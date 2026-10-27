5 panaderías de barrio con el mejor pan de muerto de la CDMX

¡Disfruta de las mejores panaderías de barrio para comprar pan de muerto tradicional! Date una vuelta por su oferta gastronómica de la temporada y vive el mes de octubre y noviembre con el olor a mantequilla, ralladura de naranja fresca y la inconfundible agua de azahar.

El pan de muerto es el epicentro de un ritual culinario que une a los vivos con la memoria de quienes ya partieron, transformando los hornos de la capital en santuarios de nostalgia. Panes cubiertos con ceniza de totomoxtle, rellenos de crema de avellana, matcha, conejito de chocolate o versiones saladas que desafían la imaginación.

Aunque la experimentación tiene su propio encanto, si eres de los puristas del pan de muerto que anhelan la receta tradicional, entonces tienes que adentrarte en las auténticas panaderías de barrio que ofrecen una receta que ha sobrevivido generaciones y es parte de su sello distintivo de calidad y sabor.

¡Son las panaderías de colonia las que custodian el verdadero tesoro de la panificación mexicana!

Pastelería Suiza Pastelería Suiza

5 panaderías de barrio para comprar pan de muerto

Pastelería Suiza

¿Dónde? Parque España 7, Condesa, Cuauhtémoc

La Pastelería Suiza en el corazón de la Condesa es una auténtica institución culinaria. Su base de pan de muerto tradicional es la columna vertebral que sustenta su prestigio de más de ocho décadas.

La escuela europea de repostería clásica se fusiona aquí con la tradición mexicana. La masa brioche con la que elaboran cada pieza pasa por un proceso de amasado exhaustivo que desarrolla el gluten hasta lograr una elasticidad elogiada por gastrónomos de todo el país.

Su pan tradicional es dorado, brillante y ostenta una textura sumamente esponjosa que rebota al presionarla con la yema del dedo. Comprar en la Suiza es hacer fila con paciencia, sabiendo que la recompensa vale cada minuto de espera.

PasteFrance (Caramel)

¿Dónde? Corina Esq, Londres 55, Coyoacán

Ubicada en una de las esquinas más entrañables del sur capitalino, en las inmediaciones del barrio de Coyoacán, la PasteFrance, conocida también como Caramel, es una parada obligatoria para los devotos del pan auténtico.

Coyoacán siempre ha presumido de un ritmo más pausado, donde la vida de plaza convive con aromas de café tostado, y esta panadería ha sido durante décadas el secreto a voces de familias enteras que se rehúsan a comprar panes industriales

Su pan de muerto tradicional respeta a cabalidad la fermentación prolongada, lo que da como resultado una miga sumamente aireada, de alveolos pequeños y regulares, que jamás se siente apelmazada ni reseca.

Al partirlo con las manos, el aroma a azahar te golpea de inmediato; la costra exterior dorada retiene el azúcar con firmeza, logrando ese crujido sutil que precede a la mordida esponjosa.

La Ideal La Ideal

Pastelería La Ideal

¿Dónde? República de Uruguay 74, Centro Histórico, Cuauhtémoc

Ningún listado de panaderías en la CDMX está completo si no se coloca a la Pastelería Ideal, fundada en 1927. Visitarla a finales de octubre es sumergirse en una multitud de clientes, cajas de cartón con un diseño específico, y el aroma dulzón de miles de panes horneándose al mismo tiempo en el corazón del Centro Histórico.

La Ideal preserva el perfil de sabor de la primera mitad del siglo XX; su pan de muerto tradicional tiene una miga ligeramente más compacta y elástica que la de los cafés modernos, pensada con toda intención para chopear y resistir la inmersión en una taza de chocolate espeso sin desmoronarse en el fondo.

El barniz de mantequilla que sella la corteza antes de azucararla, creando una película dorada y crujiente inconfundible. Es una ventana viva a la historia culinaria de la capital que todos los habitantes y viajeros deben experimentar al menos una vez en la vida.

Odette Condesa

¿Dónde? Plaza Popocatépetl 35, Hipódromo, Cuauhtémoc

Representando a la panadería de autor, en Odette se demuestra que las nuevas generaciones de reposteros pueden abrazar el clasicismo más puro sin caer en modas pasajeras.

Su pan de muerto tradicional no tiene nada que envidiarle a otros; la corteza es de una finura milimétrica, cubierta por cristales de azúcar media que no saturan el paladar. Al abrir la pieza, el interior revela una red de miga que parece algodón de azúcar perfumado con cítricos de temporada.

Es el ejemplo perfecto de cómo el rigor técnico contemporáneo puede ponerse al servicio de una tradición centenaria para elevarla a su máxima expresión gastronómica. ¡Prueba también su pan de muerto con avellana!

Panaderías de barrio para comprar pan de muerto Canva

Tirsa repostería

¿Dónde? Dr. Martínez del Río 171, local C, Doctores, Cuauhtémoc

La colonia Doctores es el hogar de esta tradición panadera familiar que sobrevive al paso de los años. Entre sus calles, encontramos Tirsa repostería, donde el pan de muerto se prepara con honestidad artesanal.

Su balance en la receta incluye toques de ingredientes de la propia casa, una reminiscencia de las preparaciones caseras del centro del país. El resultado es un pan reconfortante, cálido y con sabor a hogar.

Su versión tradicional es sumamente generosa en tamaño, con huesitos prominentes y bien marcados que no se deforman durante el horneado.

El pan de muerto es un hilo invisible que teje la identidad urbana de la Ciudad de México a través de sus panaderías de barrio, ¿cuál es tu favorita?