El secreto para preparar un frappé de café cremoso y delicioso

Una de las bebidas más ricas para disfrutar en una tarde calurosa es el frappé, pero cuando se combina con café se convierte en una excelente opción para hacer una pausa y darte un gusto con algo dulce y refrescante.

Esta receta de frappé de café es ideal para preparar en casa. Solo necesitas unos cuantos ingredientes y puedes añadirle chocolate y crema batida para darle un toque especial. ¡Es perfecta para acompañar una tarde de películas o para consentirte cuando tengas antojo de algo frío! Te dejamos dos recetas con y sin leche.

¿Cómo se prepara un frappé de café casero con leche?

Ingredientes

1/4 de taza de leche (entera, deslactosada, evaporada o de tu preferencia).

1/4 de taza de leche (entera, deslactosada, evaporada o de tu preferencia). 1 cucharada de café soluble.

1 taza de hielo.

Azúcar al gusto, de preferencia en poca cantidad.

Jarabe de chocolate líquido (opcional).

(opcional). Crema batida (opcional).

Chispas de chocolate al gusto (opcional).

Preparación

Agrega a la licuadora el hielo, la leche, el café soluble y el azúcar al gusto. Licúa hasta que los ingredientes se integren y obtengas una mezcla homogénea. Decora el interior de un vaso con jarabe de chocolate líquido. Vierte la mezcla de café en el vaso. Finalmente, agrega crema batida y las chispas de chocolate que prefieras.

¡Y listo! Tendrás un frappé de café casero para disfrutar de una bebida fría, dulce y con un delicioso toque de chocolate.

Frappé de café casero sin leche

Ingredientes

2½ cucharaditas de café instantáneo (o 60 ml de espresso frío y concentrado).

2½ cucharaditas de café instantáneo (o 60 ml de espresso frío y concentrado). 1 taza de agua fría.

azúcar (al gusto).

½ cucharada de esencia de vainilla (opcional).

Preparación

Lleva a la licuadora los hielos, el agua, el azucar, la vainilla y el café. Licua por 30 segundos. En un vaso lleva la consistencia y así tienes lista tu bebida para degustarla.

Licuadora mezcla café. Foto: Canva

¿Cómo lograr la consistencia cremosa de un frappé?

Una de las dudas más frecuentes al preparar esta bebida es cómo conseguir la consistencia ideal, ya que puede quedar demasiado líquida o tener una textura áspera por los trozos de hielo.

Para evitarlo, es importante cuidar las proporciones de los ingredientes y no agregar demasiado hielo. También debes considerar la potencia de tu licuadora, pues esto influye en qué tambien se trituran los cubos.

Para una consistencia más cremosa, puedes incorporar un poco más de leche o agregar una pequeña bola de helado de vainilla.

Otra opción es añadir un poco de leche condensada para darle una textura más suave y un sabor más dulce. La clave está en encontrar el equilibrio entre los ingredientes líquidos y el hielo para conseguir una bebida espesa, suave y refrescante.

Frappé de café. Foto: Canva

¿Cuánto tiempo se debe licuar un frappé para que quede perfecto?

Además de elegir los ingredientes adecuados, el tiempo de licuado es importante para conseguir una bebida con la textura ideal.

Como referencia, puedes licuar la mezcla durante 20 a 30 segundos y revisar si el hielo se ha triturado por completo. El tiempo puede variar dependiendo de la potencia de tu licuadora y del tamaño de los cubos, así que puedes prolongarlo unos segundos si todavía quedan trozos grandes.

De esta manera, ayudarás a que el café, la leche y el hielo se integren correctamente, dando como resultado una mezcla homogénea y agradable al paladar.

Frappé de café. Foto: Canva

Si tienes antojo de una bebida fría, este frappé de café puede ser una excelente opción para disfrutar una tarde de películas, compartir con amigos o simplemente darte un gusto en casa. ¡Prepara tu versión favorita y disfruta de su sabor refrescante!