Flan de cajeta de la abuelita, estilo «La Casa de Toño»

Cierra los ojos y siente cómo la cuchara se desliza por una superficie de seda caramelizada, liberando el aroma profundo de la leche de cabra quemada. Este flan de cajeta es un viaje sensorial al corazón de las cocinas mexicanas tradicionales.

La clave de su éxito, similar al que se sirve en establecimientos icónicos, reside en la perfecta mezcla de los lácteos y el horneado controlado. Al dominar el equilibrio entre el huevo y la densidad de la leche, obtendrás un postre con cuerpo, pero que se funde al instante.

Receta de flan de cajeta de la abuelita Canva

Ingredientes para el flan de cajeta con medidas exacta

La precisión es el alma de la repostería. Para replicar el estilo de la abuela, utiliza ingredientes a temperatura ambiente, asegurando que la mezcla sea homogénea y evitar así la separación de grasas durante la cocción.

Cajeta quemada : 250 gramos (dulce de leche de cabra tradicional).

: 250 gramos (dulce de leche de cabra tradicional). Huevo: 5 piezas grandes (aproximadamente 250 mililitros).

5 piezas grandes (aproximadamente 250 mililitros). Leche evaporada: 360 mililitros (leche a la que se le ha retirado el 60% del agua).

360 mililitros (leche a la que se le ha retirado el 60% del agua). Leche condensada: 390 gramos (leche azucarada y espesada).

390 gramos (leche azucarada y espesada). Queso crema: 190 gramos (opcional, para mayor densidad).

190 gramos (opcional, para mayor densidad). Esencia de vainilla: 15 mililitros (extracto puro para aromatizar).

Receta de flan de cajeta de la abuelita Canva

Paso a paso del flan de cajeta: técnica de horneado perfecto

Lograr un flan sin burbujas requiere paciencia y una técnica de mezclado suave. Sigue estas instrucciones para obtener un resultado profesional que rivalice con el de cualquier restaurante especializado.

1. Preparación del molde y la base

Cubre el fondo y las paredes de un molde para flan (flanera) con la cajeta quemada. Asegúrate de que la capa sea uniforme para que, al desmoldar, el dulce bañe toda la superficie del postre.

2. Emulsión de la mezcla láctea

Licúa las leches, el queso crema, los huevos y la vainilla a velocidad baja. Es crucial no sobrebatir para evitar la incorporación de aire (burbujas) que arruinaría la textura lisa del flan tradicional.

3. Horneado en baño María

Vierte la mezcla en el molde y cúbrelo con aluminio. Colócalo dentro de un recipiente mayor con agua caliente (baño María) y hornea a 180°C durante 60 minutos o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio.

Receta de flan de cajeta de la abuelita Canva

Consejos de técnica: el secreto de la textura lisa

El error más común es el exceso de calor. Si el agua del baño María hierve de forma violenta, el flan se llenará de hoyuelos; mantén el agua justo por debajo del punto de ebullición para una cocción suave.

Una vez horneado, es vital el reposo. Deja enfriar a temperatura ambiente antes de refrigerar por un mínimo de 4 horas. Este tiempo permite que las proteínas del huevo se asienten y el caramelo de cajeta se licúe ligeramente.

Para desmoldar con éxito, pasa un cuchillo delgado por la orilla y da un golpe firme pero seco. El postre debe deslizarse gracias a la humedad de la cajeta, ofreciendo una presentación digna de una mesa festiva.

El flan de cajeta es más que un postre; es un legado de sabor que une generaciones. Sigue estos pasos técnicos y convierte tu cocina en el rincón favorito de tu familia con esta receta infalible y profundamente reconfortante. ¡Es hora de hornear!