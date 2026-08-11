¿Usar o no aceite en la freidora de aire? Recomendaciones para lograr el dorado perfecto

La freidora de aire es uno de los electrodomésticos que ha facilitado la vida de muchas personas a la hora de cocinar, todo con la promesa de hacerlo rápido y sin necesidad de usar aceite, con lo cual se presupone más sano, sin embargo, algunas personas señalan que esto no debe ser así y es necesario colocar un poco de aceite a la hora de usarla.

El funcionamiento de la freidora de aire es sencillo: dora los alimentos mediante ráfagas constantes de aire caliente, sin embargo, existe un tema que los usuarios han notado desde los primeros días que la usaron: los alimentos si bien salen dorados pueden parecer secos y, también tener un sabor mucho más sencillo.

Sin embargo, surge una interrogante recurrente entre los usuarios: ¿realmente se requiere añadir grasa comestible para obtener buenos resultados? La respuesta técnica es que no, porque justamente fue diseñada para no requerirla en su funcionamiento. Por el otro lado, una ligera capa de aceite puede hacer más crujientes y sabrosos los alimentos sin llegar a requerir las cantidades que se usan en otros métodos y manteniedo, en cierta medida, el aspecto saludable.

¿Qué tipo de grasa o aceite se debe utilizar y cuáles conviene evitar?

Para maximizar el rendimiento del aparato, es clave seleccionar ingredientes con una tolerancia elevada a las temperaturas extremas, lo que en gastronomía se conoce como un alto punto de humo.

Variedades como el aceite de cacahuate, aguacate, cártamo o canola soportan el calor intenso sin quemarse, amargar los alimentos ni generar humo dentro de la cocina, esto según recomendación de los expertos.

En contraste, es fundamental prescindir de productos delicados como el aceite de oliva virgen extra o la mantequilla, ya que se degradan con rapidez a grados elevados.

Asimismo, los expertos sugieren evitar los aerosoles comerciales antiadherentes, debido a que sus propelentes químicos y aditivos pueden deteriorar el recubrimiento de teflón de la cesta con el paso del tiempo.

La clave en el momento de cocinar con la freidora de aire, como en otros métodos de preparación es la prueba y error hasta que encuentres el punto óptimo para que cumpla con tus propias exigencias.