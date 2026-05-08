¿Cuántos restaurantes con 3 estrellas Michelin hay en el mundo?

Pocos galardones igualan el estatus y la autoridad que otorgan las tres estrellas Michelin en el sector de la cocina de autor. Obtenerlas representa entrar a un club extremadamente exclusivo reservado para restaurantes cuya propuesta culinaria es considerada “excepcional y digna de un viaje especial”.

¿Cuántos restaurantes hay con 3 estrellas Michelin?

A mayo de 2026, existen únicamente 157 restaurantes en el mundo con esta máxima calificación otorgada por la Guía Michelin, el sistema de evaluación gastronómica más influyente del planeta. La cifra no solo refleja excelencia, sino también un nivel de exigencia casi imposible de sostener.

Francia y Japón lideran el ranking global de alta cocina Michelin. IG michelinguide

De hecho, menos de una decena de restaurantes han conseguido conservar las tres estrellas durante más de 30 años consecutivos, una hazaña que confirma la presión constante bajo la que operan estos espacios gastronómicos.

¿Por qué son importantes las estrellas Michelin?

La historia de la Guía Michelin comenzó en Francia en 1900, cuando la empresa fabricante de neumáticos creó un pequeño manual para ayudar a los automovilistas a encontrar talleres, hoteles y restaurantes durante sus viajes. Décadas después, aquel directorio se transformó en la referencia culinaria más respetada del mundo.

Tokio es la ciudad con más restaurantes de tres estrellas Michelin. Canva

El sistema de estrellas apareció en 1926 y evolucionó hasta el formato actual en 1933: una estrella significa “muy buen restaurante”; dos estrellas indican “cocina excelente que merece un desvío”; y tres estrellas se reservan para una experiencia gastronómica extraordinaria.

Hoy, la guía evalúa miles de establecimientos mediante inspectores anónimos que aplican criterios idénticos en todos los países. Actualmente existen 3,783 restaurantes con alguna estrella Michelin en el mundo: 3,146 tienen una estrella, 541 poseen dos y solo 157 alcanzan el máximo reconocimiento.

Reservar en estos restaurantes puede requerir meses de anticipación. Canva

¿Cuáles son los países donde hay más estrellas Michelin?

La distribución geográfica demuestra dónde se concentra el poder culinario global. Francia —incluyendo Mónaco— lidera el ranking con 30 restaurantes de tres estrellas, seguida por Japón con 20. España ocupa el tercer lugar con 15 establecimientos, mientras Estados Unidos e Italia suman 14 cada uno. Alemania, Reino Unido y Hong Kong/Macao también destacan dentro de este exclusivo mapa gastronómico.

Las tres estrellas Michelin distinguen experiencias culinarias excepcionales. Canva

A nivel de ciudades, Tokio se mantiene como la capital mundial de la alta cocina, con 10 restaurantes de tres estrellas Michelin. París le sigue con nueve, mientras Londres, Nueva York y Kioto también figuran entre los destinos imprescindibles para los amantes del fine dining.

Europa continúa dominando el panorama global con cerca del 57% de los restaurantes de tres estrellas, aunque Asia ha registrado un crecimiento impresionante durante la última década. Países como Corea del Sur, Singapur y Tailandia han fortalecido su presencia, mientras Dubái comienza a consolidarse como nuevo epicentro del lujo culinario gracias a restaurantes como FZN by Björn Frantzén y Trèsind Studio.

Europa concentra más de la mitad de los restaurantes con tres estrellas. Canva

Además del prestigio, conseguir una reservación en alguno de estos restaurantes puede convertirse en una auténtica misión. Muchos abren mesas por temporadas y las listas de espera pueden extenderse desde varios meses hasta un año completo. El precio promedio de una experiencia de este nivel oscila entre 300 y 600 dólares por persona, sin considerar maridajes o extras.

¿Cuáles son los restaurantes con 3 estrellas Michelin?

Entre los nombres más célebres del selecto listado aparecen lugares icónicos como DiverXO, Disfrutar, Osteria Francescana, The French Laundry y Eleven Madison Park. Aunque si quieres conocer dónde se encuentra cada uno, puedes consultarlos en la Michelin Guide.

Más allá de la exclusividad, las tres estrellas Michelin representan el máximo símbolo de creatividad, técnica y perfección en la gastronomía contemporánea. Son restaurantes capaces de convertir una comida en una experiencia artística y emocional, destinos que muchos viajeros incluyen en su lista de sueños culinarios alrededor del mundo.