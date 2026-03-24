Disfruta de estas croquetas de pollo fáciles para la Cuaresma, ¡las más crujientes! La magia reside en la transformación de ingredientes sencillos en un bocado que juega con el contraste de texturas en una sola receta: una corteza exterior frágil y crujiente que resguarda un corazón semilíquido y profundamente aromático.

Surgida originalmente en Francia como una técnica para dar salida a los restos de asados y cocidos, esta preparación ha evolucionado de ser un plato de subsistencia a convertirse en un barómetro de la calidad técnica de un cocinero.

Preparar croquetas de pollo en casa es un acto de amor culinario que requiere paciencia y respeto por los tiempos. No se trata simplemente de mezclar ingredientes; es un proceso que involucra la creación perfecta y el reposo necesario para que la masa adquiera la consistencia que permita moldearla.

En la actualidad, la croqueta ha trascendido las tabernas para instalarse en las cartas de restaurantes con estrellas Michelin, incluso puede ser parte del menú de Cuaresma.

Prepara esta receta de croquetas de pollo fáciles, el objetivo principal es alcanzar el equilibrio perfecto entre sabor, untuosidad y el crujido final que define a una croqueta de categoría superior.

Receta de croquetas de pollo Canva

Receta de croquetas de pollo fáciles

Ingredientes:

300g de pechuga o muslo de pollo cocido (idealmente restos de pollo asado o hervido), picado muy finamente

800 ml de leche a temperatura ambiente

90 g de mantequilla sin sal

90 g de harina de trigo de todo uso

½ cebolla blanca pequeña, picada en brunoise casi invisible

¼ de cdta de nuez moscada recién rallada

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva extra virgen

3 huevos grandes, bien batidos

200 g de pan rallado

50 g de harina

Preparación:

Comienza picando el pollo cocido, es vital que los trozos sean pequeños para que la croqueta sea elegante al paladar. En una sartén amplia o cacerola, añade la cucharada de aceite de oliva extra virgen y la mantequilla. Cuando la mantequilla se derrita, incorpora la cebolla y póchala a fuego muy bajo hasta que esté transparente, evitando que tome color. Añade la harina de golpe sobre la mantequilla y la cebolla. Cocina la harina durante al menos 3 o 4 minutos sin dejar de remover con una varilla. Vierte la leche poco a poco (en tandas de 200ml). No añadas más leche hasta que la anterior haya sido absorbida por la masa. Remueve constantemente con las varillas para evitar grumos. Cuando hayas incorporado toda la leche, añade la sal, la pimienta y la nuez moscada. Cocina la crema a fuego medio-bajo durante unos 10-15 minutos hasta que veas que la masa se despega ligeramente de las paredes de la olla. Añade el pollo picado a la bechamel y mezcla bien. Prueba el punto de sal. Vierte la masa en una fuente plana y cúbrela con papel film "a piel" (tocando la masa) para que no se forme una costra seca. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera por un mínimo de 8 horas (idealmente toda la noche). Con ayuda de dos cucharas o las manos ligeramente aceitadas, toma porciones de masa y dales forma de cilindro o bola. Pásalas por este orden: harina, huevo batido y pan rallado. Calienta abundante aceite en un cazo pequeño o freidora hasta alcanzar los 180°C. Fríe las croquetas en tandas pequeñas (3 o 4 a la vez) para no bajar la temperatura del aceite. Cuando estén doradas (aprox. 2 minutos), retíralas a un plato con papel absorbente.

Receta de croquetas de pollo Canva

¿Cuál es el secreto de la textura crujiente de las croquetas?

La bechamel no es simplemente una salsa; es una emulsión técnica que determina el éxito de la croqueta. La proporción ideal para una croqueta de "restaurante" es de 100 g de grasa/harina por cada litro de leche.

Esto genera una consistencia que, una vez fría, es sólida, pero que al calentarse en la fritura se vuelve casi líquida. El uso de leche entera es innegociable, ya que la grasa láctea aporta la untuosidad necesaria.

Además, el remover constante favorece la liberación del almidón de la harina, creando una red elástica que sostiene el relleno.

Receta de croquetas de pollo Canva

¿Cuál es el error más común de preparar croquetas de pollo?

El error más frecuente es la formación de grumos, lo cual se evita con paciencia y varillas manuales. Otro problema es que las croquetas se "abran", esto sucede por dos razones: la masa estaba demasiado blanda (falta de cocción de la bechamel) o el aceite no estaba lo suficientemente caliente.

El choque térmico es necesario para sellar el rebozado instantáneamente. Si el aceite está frío, la croqueta absorberá grasa y se desintegrará antes de dorarse.

Prepara estas croquetas de pollo para la Cuaresma y aprende tanto la técnica para hacerlas perfectas, como los errores a evitar.