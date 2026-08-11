Económicas tortitas de papa con atún, ideales para el final de quincena

Las tortitas de papa son un clásico de la cocina mexicana, pues con pocos ingredientes y sin gastar demasiado tenemos una comida saciante. Agrégales proteína para hacerlas más completas con esta sencilla receta de tortitas de papa con atún.

El atún enlatado es un alimento que no puede faltar en nuestra despensa, pues nos salva de cualquier apuro. Pero si lo combinamos con papas, no solo sumamos proteína, sino carbohidratos que nos brinden energía y nos mantengan saciados más tiempo.

Existen muchas recetas donde podemos aprovechar esta combinación, como en una ensalada, guiso de atún a la mexicana y unas deliciosas tortitas de papa con atún. Estas son fáciles de hacer, pues solo necesitas mezclar los ingredientes y cocinarlos en una sartén.

Existen muchas formas de combinar papa y atún para una comida saciante y completa Canva

¿Cómo hacer tortitas de papa con atún?

Ingredientes:

4 papas medianas

2 latas de atún en agua, escurridas

1 huevo

¼ de cebolla finamente picada

2 cucharadas de perejil fresco picado

3 cucharadas de pan molido

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Aceite vegetal, el necesario para cocinar

Preparación:

Pela las papas y córtalas en trozos medianos; cuida que los trozos sean similares para que se cuezan parejos. Colócalos en una olla, cúbrelos con agua y agrega una pizca de sal. Lleva al fuego y, cuando comiencen a hervir, reduce a fuego medio-bajo; cocina hasta que estén suaves al pinchar con un tenedor. Escurre las papas y pásalas a un recipiente amplio. Aplástalas con un machacador de frijoles mientras están calientas para que sea más fácil obtener un puré suave y sin grumos. Deja enfriar a temperatura ambiente antes de agregar el resto de los ingredientes. Añade al puré de papa el atún, la cebolla, el perejil, pimienta y, si es necesario una pizca de sal, dependiendo qué tal están las papas de sal. Incorpora el huevo junto con el pan molido y mezcla hasta conseguir una masa que pueda manipularse fácilmente con las manos. Forma las tortitas de papa con atún tomando una porción de la mezcla y formando una bola. Aplástala ligeramente hasta tener una tortita gruesa, pero no tanto, si no no se cocinará de forma homogénea. Acomoda las tortitas en una charola o plato extendido, sin encimarlas, y llévalas al refrigerador por 20 minutos. Esto ayudará a que mantengan la forma al freírlas. En sartén calienta un chorrito de aceite a fuego medio y cocina las tortitas. Acomoda 3 o 4 en la sartén, según el tamaño, es mejor cocinar por tandas que colocar demasiadas al mismo tiempo. Cocina de 3 a 4 minutos por lado, hasta que estén doradas. Tip: para evitar que se rompan, evita voltearlas antes de que formen la costra dorada. Retira de la sartén y escurre el exceso de aceite sobre papel absorbente. Sirve calientes. Acompaña tus tortitas de papa con atún con ensalada fresca, así tendrás una comida completa, rica y balanceada.

Si quieres ahorrarte la fritura y, al mismo tiempo, el tener que estar cuidando las tortitas, usa la freidora de aire. Simplemente, acomódalas en la canastilla, sin encimarlas, y rocíalas ligeramente con aceite en aerosol; puedes omitirlo, pero así se dorarán mejor.

Cocina a 190 °C por 10 o 15 minutos, volteándolas con cuidado a la mitad de la cocción para que el dorado sea parejo.

Para esos días en los que el presupuesto y las ganas de cocinar están un poco ausentes, prepara estas tortitas de papa con atún, son fáciles, económicas y deliciosas.