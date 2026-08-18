Disfruta de un licuado verde de amaranto, avena y espinacas, ¡el elixir energético de las mañanas! Es una receta que puede marcar la diferencia entre una jornada de fatiga constante o un día lleno de vitalidad sostenida.

El ritmo acelerado de la vida moderna exige alternativas culinarias que optimicen el tiempo de preparación por las mañanas y entreguen nutrientes al mismo tiempo. Para esta situación, siempre podemos contar con los licuados.

Dentro de las muchas opciones disponibles, hay una que combina superalimentos de hoja verde y cereales integrales, para crear una sinergia perfecta para el organismo.

No se trata únicamente de ingerir fibra; es una estrategia integral para nutrir la microbiota digestiva, mantener la saciedad prolongada y obtener una dosis limpia de proteína vegetal.

Prepara una mezcla en forma de licuado verde de amaranto, avena y espinacas, con un sabor equilibrado y micronutrientes esenciales que trabajan en conjunto para activar el metabolismo desde primera hora.

Receta de licuado verde de amaranto, avena y espinacas Canva

Receta de licuado verde de amaranto, avena y espinacas

Ingredientes:

1 taza de hojas de espinaca fresca (bien lavadas y desinfectadas)

2 cucharadas soperas de amaranto natural (reventado o inflado)

3 cucharadas soperas de hojuelas de avena entera (preferentemente remojadas en agua la noche anterior y escurridas)

1/2 pieza de plátano maduro o 1/2 manzana verde

1 1/2 tazas de agua, leche vegetal (almendras, soya o avena) o agua de coco sin azúcar

1 cucharadita de semillas de chía o linaza (opcional)

Un chorrito de extracto de vainilla o una pizca de canela en polvo

Preparación:

Coloca primero los ingredientes líquidos (el agua o la leche vegetal elegida) en la licuadora. Agrega la avena remojada, el amaranto reventado, la fruta elegida (plátano o manzana) y las semillas opcionales. Integra el extracto de vainilla si decides usarlo. Añade la taza de espinacas bien compactada en la parte superior. Licúa a velocidad baja durante 10 segundos y luego aumenta a velocidad máxima durante 45 a 60 segundos. El objetivo es obtener una mezcla homogénea, verde y sin grumos visibles de hojas ni textura arenosa. Sirve inmediatamente en un vaso alto enfriado previamente. Puedes decorar el licuado verde con un pellizco de amaranto tostado por encima o la pizca de canela en polvo.

Receta de licuado verde de amaranto, avena y espinacas Canva

¿El licuado verde sustituye todo mi desayuno?

No, los este tipo de licuados integrales (con proteína, carbohidratos complejos y grasas saludables) son excelentes como desayuno o merienda, pero no deben sustituir una dieta variada y sólida a lo largo de todo el día.

¿Se debe colar el licuado antes de consumirse?

No, colar el licuado elimina la mayor parte de la fibra dietética. La fibra es indispensable para evitar picos de glucosa y mantener la salud intestinal. Debe consumirse la pulpa completa.

Receta de licuado verde de amaranto, avena y espinacas Canva

¿A qué te ayuda el licuado verde?

Un licuado verde aporta una base hídrica rica en electrolitos naturales (como potasio y magnesio) que reponen tu cuerpo y lo hidrata.

Los nutrientes requieren un esfuerzo digestivo menor por parte del estómago, permitiendo que el cuerpo redireccione su energía hacia las actividades matutinas sin experimentar la pesadez característica de las comidas copiosas.

Ingerir vegetales de hoja verde en el desayuno garantiza alcanzar las raciones diarias recomendadas de verduras antes del mediodía, fortaleciendo las defensas inmunológicas y el sistema de desintoxicación hepático.

Este licuado verde de amaranto, avena y espinacas puede convertirse en un pilar esencial del bienestar diario. ¡Prepáralo por las mañanas!