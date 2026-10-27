Salsa de queso parmesano para bañar el pavo: lo mejor del banquete navideño

Prepara una salsa de queso parmesano para bañar el pavo, ¡será lo mejor del banquete navideño! La receta está hecha para transformar y armonizar los jugos del horneado con notas lácteas complejas, salinas y aromáticas.

La gastronomía navideña y de grandes celebraciones gira en torno a piezas centrales majestuosas, entre las que el pavo horneado ocupa un lugar privilegiado. Sin embargo, la magra carne de ave requiere un contraste de humedad y grasa noble que eleva cada bocado a una experiencia sensorial superior.

El queso Parmigiano Reggiano, o un parmesano de añejamiento prolongado, aporta cristales de tirosina y una concentración natural de glutamato que potencian el sabor neutro de la pechuga de pavo.

Por eso es que te recomendamos esta salsa de queso parmesano para bañar el pavo en la cena; cambia el típico gravy por esta opción cremosa y aromática que 100% vale la pena.

Receta de salsa de queso parmesano Canva

Receta de salsa de queso parmesano

Ingredientes:

4 cucharadas de mantequilla sin sal

2 cucharadas de harina de trigo

1 taza de caldo de ave o jugos del horneado del pavo (desgrasados)

1 taza de crema para batir o nata líquida con 35% de materia grasa

2 dientes de ajo, finamente picados o prensados

100 g de queso Parmigiano Reggiano, recién rallado de forma fina

¼ de taza de vino blanco seco (opcional)

1 pizca de nuez moscada recién molida

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

1 cucharadita de tomillo fresco picado

Preparación:

Coloca una cacerola a fuego medio, derrite la mantequilla y añade el ajo picado; sofríe durante 60 segundos hasta que libere su aroma sin dejar que se dore. Agrega la harina de trigo y revuelve constantemente con un batidor de globo durante 2 minutos. Si utilizas vino blanco, viértelo sobre el roux hirviendo a fuego medio-alto y bate enérgicamente para disolver cualquier grumo. Deja reducir el alcohol durante 1 o 2 minutos. Reduce el fuego a nivel medio-bajo. Añade gradualmente el caldo de ave (o los jugos desgrasados del pavo) mientras continúas batiendo para integrar el líquido de manera homogénea. A continuación, incorpora la crema de leche en un hilo constante. Mantén la mezcla a fuego lento durante 5 a 8 minutos, removiendo ocasionalmente con una cuchara de madera o batidor, hasta que la salsa adquiera consistencia y cubra el dorso de una cuchara. Retira la cacerola por completo del fuego. Agrega el queso parmesano recién rallado en tres tandas, removiendo suavemente tras cada adición hasta que se funda por completo con el calor residual. Añade la pizca de nuez moscada, el tomillo fresco si lo deseas, y ajusta de sal y pimienta negra al gusto. Sirve la salsa de queso parmesano en una salsera caliente para verter sobre las lonchas de pavo recién cortadas.

Receta de salsa de queso parmesano Canva

Tips extra para la salsa de parmesano:

En lugar de sofreír ajo crudo, hornea una cabeza de ajo completa envuelta en papel aluminio a 200 °C hasta que los dientes estén tiernos. Extrae la pulpa dulce caramelizada e incorpórala a la mezcla de crema antes de agregar el queso.

Infusiona la crema líquida con hojas frescas de salvia, romero y estragón mientras se calienta antes de armar la salsa. Retira las hierbas antes de ligar la mezcla con el queso para lograr un perfume campestre que armoniza muy bien con aves de caza o pavo salvaje.

Agrega una pizca de pimienta de Cayena, pimienta blanca picada o unas gotas de aceite de trufa blanca justo antes de llevar a la mesa.

Salsa de queso parmesano para bañar el pavo Canva

¿Cómo guardar la salsa?

La salsa sobrante se puede almacenar en un recipiente hermético en el refrigerador durante un máximo de 3 a 4 días. Al reincorporarla, se aconseja calentarla progresivamente en un cazo a fuego lento y remover con frecuencia agregando unas gotas de leche o caldo fresco para devolverle su sedosidad.

La salsa de queso parmesano emerge como un acompañamiento funcional para el pavo; es un aderezo cremoso que aporta dinamismo visual a la mesa y garantiza que la carne conserve su jugosidad en el paladar.