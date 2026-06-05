¡Habrá Itacate en el Mundial! Organizan festival gastronómico, homenaje al maíz

Si hay algo de lo que estamos orgullosos los mexicanos, es de nuestra gastronomía, esa que siempre invitamos a los turistas a probar. Por eso, durante el Mundial habrá un espacio para que todos la disfruten: Itacate, un encuentro gastronómico en la Ciudad de México.

La palabra itacate viene del náhuatl “itacatl”, que originalmente se refería a un morral o provisión de alimentos para el camino, es decir, la comida que las personas llevaban durante largas jornadas de trabajo o viajes.

Hoy se sigue usando, pero más arraigado a nuestra cultura de hospitalidad y el gusto de compartir los alimentos. De hecho, es muy común llamar itacate a la comida que un anfitrión entrega a sus invitados al final de una fiesta o reunión.

Es una de las muchas formas como en México apapachamos a nuestros seres queridos: con comida. Para invitar a los turistas que vienen al mundial a formar parte de nuestras tradiciones, la Secretaría de Turismo de México organizó el festival Itacate.

El Itacate es parte de nuestra cultura, una forma de compartir Canva

¿Dónde será el festival gastronómico Itacate?

La Secretaría de Turismo anunció que Itacate se llevará a cabo en Campo Marte, en el marco de las actividades que se realizan para conquistar a los visitantes que vienen a ver los partidos del Mundial.

El festival gastronómico tendrá lugar del 11 de junio al 11 de julio. Es decir, iniciará el mismo día que la justa deportiva y terminará una semana antes. El horario de acceso será de 13 a 19 horas.

Recordemos que Campo Marte será uno de los recintos con actividades durante el Mundial, incluyendo la transmisión en vivo de los partidos y conciertos por la noche. Sin embargo, requieres pagar un boleto para entrar.

En el caso de Itacate, al ser organizado por el Gobierno de México, el acceso será gratuito, solo deberás llevar dinero para comprar lo que se te antoje.

¿Qué habrá en el festival gastronómico Itacate?

Itacate es un homenaje al maíz y nuestras raíces, como explica la Sectur: "es un espacio donde el maíz se transforma en cultura, identidad y gastronomía mexicana”. Por lo tanto, encontrarás diferentes alimentos elaborados a base de este grano.

Estos vienen de 26 estados de la República Mexicana y lo mismo podrás disfrutar un antojito al momento, que llevarte productos artesanales a casa.

El evento también contará con la presencia de cocineras tradicionales, mujeres encargadas de mantener vivas las recetas y técnicas de cocina para transmitirlas de generación en generación, con el objetivo de mantener viva la cocina mexicana ancestral.

Definitivamente, tanto los turistas extranjeros como los locales, tenemos mucho por conocer de México y el Mundial es el pretexto perfecto. Lánzate al festival gastronómico Itacate y redescubre lo delicioso que es el maíz en todas sus formas.