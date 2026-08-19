Aprende cómo identificar los chiles en nogada falsos, ¡que no te engañen! Detrás de esa fachada tricolor, se esconde un secreto que hace temblar a los chefs y consumidores: el mercado gastronómico está saturado de platos que son imitaciones.

El chile en nogada no es un alimento cualquiera; es el rey de la temporada culinaria mexicana, una joya del barroco virreinal y una comida que mueve millones de pesos entre julio y septiembre.

¿Te has sentado alguna vez a comer uno y has sentido que la crema sabía sospechosamente a queso crema de súper con esencia de almendra? ¿O tal vez que la carne del relleno parecía una mezcla sin textura, nadando en pasitas y fruta que no es la típica manzana o durazno?

Si respondiste que sí, lamentamos informarte que fuiste víctima de un fraude culinario. Fabricar un auténtico chile en nogada exige meses de trabajo agrícola, horas de pelado manual de nuez y un costo de insumos elevado. Por ello, la tentación de recortar caminos y vender versiones falsas a precio alto ha invadido desde fondas informales hasta restaurantes de alta gama.

Cómo identificar los chiles en nogada falsos Canva

Trucos para identificar los chiles en nogada falsos

La nogada no es auténtica

Muchas cocinas abaten costos para cocinar la nogada utilizando queso crema procesado, crema de leche comercial, azúcar refinada, esencias artificiales de nuez o, peor aún, cacahuate y almendras baratas para dar volumen.

El resultado es una salsa ultra dulce, densa, plastificada y brillante que parece glaseado y empalaga.

Recuerda que la nogada real se elabora con nuez de castilla fresca recién pelada (de cosecha del año), queso de cabra criollo o de aro de Pahuatlán, un chorrito de jerez seco y leche. Su textura es aterciopelada, pero ligeramente granulosa al paladar; su color no es blanco, sino tipo marfil.

Frutas impostoras

Es posible que encuentres un relleno con frutas falsas, como manzana amarilla, pera oriental, durazno en almíbar, biznaga artificial (o acitrón ilegal) y piña en almíbar. Estas sueltan un exceso de agua dentro del chile, volviendo la carne una pasta jugosa insípida.

Las verdaderas frutas para el relleno de chile en nogada son más pequeñas, firmes, ácidas y de baja humedad; resisten horas de cocción sin perder su forma en cubos finos y aportan un crujiente al morder.

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Utilizar carne molida

La carne molida comercial súper fina no es la que se utiliza en los chiles en nogada, y menos si solo es de res; la auténtica receta virreinal exige carne de cerdo y de res picada a cuchillo en trozos diminutos. La textura de la carne debe sentirse troceada, no como albóndiga deshecha.

Uso de acitrón

El uso de acitrón (proveniente de la biznaga dulce, cuyo consumo es un delito ambiental) para hacerse pasar por "tradicional" es una pésima señal de ignorancia o ilegalidad. Los chefs comprometidos utilizan fruta confitada autorizada como chilacayote en almíbar o cáscara de naranja confitada.

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Chile poblano híbrido o congelado

En algunas cocinas, utilizan los chiles poblanos híbridos gigantes, congelados previamente, o peor aún, pimientos verdes, para ser la base del chile en nogada. Estos suelen no picar, carecen del característico aroma ahumado del tatemado a leña/carbón y tienen una piel delgada que se deshace al primer corte.

El chile debe ser poblano criollo, cosechado en Puebla durante la temporada. Se reconoce por ser de un verde oscuro brillante, piel firme pero carnosa, y un sabor ligeramente picante y herbal que contrasta con el dulzor del relleno. Debe estar tatemado, sudado y pelado a mano, nunca cocido en agua.

Un chile en nogada sin capear

Restaurantes que venden el chile ahogado en la nogada sin capeado, alegando que "es la versión moderna o gourmet", cuando en realidad lo hacen para ahorrar costos operativos, tiempo de cocina y mano de obra, están promoviendo un tipo de platillo falso o, de menos, incompleto.

El capeado tradicional de Puebla es una técnica artística: huevo batido a punto de nieve fino, dorado de forma homogénea. El capeado actúa como un abrigo que permite que la nogada fría se fije al chile tibio sin resbalarse.

Así puedes descubrir los secretos que los restaurantes no quieren que sepas sobre cómo identificar los chiles en nogada falsos y defender tu paladar (y tu bolsillo) de cualquier engaño.