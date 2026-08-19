Aprende cómo preparar huaraches de nopal nutritivos y llenos de sabor; sigue esta receta para estar listo con los mejores antojitos para la fiesta mexicana del mes de septiembre.

La gastronomía mexicana es un mosaico inacabable de aromas, texturas e historias que han perdurado a lo largo de los siglos. En el corazón de esta tradición culinaria residen los antojitos populares, diseñados para alimentar con rapidez y sazón a las familias y trabajadores en los mercados.

Entre estas delicias, los huaraches y los sopes ocupan un lugar de honor; no obstante, su elaboración a base de masa de maíz frita o cocida con abundante grasa puede resultar pesada para quienes buscan una alimentación un tanto más sana y equilibrada.

Afortunadamente, la cocina tradicional siempre puede adaptarse a todos los organismos y paladares. Con esta receta de huaraches de nopal no tendrás que renunciar a los sabores de México; solo es cuestión de cambiar ingredientes clave.

Receta de huaraches de nopal ChatGPT

Receta de huaraches de nopal

Ingredientes:

Base del huarache:

4 nopales medianos y limpios (sin espinas ni bordes duros)

1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra o aceite de aguacate.

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

1 ½ tazas de frijoles cocidos

1/4 de cebolla blanca picada finamente

1 diente de ajo pequeño

1/2 cucharadita de comino en polvo

Toppings:

1 taza de pechuga de pollo deshebrada, carne de res asada en tiras, o champiñones salteados para versión vegetariana

100 g de queso fresco, panela o cotija desmoronado

1/2 taza de crema ácida reducida en grasa o yogur griego natural sin azúcar

1 taza de lechuga romana o picadita en tiras delgadas

Para servir:

1 aguacate mediano rebanado

Salsa verde o roja martajada al gusto

Cilantro fresco picado y cebolla morada desflemada

Preparación:

En una sartén pequeña a fuego medio, añade unas gotas de aceite de oliva y sofríe la cebolla picada junto con el ajo hasta que luzcan transparentes. Incorpora los frijoles cocidos junto con un chorrito de su caldo de cocción. Agrega el comino y una pizca de sal. Cocina por 5 minutos y aplasta los frijoles hasta obtener una textura cremosa pero firme. Reserva a temperatura tibia. Corta los nopales en forma de rombo. Pincela con aceite de oliva y sazona por ambos lados con sal y pimienta. Calienta un comal o sartén a fuego medio-alto. Coloca los nopales y cocina durante 3 a 4 minutos por lado. Deben quedar firmes, ligeramente dorados, pero no demasiado blandos. Coloca los nopales en un plato, unta una capa generosa de los frijoles refritos sobre la superficie superior de cada uno. Agrega la proteína de tu elección (pollo, carne o champiñones), distribuyéndola uniformemente. Añade una cama de lechuga fresca picada. Corona con el queso desmoronado, unas rebanadas de aguacate y un hilo de crema fresca. Acompaña con la salsa de tu preferencia y decora los huaraches de nopal con cilantro y cebolla morada.

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Cómo eliminar la baba del nopal:

Asa los nopales en comal o parrilla, a alta temperatura, para deshidratar su capa externa.

Frota los nopales crudos en sal gruesa y deja reposar en un colador durante 20 a 30 minutos. Posteriormente, enjuaga con agua fría y seca con papel absorbente antes de pasarlos por el comal.

Agrega unas cáscaras de tomate verde (tomatillo) o una pizca de bicarbonato de sodio al agua hirviendo donde pongas los nopales, para cortar la viscosidad.

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Tipos de huaraches:

Huarache de mar: cubierto con camarones al ajillo salteados en aceite de oliva con ajo, chile guajillo y un toque de mezcal. Se acompaña con aguacate y queso cotija.

cubierto con camarones al ajillo salteados en aceite de oliva con ajo, chile guajillo y un toque de mezcal. Se acompaña con aguacate y queso cotija. Huarache silvestre: una mezcla de champiñones, setas y hongos portobello salteados con epazote fresco, cebolla y un diente de ajo.

Huarache de cecina de Yecapixtla y pico de gallo: una lámina delgada de cecina salada a la plancha colocada sobre la base de nopal y frijol, terminada con pico de gallo y unas gotas de limón.

Huarache poblano: tiras de pechuga de pollo a la parrilla acompañadas de rajas de chile poblano asado y una salsa ligera de queso panela o requesón.

Adopta estos huaraches de nopal como una forma de retornar a los ingredientes autóctonos que han sustentado la salud mexicana durante milenios.