virgen añade un aroma sutil y tropical que complementa al chocolate oscuro, además de aportar lípidos que mantienen la miga del hot cake sumamente hidratada.

Receta de hot cakes de chocolate Canva

¿Con qué acompañar los hot cakes?

La opción clásica por excelencia es el café de especialidad. Para unos hot cakes de chocolate intenso, un café filtrado mediante métodos manuales utilizando granos de origen con tueste medio y notas frutales o cítricas resulta ideal.

Si prefieres las bebidas con leche, un Flat White con un shot de espresso corto mantendrá el equilibrio sin llegar a empalagar como lo haría un capuchino azucarado.

Para quienes optan por las infusiones de té, el té negro estilo Earl Grey es un compañero ideal para el cacao. Si se trata de un desayuno dominical festivo o un brunch prolongado, una opción atrevida pero sumamente sofisticada es acompañar el plato con una copa de vino espumoso seco (estilo Cava o Prosecco Brut).

Preparar estos hot cakes de chocolate desde cero nos otorga un control absoluto sobre la calidad de los ingredientes y potencializa el sabor del cacao, para que tus mañanas se inunden con el aroma irresistible del recién horneado.