Cómo preparar huaraches de nopal nutritivos y llenos de sabor
¿Quieres un antojito saludable? Elige estos huaraches de nopal, la alternativa a la masa tradicional.
Aprende cómo preparar huaraches de nopal nutritivos y llenos de sabor; sigue esta receta para estar listo con los mejores antojitos para la fiesta mexicana del mes de septiembre.
La gastronomía mexicana es un mosaico inacabable de aromas, texturas e historias que han perdurado a lo largo de los siglos. En el corazón de esta tradición culinaria residen los antojitos populares, diseñados para alimentar con rapidez y sazón a las familias y trabajadores en los mercados.
Entre estas delicias, los huaraches y los sopes ocupan un lugar de honor; no obstante, su elaboración a base de masa de maíz frita o cocida con abundante grasa puede resultar pesada para quienes buscan una alimentación un tanto más sana y equilibrada.
Afortunadamente, la cocina tradicional siempre puede adaptarse a todos los organismos y paladares. Con esta receta de huaraches de nopal no tendrás que renunciar a los sabores de México; solo es cuestión de cambiar ingredientes clave.
Receta de huaraches de nopal
Ingredientes:
- Base del huarache:
- 4 nopales medianos y limpios (sin espinas ni bordes duros)
- 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra o aceite de aguacate.
- Sal y pimienta negra recién molida al gusto
- 1 ½ tazas de frijoles cocidos
- 1/4 de cebolla blanca picada finamente
- 1 diente de ajo pequeño
- 1/2 cucharadita de comino en polvo
- Toppings:
- 1 taza de pechuga de pollo deshebrada, carne de res asada en tiras, o champiñones salteados para versión vegetariana
- 100 g de queso fresco, panela o cotija desmoronado
- 1/2 taza de crema ácida reducida en grasa o yogur griego natural sin azúcar
- 1 taza de lechuga romana o picadita en tiras delgadas
- Para servir:
- 1 aguacate mediano rebanado
- Salsa verde o roja martajada al gusto
- Cilantro fresco picado y cebolla morada desflemada
Preparación:
- En una sartén pequeña a fuego medio, añade unas gotas de aceite de oliva y sofríe la cebolla picada junto con el ajo hasta que luzcan transparentes.
- Incorpora los frijoles cocidos junto con un chorrito de su caldo de cocción. Agrega el comino y una pizca de sal.
- Cocina por 5 minutos y aplasta los frijoles hasta obtener una textura cremosa pero firme. Reserva a temperatura tibia.
- Corta los nopales en forma de rombo.
- Pincela con aceite de oliva y sazona por ambos lados con sal y pimienta.
- Calienta un comal o sartén a fuego medio-alto.
- Coloca los nopales y cocina durante 3 a 4 minutos por lado. Deben quedar firmes, ligeramente dorados, pero no demasiado blandos.
- Coloca los nopales en un plato, unta una capa generosa de los frijoles refritos sobre la superficie superior de cada uno.
- Agrega la proteína de tu elección (pollo, carne o champiñones), distribuyéndola uniformemente. Añade una cama de lechuga fresca picada.
- Corona con el queso desmoronado, unas rebanadas de aguacate y un hilo de crema fresca.
- Acompaña con la salsa de tu preferencia y decora los huaraches de nopal con cilantro y cebolla morada.
Cómo eliminar la baba del nopal:
- Asa los nopales en comal o parrilla, a alta temperatura, para deshidratar su capa externa.
- Frota los nopales crudos en sal gruesa y deja reposar en un colador durante 20 a 30 minutos. Posteriormente, enjuaga con agua fría y seca con papel absorbente antes de pasarlos por el comal.
- Agrega unas cáscaras de tomate verde (tomatillo) o una pizca de bicarbonato de sodio al agua hirviendo donde pongas los nopales, para cortar la viscosidad.
Tipos de huaraches:
- Huarache de mar: cubierto con camarones al ajillo salteados en aceite de oliva con ajo, chile guajillo y un toque de mezcal. Se acompaña con aguacate y queso cotija.
- Huarache silvestre: una mezcla de champiñones, setas y hongos portobello salteados con epazote fresco, cebolla y un diente de ajo.
- Huarache de cecina de Yecapixtla y pico de gallo: una lámina delgada de cecina salada a la plancha colocada sobre la base de nopal y frijol, terminada con pico de gallo y unas gotas de limón.
- Huarache poblano: tiras de pechuga de pollo a la parrilla acompañadas de rajas de chile poblano asado y una salsa ligera de queso panela o requesón.
Adopta estos huaraches de nopal como una forma de retornar a los ingredientes autóctonos que han sustentado la salud mexicana durante milenios.