Cómo hacer tortitas de pollo y ejote: receta mexicana casera y económica

Así puedes hacer tortitas de pollo y ejote, una receta mexicana casera y económica que ha formado parte de la cocina de nuestro país desde tiempos de nuestras abuelitas. ¡Es una receta sencilla!

Esta preparación combina proteínas con verduras y puede servirse sola o acompañada de salsa, arroz o frijoles. Gracias a su sabor suave y textura crujiente por fuera pero suave por dentro, estas tortitas suelen ser muy populares tanto en comidas familiares como en menús caseros.

El pollo es una de las proteínas más consumidas en el mundo debido a su accesibilidad y valor, aporta proteínas de alta calidad, vitaminas del complejo B y minerales esenciales; se trata de la carne de origen animal más consumida en nuestro país, de acuerdo con el Gobierno de México.

Si al pollo le sumamos verduras como el ejote, ya sumamos fibra, antioxidantes y vitaminas que complementan el valor nutricional del platillo.

Aprovecha lo que sobró y prepara esta receta de tortitas de pollo y ejote a la mexicana, el resultado es un platillo casero equilibrado que combina tradición, sabor y practicidad, ideal para una comida completa o para aprovechar ingredientes que ya tenemos en casa.

Receta de tortitas de pollo y ejote Canva

Receta de tortitas de pollo y ejote

Ingredientes:

2 tazas de pollo cocido y desmenuzado (aprox. 300 g)

200 g de ejotes frescos

2 huevos grandes

½ taza de pan molido

¼ de cebolla blanca finamente picada

2 cucharadas de cilantro fresco picado

1 diente de ajo finamente picado

½ cucharadita de sal

¼ cucharadita de pimienta negra

½ cucharadita de comino molido (opcional)

½ taza de aceite vegetal para freír

Preparación:

Lava los ejotes y corta las puntas, luego córtalos en trozos pequeños de aproximadamente 1 cm. Hierve agua con una pizca de sal y cocínalos durante 5 minutos. Escúrrelos y déjalos enfriar. En un recipiente grande mezcla el pollo desmenuzado, ejotes cocidos, cebolla picada, ajo y cilantro. Agrega los huevos y el pan molido; sazona con sal, pimienta y comino. Mezcla hasta obtener una masa uniforme. Toma aproximadamente 2 cucharadas de mezcla y forma pequeñas tortitas con las manos; colócalas en un plato. Calienta el aceite en una sartén a fuego medio y coloca las tortitas con cuidado. Fríelas durante 3 a 4 minutos por lado hasta que estén doradas. Retira las tortitas del aceite, colócalas sobre papel absorbente. Sirve calientes con salsa o guarniciones.

Receta de tortitas de pollo y ejote Canva

Consejos para que las tortitas queden perfectas:

Desmenuza lo mejor que puedas el pollo para que se integre mejor.

No agregues demasiados ejotes porque puede dificultar que las tortitas mantengan su forma.

Controla la temperatura del aceite: si está demasiado frío, absorberán grasa.

Compacta bien la mezcla, presiona ligeramente al formar las tortitas.

¿Con qué acompañar tortitas de pollo y ejote?

Arroz rojo mexicano

Ensalada fresca

Frijoles de la olla

Tortillas de maíz

Salsa verde o roja

Receta de tortitas de pollo y ejote Canva

Tipos de tortitas de pollo más famosas:

Pollo con zanahoria

En salsa roja de jitomate con chile.

Con queso rallado en la mezcla.

Horneadas para una versión más ligera

Pollo y papa

Ya sabes cómo hacer tortitas de pollo y ejote de forma económica, acompáñalas con lo que más se te antoje y disfruta del sabor mexicano.