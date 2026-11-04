Deliciosos chilaquiles encacahuatados para un desayuno tradicional mexicano

Los chilaquiles son uno de los platillos más emblemáticos de los desayunos en México. Al ser la tortilla su base, se pueden combinar con cualquier salsa. Transforma tus mañanas con esta versión de chilaquiles encacahuatados.

El encacahuatado es un platillo tradicional mexicano que consiste en carne bañada con una salsa de cacahuate condimentada con chiles secos y especias. Justamente, el secreto de este platillo está en su salsa.

Aunque la base es la misma, puede cambiar el tipo de chiles y, por lo tanto, el sabor. Los más usados son el ancho, chipotle y guajillo, pero dependerá de la región y la receta familiar, lo mismo si la textura es más sedosa o granulosa.

Sin embargo, algo en lo que coincide el encacahuatado, sin importar dónde se prepare, es su carácter festivo. No esperes que sea una fecha especial y disfruta todo su sabor, pero en unos chilaquiles con salsa de cacahuate cremosa.

Los chilaquiles son un clásico de los desayunos en México, por su versatilidad, sabor y textura Canva

¿Cómo hacer chilaquiles con salsa de cacahuate?

Ingredientes:

500 gramos de totopos fritos

¾ de taza de cacahuates naturales sin sal y sin cáscara

3 jitomates medianos

2 chiles guajillo desvenados y sin semillas

1 chile chipotle adobado

¼ de cebolla blanca

2 dientes de ajo

1½ tazas de caldo de pollo o verduras

½ cucharadita de comino molido

1 pizca de canela

2 clavos de olor

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal al gusto

½ taza de crema ácida (para servir)

100 gramos de queso fresco desmoronado (para servir)

¼ de cebolla cortada en rodajas (para servir)

Preparación:

Tuesta los cacahuates en una sartén a fuego medio; muévelos constantemente para que se doren de forma uniforme y evitar que se quemen. Cuando comiencen a liberar el aroma a cacahuate tostado, retíralos del fuego. Limpia y desvena los chiles secos y colócalos en un recipiente resistente al calor. Cúbrelos con agua caliente y deja que se hidraten por 10 minutos o hasta que se suavicen; escúrrelos y reserva. En la misma sartén de los cacahuates, asa los jitomates junto con la cebolla y los dientes de ajo. Retíralos cuando estén ligeramente dorados y suaves. Licúa los cacahuates tostados con los jitomates, la cebolla, el ajo, los chiles guajillo hidratados, el chipotle, el comino, la canela, los clavos de olor y una taza de caldo. Procesa hasta conseguir una mezcla homogénea. Tip: si la salsa queda muy espesa, incorpora un poco más de caldo; debe quedar como un mole ligero. En una cacerola calienta el aceite a fuego medio y vierte la salsa. Cocina de 10 a 15 minutos, moviendo constantemente para evitar que se pegue. Rectifica la sazón y espesor, si es necesario, agrega un poco de sal o caldo. Tip: la salsa estará lista cuando espese ligeramente y cambie de color. Apaga la salsa e incorpora los totopos; mezcla suavemente para evitar romperlos. Si te gustan los chilaquiles crujientes, mezcla antes de servir; para una consistencia más blanda, déjalos reposar unos minutos.

Sirve los chilaquiles encacahuatados acompañados de crema, queso fresco y cebolla. Para un desayuno más sustancioso, acompáñalos con pollo desmenuzado, bistec o huevo.