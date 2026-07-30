Cuauhtémoc inaugura Café Festival MX 2026; alcaldesa destaca el trabajo detrás de cada taza

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, participó en la inauguración del Café Festival MX 2026, un encuentro que reúne a productores, caficultores, baristas, tostadores, emprendedores y empresarios del sector para promover la cultura del café y fortalecer los vínculos entre quienes forman parte de esta industria.

Inauguran el Café Festival MX 2026 Eduardo Jiménez

Durante la ceremonia de apertura, realizada en la antigua sede del Senado, la edil dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a Lucero Luna Campos, directora general de la revista Lo Mejor del Café y del Café Festival MX 2026, por impulsar este proyecto.

Inauguran el Café Festival MX 2026 Eduardo Jiménez

En su mensaje, Rojo de la Vega destacó que el café representa mucho más que una bebida, pues alrededor de una taza nacen conversaciones, proyectos, amistades, negocios e incluso decisiones que transforman vidas.

Inauguran el Café Festival MX 2026 Eduardo Jiménez

"¿Cuántas pláticas importantes no han empezado con un 'vamos por un café'? ¿Cuántos proyectos nacieron alrededor de una mesa?", expresó.

La alcaldesa también hizo un reconocimiento a todas las personas que integran la cadena productiva del café, desde quienes cultivan el grano y esperan con paciencia el trabajo de la tierra, hasta quienes lo cosechan, seleccionan, tuestan y lo convierten en un producto que llega a millones de personas.

Inauguran el Café Festival MX 2026 Eduardo Jiménez

Señaló que detrás de cada taza existe el esfuerzo de miles de mexicanos que trabajan diariamente y cuyo esfuerzo muchas veces pasa desapercibido.

"Eso también habla de México: un país que sale adelante gracias a millones de personas que trabajan todos los días sin hacer mucho ruido, pero haciendo muy bien las cosas", afirmó.

Asimismo, reiteró que el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc mantendrá las puertas abiertas para quienes emprenden, innovan y generan empleo, al considerar que la función de las autoridades debe ser facilitar el desarrollo de proyectos y no obstaculizarlos.

Rojo de la Vega invitó a los asistentes a aprovechar los dos días del festival para conocer las historias detrás de cada marca, compartir experiencias, crear alianzas y generar nuevas oportunidades de negocio.

Finalmente, declaró formalmente inaugurado el Café Festival MX 2026, al expresar que los mejores proyectos "casi nunca nacen solos; casi siempre empiezan con una plática, una buena idea y, por supuesto, con una taza de café".