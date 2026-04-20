Sencillas tortitas de papa rallada con queso manchego, que no se desbaratan

Las tortitas de papa son un clásico de la gastronomía mexicana: económicas, rendidoras y relativamente fáciles… hasta que al freírlas se rompen. Si siempre te pasa, prueba con esta receta de tortitas de papa rallada con queso manchego.

¿Sabías que la papa es el tercer cultivo alimentario más importante del mundo? Ha estado presente por más de 9 mil años, como una buena fuente de calorías y energía. Por eso no es raro que abunden las recetas con este tubérculo.

En Europa son muy comunes los platos con papa rallada, un ejemplo son el rösti suizo y los latkes judíos. Posteriormente, en Nueva York surgieron las papas hash brown, un clásico del desayuno.

Lo que las une a todas es su textura dorada y crujiente por fuera, pero suave por dentro. Gracias a su almidón, incluso es posible hacer tortitas sin huevo, solo con la papa rallada.

Pero si quieres agregar ingredientes como el queso y que te queden perfectas, aquí te damos la receta más sencilla de tortitas de papa rallada con queso manchego.

Las tortitas de papa son un clásico de la gastronomía mexicana Canva

¿Cómo hacer tortitas de papa rallada con queso?

Ingredientes:

2 papas peladas

1 cebolla blanca pequeña

½ taza de queso tipo Manchego rallado

2 cucharadas de harina

1 pieza de huevo

Sal y pimienta al gusto

Aceite para freír

Preparación:

Ralla las papas con un rallador grueso y colócalas en una coladera fina. Presiona con la parte posterior de una cuchara para sacar la mayor cantidad de líquido posible. Deja escurriendo sobre un tazón y reserva. Con el mismo rallador, ralla la cebolla y colócala en un recipiente hondo. Agrega al recipiente la papa, queso, harina, sal y pimienta. Mezcla para conseguir una masa compacta. Calienta aceite en una sartén, el suficiente para cubrir la superficie. Con la ayuda de dos cucharas, forma tortitas y velas colocando en la sartén. Fríe hasta que estén doradas por ambos lados. Retira de la sartén y colócalas sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Continúa con el resto de la mezcla de papa. Acompaña tus tortitas de papa rallada con queso con ensalada. También puedes usarlas como una guarnición para tus platos con carne, pollo o pescado.

El almidón de la papa permite mantener unida la mezcla de las tortitas Canva

Trucos para que las tortas de papa rallada no se desbaraten

Elimina completamente la humedad. Exprimir la papa rallada es clave, pues este tubérculo contiene mucha agua, lo que puede impedir que las tortitas se compacten, rompiéndose.

es clave, pues este tubérculo contiene mucha agua, lo que puede impedir que las tortitas se compacten, rompiéndose. Evita enjuagar la papa rallada, pues es necesario conservar parte del almidón; este actúa como pegamento, uniendo la mezcla.

Usa un aglutinante. Aunque el almidón ayuda a unir las tortitas, es mejor usar un ingrediente extra, como huevo, harina o pan molido para también dar más firmeza.

Cocina con paciencia. Es importante cocinar bien las tortitas de papa rallado por un lado antes de voltearlas. Si las manipulas demasiado pronto, se romperán fácilmente.

Evita hacer tortitas demasiado grandes o gruesas, ya que será más difícil que se mantengan unidas y se cocinen de forma uniforme.

Para una comida fácil, rápida y económica, estas tortitas de papa rallada con queso son una excelente opción. Lo mejor es que no se rompen y quedan bien doraditas.