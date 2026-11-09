Sopa de cebolla francesa tradicional: receta casera con el sabor auténtico

Sigue el paso a paso de esta receta casera de sopa de cebolla francesa tradicional, con el sabor auténtico de la cocina del país galo.

La sopa de cebolla francesa (soupe à l'oignon), cubierta por una corteza dorada y burbujeante de queso derretido, comenzó hace siglos como el alimento predilecto de las clases trabajadoras.

Gracias a la abundancia de la cebolla, este plato fue durante generaciones el sustento diario que reconfortaba a campesinos, obreros y comerciantes nocturnos en los mercados urbanos.

El verdadero punto de inflexión del plato ocurrió en el mercado central de Les Halles en París durante el siglo XIX. Fueron los bistrós locales que lo rodeaban, como el legendario Au Pied de Cochon, los que popularizaron el agregado de rebanadas de pan duro tostado cubiertas con abundante queso gratinado al horno, creando la versión definitiva que hoy seduce a gourmets de todo el planeta: la gratinée des Halles.

Puedes dominar la sopa de cebolla francesa con el sabor auténtico en tu propia casa; se convertirá en tu receta favorita para disfrutar en cualquier momento del año sin ingredientes exóticos o pasos complicados.

Receta de sopa de cebolla francesa tradicional Canva

Receta de sopa de cebolla francesa tradicional

Ingredientes:

5 a 6 cebollas grandes, peladas y cortadas en plumas finas y uniformes de unos 3 mm

3 cucharadas soperas de mantequilla sin sal

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

3 dientes de ajo medianos, finamente picados o prensados

½ cucharadita de azúcar (opcional)

2 cucharadas soperas rasas de harina de trigo de todo uso

½ taza de vino blanco seco, preferentemente un Sauvignon Blanc, Pinot Blanc o Chardonnay sin madera

2 cucharadas de jerez seco o Coñac (opcional)

1.8 a 2 litros de caldo concentrado de res, caliente y con cuerpo

2 hojas de laurel secas, 4 ramitas de tomillo fresco y un ramillete pequeño de perejil, atados con hilo de cocina

Sal marina gruesa al gusto.

Pimienta negra recién molida al gusto

1 baguette francesa tradicional, rebanada en rodajas de 1.5 a 2 cm de grosor.

200 g a 250 g de queso Gruyère, rallado grueso (puede combinarse en partes iguales con queso Comté o Emmental francés)

Preparación:

Corta los extremos de las cebollas, pártelas longitudinalmente por la mitad de polo a polo y retira la cáscara seca. Coloca la cara plana sobre la tabla y corta tiras finas siguiendo la orientación de las fibras (de raíz a tallo). En una cacerola de fondo grueso, calienta la mantequilla y el aceite a fuego medio. Añade toda la cebolla cortada y una pizca generosa de sal. Remueve bien para impregnar todas las hebras con la grasa; cubre la olla con su tapa durante los primeros 10 a 12 minutos a fuego medio-bajo, permitiendo que la verdura sude. Retira la tapa y mantén la llama entre baja y media-baja. Remueve con una cuchara de madera cada 4 a 6 minutos, raspando el fondo para evitar que las zonas de contacto se quemen. A medida que el agua se evapore (tras unos 25 a 30 minutos), las cebollas adquirirán un tono rubio brillante; tras 45 a 60 minutos, el color cambiará a un ámbar tostado profundo y finalmente a un caoba brillante. Incorpora el ajo picado en los últimos 3 minutos. Espolvorea la harina sobre la compota de cebollas confitadas. Cocina a fuego lento durante 2 a 3 minutos sin dejar de mover, asegurándote de que la harina se dore ligeramente y pierda su sabor a almidón crudo. Sube la intensidad del fuego a nivel medio-alto y vierte el vino blanco (junto con el coñac o jerez, si decides usarlo). Con la cuchara de madera, raspa el fondo y los laterales de la olla para disolver los sólidos caramelizados. Deja que el alcohol hierva a borbotones hasta que el líquido se reduzca prácticamente a seco (réduire à sec). Vierte gradualmente el caldo de res caliente mientras revuelves con suavidad para integrar la harina sin formar grumos. Agrega el bouquet garni y una pizca moderada de pimienta negra. Lleva el líquido a un punto de ebullición suave y luego reduce el fuego al mínimo. Deja cocer a fuego lento, parcialmente tapado,durante 35 a 45 minutos; al finalizar, retira el atado de hierbas, prueba el caldo y rectifica de sal y pimienta. Precalienta el horno a 180 °C. Distribuye las rebanadas de baguette en una bandeja para hornear y hornea durante 10 a 12 minutos, volteando a mitad de tiempo, hasta que esté completamente seco, crujiente y ligeramente dorado. Enciende la función de broil o grill superior del horno a temperatura máxima (230 °C - 250 °C). Sirve la sopa bien caliente en cuencos individuales de cerámica refractaria aptos para horno, dejando unos dos centímetros libres antes del borde. Coloca una o dos rebanadas de pan tostado sobre el caldo flotando en la superficie, espolvorea de manera generosa el queso Gruyère rallado sobre el pan, permitiendo que una porción caiga sobre los bordes interiores del cuenco para formar la clásica costra sellada. Introduce los cuencos al horno sobre una bandeja estable durante 4 a 6 minutos, o hasta que el queso esté completamente fundido, con burbujas intensas y motas doradas intensas. Retira con cuidado y reposa dos minutos antes de llevar la sopa de cebolla francesa a la mesa.

Sopa de cebolla francesa Canva

Quesos alternativos para la sopa de cebolla:

Comté francés (con 12 a 18 meses de maduración): ofrece un perfil más frutal y complejo, con notas lácticas maduras y una elasticidad impecable al fundirse.

ofrece un perfil más frutal y complejo, con notas lácticas maduras y una elasticidad impecable al fundirse. Beaufort: mantecoso y rico, ideal para versiones de alta gama.

mantecoso y rico, ideal para versiones de alta gama. Emmental de Savoie: con propiedades elásticas para formar hebras largas y vistosas, aunque su sabor es más suave y neutro.

Receta de sopa de cebolla francesa tradicional Canva

Quesos a evitar:

Mozzarella fresca (exceso de agua que diluye el caldo), Cheddar joven (tiende a romperse químicamente y soltar grasa libre) o quesos azules (su acidez fúngica opaca por completo la sutileza aromática del fondo y el tomillo).

Goza de esta receta de sopa de cebolla francesa que le rinde homenaje a los métodos consagrados por las academias culinarias. ¡Un balance exacto entre la profundidad aromática y el contraste crujiente del pan y el queso fundido!