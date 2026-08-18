Jugosas pechugas de pollo envueltas en tocino para cambiar las comidas de siempre

Si todas las semanas compras pollo, pero ya no sabes cómo prepararlo para no repetir siempre las pechugas asadas, prueba esta receta de pechugas rellenas de queso y envueltas en tocino. No solo quedan deliciosas, además son fáciles de hacer.

Aunque es más común con carnes rojas como la res y el cerdo, la práctica de envolver los alimentos con tocino se ha vuelto muy popular, pues aporta un sabor ahumado e intenso a aquellos ingredientes de perfil suave.

Además, gracias a su grasa natural, previene que las pechugas, que se caracterizan por ser magras, queden secas. Finalmente, crean una capa exterior dorada que suma textura al platillo.

En esta receta de pechugas de pollo envueltas con tocino, también añadimos queso al interior para un poco de cremosidad y salsa BBQ para equilibrar con un toque dulce el perfil salado del tocino. Toma nota y prepáralas cualquier día de la semana.

El tocino aporta jugosidad y un toque ahumado a las recetas Canva

¿Cómo hacer pechugas envueltas en tocino?

Ingredientes:

2 pechugas de pollo sin piel y sin hueso, partidas por la mitad para tener cuatro pechugas

200 gramos de queso Oaxaca deshebrado o mozzarella rallado

16 rebanadas de tocino

½ taza de salsa BBQ

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de paprika

½ cucharadita de pimienta negra molida

½ cucharadita de cebolla en polvo

Preparación:

Seca las pechugas de pollo con papel absorbente para retirar el exceso de humedad. Con un cuchillo filoso, haz un corte lateral a lo largo de cada pechuga para formar una especie de bolsillo. No cortes completamente o se romperá toda tu pechuga. En un recipiente, mezcla el ajo, paprika, cebolla y pimienta; condimenta con estos las pechugas por ambos lados. Si lo deseas, puedes añadir un poco de sal, pero no se recomienda para evitar que queden saladas por el tocino. Rellena cada filete con queso, sin que se desborde, de lo contrario, al derretirse se saldrá. Usando 3 o 4 rebanadas de tocino, dependiendo del tamaño de la pechuga, envuelve el pollo. Coloca las uniones hacia abajo o fija utilizando palillos de madera. Acomoda las pechugas envueltas en tocino en una charola o en un refractario apto para horno y lleva al horno precalentado a 180 °C. Cocina por 40 minutos o hasta que alcancen la temperatura interna de 165 °C o al revisar el interior estén bien cocidas. Retira del horno y barniza con la salsa BBQ. Vuelve a introducir al horno y cocina por 5 o 10 minutos más para que se caramelice. Apaga el horno, saca las pechugas envueltas en tocino y déjalas reposar 5 minutos antes de servir para que no se salgan los jugos. Corta el pollo en rebanadas gruesas y sirve acompañado de puré de papa, ensalada o papas a la francesa.

El pollo envuelto en tocino se cocina destapado para una mejor cocción Canva

Uno de los puntos más difíciles al cocinar carne envuelta en tocino, es conseguir que el interior se cocine correctamente, sin que el tocino se queme. Para lograrlo, un truco es aplanar ligeramente las pechugas antes de rellenarlas.

De esta forma conseguimos un grosor uniforme y evitamos que queden partes crudas y otras secas. Asimismo, lo mejor es no excedernos en el relleno y no poner demasiadas capas de tocino, únicamente las rebanadas necesarias para envolver el pollo.

Finalmente, no amontones los filetes de pollo, de lo contrario, el aire no circulará correctamente. En caso de que notes que el tocino se dora demasiado rápido, cubre la charola con papel aluminio para que se cocine el interior y retira antes de colocar la salsa BBQ.

Si ya no sabes cómo cocinar el pollo, prepara estas pechugas envueltas en tocino, rellenas de queso. Quedan jugosas, ricas y son fáciles de hacer.