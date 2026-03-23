Agua de Cuaresma: receta tradicional del sabor de la devoción

Aprende a preparar agua de Cuaresma, la receta tradicional del sabor de la devoción durante esta temporada. Y es que la gastronomía mexicana es un ente vivo que respira a través de sus estaciones y rituales.

Las mesas de México se transforman para dar paso a sabores que combinan la austeridad religiosa con la exuberancia de la cosecha primaveral. El Agua de Cuaresma no es solo una bebida; es un monumento líquido a la biodiversidad del país y una expresión de sincretismo cultural que ha perdurado por generaciones, especialmente en estados como Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

Esta preparación es tradicional de Semana Santa, por la temporada y por los ingredientes que presenta, de acuerdo con el Gobierno de México.

A diferencia de otras bebidas mexicanas que buscan la simplicidad, el Agua de Cuaresma (también llamada agua de Obispo) apuesta por la complejidad de texturas. Disfruta de esta receta y experimenta el crujido de la manzana, la suavidad del plátano y la frescura de la lechuga, todo unificado por el dulzor terroso del betabel.

Receta de Agua de Cuaresma Canva

Receta de Agua de Cuaresma

Ingredientes:

4 piezas medianas de betabel

3 litros de agua (divididos: 1 litro para cocción y 2 litros para la base final)

250 gramos de azúcar

3 manzanas rojas

3 plátanos

3 naranjas peladas y cortadas en gajos pequeños

½ pieza de lechuga orejona, lavada, desinfectada y finamente picada en tiras

100 gr de cacahuates naturales

Hielo al gusto

Preparación:

En una olla con 1 litro de agua, pon a cocer el betabel con cáscara hasta que estén suaves al tacto de un tenedor (aproximadamente 40-50 minutos). No tires el agua de cocción, ya que ahí reside el color y los nutrientes. Una vez fríos, pela los betabeles. Licúa dos de ellos con el agua donde se cocieron y el azúcar. Cuela esta mezcla en una jarra grande o vitrolero. Los otros dos betabeles pueden picarse finamente e incorporar como fruta para dar más textura. Añade los 2 litros de agua restantes al concentrado de betabel y mezcla bien. Prueba el nivel de dulzor; recuerda que la fruta que añadirás aportará más azúcar natural. Incorpora la manzana, el plátano y los gajos de naranja. Es crucial que el plátano se añada casi al final para evitar que se oxide demasiado o se deshaga. Justo antes de servir, agrega la lechuga picada y sirve el agua de Cuaresma en vasos grandes con abundante hielo. Corona cada vaso con una cucharada generosa de cacahuates tostados para aportar el contraste crocante.

Receta de Agua de Cuaresma Canva

¿Cuál es el origen del Agua de Cuaresma?

La relación entre el Agua de Cuaresma y el Viernes de Dolores es intrínseca. En México, esta tradición se remonta a la época virreinal. Durante el último viernes de la Cuaresma, se instalan altares domésticos y públicos dedicados a la Virgen de los Dolores.

El agua, puesta en grandes recipientes, se ofrece a los visitantes que preguntan: "¿Ya lloró la Virgen?", refiriéndose a las lágrimas de María.

El color rojo del betabel es una representación directa de la sangre de Cristo, pero también cumple una función práctica: hidratar a los fieles durante las altas temperaturas que suelen azotar al centro de México durante marzo y abril.

Según registros de cronistas locales en Guanajuato, esta bebida evolucionó de ser un simple jugo de betabel a una mezcla compleja que aprovechaba las frutas que los huertos familiares producían en esa época específica del año.

Receta de Agua de Cuaresma Canva

Variedades del Agua de Cuaresma

Aunque la base de betabel es la más común, la vasta geografía mexicana permite variaciones fascinantes. En zonas áridas de Querétaro y el Bajío, es común encontrar versiones que integran el xoconostle (el fruto ácido del nopal).

El xoconostle se pica finamente y se añade a la mezcla, aportando una acidez punzante que equilibra el dulzor terroso de la remolacha.

En otras regiones, como en Jalisco, se le conoce simplemente como "Agua de Ensalada". Aquí, algunos optan por no cocer el betabel, sino rallarlo crudo para que suelte su jugo de manera más lenta, manteniendo una textura más fibrosa.

Asimismo, hay familias que añaden semillas de chía, lo que incrementa el valor nutricional y cambia la viscosidad de la bebida, dándole un aspecto similar al de las bebidas con "perlas" modernas pero con una raíz completamente ancestral.

Disfruta de la tradición del Agua de Cuaresma y prepara una receta que no pasa de moda; no importa la temporalidad, ¡prepárala todo el año!