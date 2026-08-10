Deliciosa piccata de pollo italiana, una receta clásica con salsa de limón

No todo en la cocina italiana es pasta y pizza, también existen espectaculares recetas con todo tipo de proteínas. Un ejemplo es la piccata de pollo que transforma la pechuga asada en una delicia con su salsa de limón y alcaparras.

El término piccata hace referencia a la técnica de cortar finos filetes de carne, enharinarlos, saltearalos y servirlos con una salsa a base de limón, mantequilla y alcaparras.

Originalmente, la piccata se preparaba con ternera, una carne roja muy suave, pero también menos accesible que el pollo. Por esa razón, con la llegada de inmigrantes italianos Estados Unidos, la receta se adaptó para hacerla más económica.

Con el tiempo, este platillo ha ganado popularidad alrededor del mundo por la combinación de sabores, pero también, por ser fácil y rápido de hacer, pero al mismo tiempo, elegante. Aprende a preparar una piccata de pollo para renovar tu menú semanal.

Tradicionalmente, la piccata se hace con ternera, pero el pollo se volvió popular por ser económico Canva

¿Cómo hacer piccata de pollo italiana?

Ingredientes:

4 filetes de pechuga de pollo, delgados

Sal y pimienta negra al gusto

½ taza de harina de trigo

3 cucharadas de aceite de oliva

3 cucharadas de mantequilla sin sal

½ taza de vino blanco seco

½ taza de caldo de pollo

2 limones, el jugo

3 cucharadas de alcaparras, escurridas

Preparación:

Seca los filetes de pollo con papel absorbente para retirar el exceso de humedad y que se doren mejor. Salpimiéntalos por ambos lados y pásalos por la harina. Sacude el exceso para que no queden grumos crudos. En una sartén grande, calienta el aceite de oliva junto con 1 cucharada de mantequilla a fuego medio. Fríe el pollo de 3 a 4 minutos por lado, hasta que esté dorado y cocido. Sin apagar el fuego, retira los filetes de la sartén y colócalos en un plato con papel absorbente. En la misma sartén, vierte el vino blanco seco y raspa el fondo con una cuchara de madera para desprender los restos de pollo y liberar los sabores. Agrega el caldo de pollo y espera que hierva. Baja la temperatura a fuego medio-bajo y deja reducir unos minutos. Incorpora el resto de la mantequilla y deja que se derrita. Añade el jugo de limón junto con las alcaparras y revuelve para integrar todos los ingredientes. Introduce los filetes de pollo en la salsa y cocina por 5 minutos, mojándolos con la salsa, para que absorban los sabores. Rectifica la sazón y apaga el fuego. Sirve la piccata de pollo acompañada de puré de papa, pasta a la mantequilla o vegetales al vapor.

Aunque no son indispensables, las alcaparras dan un toque de salinidad y acidez a la piccata Canva

Aunque no son un ingrediente tan común en la cocina mexicana, en esta receta, las acaparras aportan un toque de acidez y salinidad para contrastar con la salsa de mantequilla.

Sin embargo, ya que tienen un sabor intenso y ligeramente amargo, no todas las personas las disfrutan. De ser así, puedes sustituirlas por aceitunas verdes o Kalamata picadas, incluso, con pepinillos en vinagre, finamente picados.

En caso de que no te guste ningún encurtido, puedes simplemente omitirlas. De cualquier forma, la salsa de mantequilla con limón le da un sabor único por sí misma a la piccata de pollo.