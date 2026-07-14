¿Cuándo empieza la temporada de chiles en nogada en 2026?

Los chiles en nogada son uno de los platos más representativos de la cocina mexicana, no solo por incluir los colores de la bandera, sino por ser prueba del sincretismo gastronómico. Si ya te los estás saboreando, te decimos cuándo inicia la temporada 2026.

Existen diferentes historias alrededor de los chiles en nogada y su origen. Sin embargo, la más aceptada se asocia con las monjas agustinas en Puebla, quienes los prepararon para celebrar la entrada del Ejército Trigarante tras la consumación de la Independencia de México.

Lo más destacado de este platillo es que logra una fusión perfecta entre la cocina prehispánica y las técnicas e ingredientes europeos, de ahí que muchos lo consideren un gran representante del sincretismo y barroco culinario mexicano.

El chile en nogada perfecto se logra gracias a ingredientes de diferentes regiones de Puebla, que dan sabor al relleno y su tradicional salsa de nuez. Por esa razón, solo durante un periodo específico del año pueden disfrutarse.

La razón de que no haya chiles en nogada todo el año, son sus ingredientes Canva

Dan por inaugurada la temporada de chiles en nogada 2026

En general, la temporada de chiles en nogada se extiende de julio a septiembre, aunque las fechas exactas pueden variar. El pasado 9 de julio, la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla dio por inaugurada la temporada "Chile en Nogada, Tradición Viva" 2026.

La proyección es que este año se vendan alrededor de 4.5 millones de chiles en nogadas, lo que representaría una derrama económica superior a los 2 mil millones de pesos que beneficiarán a productores, cocineras tradicionales, restaurantes y hoteles de distintas regiones de Puebla.

Durante todo el año, productores de regiones como Izta-Popo, Calpan y San Nicolás de los Ranchos, cultivan y preparan los ingredientes que distinguen este platillo, pues la receta tradicional usa los cultivados en esta región para dar el sabor auténtico.

¿Por qué no se puede comer chiles en nogada todo el año?

Actualmente, algunos restaurantes ofrecen chiles en nogada fuera de los meses de temporada. Sin embargo, no se consideran “originales”, pues usan ingredientes que no se asocian con la receta tradicional. Básicamente, es la razón por la que no se encuentran todo el año.

La receta tradicional exige productos frescos y específicos. Los más conocidos son la nuez de castilla, que a diferencia de la nuez pecana, solo se cosecha entre julio y agosto, además de la granada, que madura a finales del verano.

Pero existen otros que dan el sabor representativo a este platillo: las frutas. Aunque algunas personas usan manzana, pera y durazno común, lo ideal es que sea manzana panochera, pera lechera y durazno criollo, originarios de Puebla y exclusivos del verano.

Los ingredientes regionales de Puebla le dan el sabor auténtico al platillo Canva

¿Por qué las frutas de los chiles en nogada son especiales?

Manzana panochera: esta variedad criolla se cultiva principalmente en los municipios cercanos al volcán Popocatépetl y debe su nombre a su sabor ligeramente dulce, que recuerda a la panocha o piloncillo.

Su sabor es dulce y ligeramente ácido, lo que evita que el relleno quede muy dulce. Pero su principal cualidad es que no se deshace fácilmente al cocinarse, lo que permite conservar su forma en el picadillo.

Pera lechera: se cultiva en las mismas regiones que la manzana panochera y es exclusiva del verano (julio a septiembre). Lo que la hace diferente a otras peras, es que es muy jugosa, por lo que aporta humedad al platillo.

Asimismo, sus jugos ayudan a integrar todos los ingredientes, al tiempo que su dulzura equilibra los sabores.

Durazno criollo: su principal característica es su tamaño pequeño y color amarillo intenso, muy cercano al naranja. Sin embargo, su cualidad gastronómica es su sabor dulce e intenso, lo que aporta profundidad al relleno de los chiles en nogada.

Para disfrutar el sabor tradicional de este platillo, la mejor opción es viajar a Puebla, especialmente en los municipios como San Andrés Calpan y San Nicolás de los Ranchos se preparan con ingredientes locales.

Sin embargo, también puedes disfrutarlos en la capital poblana y en la Ciudad de México, pues varios restaurantes los preparan siguiendo la tradición.

Ahora que ya sabes cuándo inicia la temporada de chiles en nogada 2026, no te quedes sin disfrutarlos.