¿Te gustan los chiles en nogada? Así será el festival más esperado de Puebla en 2026

Los chiles en nogada son uno de los platillos más emblemáticos y deliciosos de la gastronomía mexicana. Si eres fan de este manjar tradicional, hay buenas noticias, pues ya se acerca el esperado Festival Internacional del Chile en Nogada 2026.

Este evento reúne cada año a miles de visitantes que buscan disfrutar de uno de los sabores más representativos de México, además de vivir una experiencia llena de cultura, tradición y entretenimiento. Te contamos dónde será, qué actividades habrá y cuáles son las fechas para que no te lo pierdas.

Festival Internacional del Chile en Nogada 2026

El Festival Internacional del Chile en Nogada se celebra cada año en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, en Puebla, una región reconocida por su cercanía con el volcán Popocatépetl y por ser cuna de los ingredientes que dan vida a este tradicional platillo.

Este 2026 se llevará a cabo la edición número XXV, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más importantes del país, donde la historia, la tradición y el sabor se unen para ofrecer una experiencia única.

Cada edición reúne a más de 20 mil personas que llegan para degustar distintas versiones de este icónico platillo mexicano preparado por cocineras tradicionales y productores locales.

¿Qué podrás ver en el Festival Internacional del Chile en Nogada?

Además de disfrutar de una amplia oferta gastronómica inspirada en el chile en nogada, los asistentes podrán conocer más sobre las tradiciones y el folclore mexicano que caracterizan a esta región de Puebla.

El festival también ofrece actividades culturales, presentaciones artísticas, venta de productos locales y espectáculos que convierten la visita en una experiencia para toda la familia.

Uno de los mayores atractivos son los coloridos globos aerostáticos, que brindan una postal espectacular con el Popocatépetl como escenario de fondo.

¿Qué días será el Festival Internacional del Chile en Nogada 2026?

Si quieres planear tu visita, toma nota, ya que el festival se realizará durante cuatro fines de semana consecutivos de agosto:

1 y 2 de agosto

1 y 2 de agosto 8 y 9 de agosto

15 y 16 de agosto

22 y 23 de agosto

Si aún no has tenido la oportunidad de asistir, esta puede ser la ocasión perfecta para disfrutar de uno de los festivales gastronómicos más importantes de Puebla.

Festival Internacional del Chile en Nogada 2026: fechas, sede y actividades en Puebla Foto: Canva

Ve apartando la fecha y prepárate para vivir una experiencia llena de sabor, cultura y tradición mexicana en uno de los eventos más esperados del año para los amantes del chile en nogada.