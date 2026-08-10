Cremoso cheesecake de nogada para aprovechar la temporada de nuez de Castilla

De julio a septiembre, podemos encontrar en México nuez de Castilla, un ingrediente esencial de los chiles en nogada, pero también de otras recetas. Este cheesecake de nogada se inspira en el platillo tradicional mexicano para hacer un postre delicioso.

Aunque su nombre puede apuntar a que su origen es español, la nuez de Castilla es originaria del Medio Oriente, pero con el tiempo ganó presencia en Europa y, posteriormente, en América, incluyendo México.

Registros históricos señalan que fue en el año 1539 cuando se cultivaron nogales por primera vez en nuestro país, en el huerto del Convento franciscano de Calpan en Puebla. Aquí se adaptaron tan bien, que hoy Puebla es líder productor en el territorio nacional.

Curiosamente, la mayoría conocemos este ingrediente por su relación con los chiles en nogada. Sin embargo, no solo sirve para preparar licores, panqués, dulces y otras recetas saladas, también tiene grandes beneficios para nuestra salud.

En primer lugar, cuida a nuestro cerebro, por su contenido de lecitina, fósforo y vitaminas del grupo B, además de ser ricas en antioxidantes y fibra. Aprovecha la temporada de nuez de Castilla y prepara un cremoso cheesecake de nogada.

La nuez de castilla funciona bien en recetas saladas y dulces Canva

¿Cómo hacer cheesecake de nogada?

Ingredientes para la base:

200 gramos de galletas tipo María

90 gramos de mantequilla sin sal, derretida

½ cucharadita de canela molida

Ingredientes para el relleno:

600 gramos de queso crema a temperatura ambiente

180 gramos de azúcar

3 huevos

200 mililitros de crema para batir

1 cucharadita de extracto de vainilla

100 gramos de nuez de Castilla pelada

1 cucharadita de canela molida

Ralladura de 1 naranja

2 cucharadas de fécula de maíz

Ingredientes para la cobertura:

150 gramos de nuez de Castilla pelada

120 mililitros de leche

100 mililitros de crema para batir

50 gramos de queso crema

2 cucharadas de azúcar glas

½ cucharadita de canela molida

1 cucharadita de vainilla

Una cualidad del cheesecake es que va bien con cualquier ingrediente Canva

Preparación:

En un procesador de alimentos o la licuadora, tritura las galletas hasta tener un polvo fino y colócalas en un recipiente amplio. Mezcla con la canela en polvo y vierte la mantequilla derretida. Revuelve hasta tener una textura similar a arena húmeda. Cubre el fondo de un molde desmontable con papel encerado y distribuye la masa de galleta. Presiona firmemente para formar una capa compacta. Refrigera durante aproximadamente 20 minutos antes de verter el relleno. Coloca el queso crema junto con el azúcar en un recipiente amplio y bate hasta integrar y tener una mezcla suave, sin grumos. Agrega los huevos uno por uno, batiendo entre cada adición. Al terminar, vierte la crema para batir, la vainilla, la canela y la ralladura de naranja. Bate ligeramente y añade la fécula de maíz. Mezcla nuevamente para integrar, cuidando no batir demasiado para no incorporar mucho aire. Finaliza con la nuez de castilla, integrando de forma envolvente. Vierte la mezcla sobre la base de galleta y alisa con una espátula. Lleva al horno precalentado a 160 °C y hornea de 50 a 60 minutos o hasta que el centro esté ligeramente tembloroso. Apaga el horno y abre un poco la puerta. Deja dentro el cheesecake durante 15 minutos para evitar que se agriete por el cambio brusco de temperatura. Pasado el tiempo, sácalo del horno y déjalo enfriar a temperatura ambiente para después refrigerarlo, cubierto con papel aluminio, por al menos cuatro horas o toda la noche. Para intensificar el sabor a nogada, prepara la cobertura. Licúa la nuez con la leche, crema para batir, queso crema, canela, vainilla y azúcar glas. Debes obtener una mezcla espesa y cremosa. Tip: si queda muy líquida, agrega otro poco de nuez. Desmolda el cheesecake de nogada frío y decóralo con la cobertura. Si lo deseas, también puedes agregar granos de granada para dar un toque de color.

¿Quién dijo que la nuez de Castilla era exclusiva de los chiles en nogada? Prepara este delicioso cheesecake y disfruta todo el sabor de este ingrediente de temporada.