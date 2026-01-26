Cómo hacer tamales de bola chiapanecos: receta tradicional paso a paso

Aprende cómo hacer tamales de bola chiapanecos, ¡la receta tradicional paso a paso! Localmente, se preparan en celebraciones familiares y festividades, especialmente en San Cristóbal de Las Casas y sus alrededores, donde la gastronomía local conserva técnicas ancestrales de cocción al vapor.

Los tamales de bola chiapanecos son una de las joyas culinarias del estado de Chiapas, en el sureste de México. A diferencia de otras versiones regionales, este tamal destaca por su forma redonda —de ahí su nombre— que se logra al amarrar la masa dentro de hojas de maíz de una forma artesanal única.

La base de este platillo es una masa de maíz nixtamalizada mezclada con manteca de cerdo y papas, que le da una textura esponjosa y llena de sabor. El relleno tradicional consiste en carne de cerdo guisada en una salsa roja de jitomate y chiles locales como el Simojovel o chiles guajillo/ancho, condimentada con especias que realzan su sabor.

En la cocina chiapaneca, los tamales de bola no solo son un alimento, sino también una expresión cultural que combina técnicas prehispánicas y saberes familiares transmitidos por generaciones. Son perfectos para compartir con familia y amigos, acompañados de atole o café, en encuentros tradicionales o en fechas especiales como el Día de la Candelaria.

Ingredientes:

Para la masa:

1 kg de masa de maíz nixtamalizada

400 g de manteca de cerdo (batida hasta que esté esponjosa)

2 papas medianas cocidas y machacadas

1.5 tazas de caldo (de cerdo o pollo) para ajustar la masa

1 cucharadita de sal

Para el relleno:

1 kg de costilla de cerdo o carne de cerdo con algo de grasa (para jugosidad)

6 jitomates medianos

400 g de tomate verde (opcional para más acidez)

2 dientes de ajo

1 cebolla blanca (grande, picada)

4 chiles guajillo (sin semillas)

3 chiles ancho (sin semillas)

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de orégano

Pimienta negra molida al gusto

Sal al gusto

Para el armado:

15 – 20 hojas de maíz secas (totomoxtle), remojadas en agua tibia hasta suavizar

Tiras finas de la hoja de maíz para amarrar.

Coloca la carne de cerdo en una olla con agua, una pizca de sal y media cebolla. Cuece a fuego medio hasta que esté suave (aprox. 45–60 min). Reserva el caldo. Coloca los chiles guajillo y ancho en agua caliente durante 10 min para suavizarlos. En una licuadora, mezcla los chiles hidratados, jitomates, tomate verde, ajo y la otra mitad de cebolla con una taza de caldo hasta obtener una salsa homogénea. Calienta un poco de manteca o aceite en una olla, vierte la salsa y añade las especias (comino, orégano, pimienta). Cocina unos 10–15 min. Agrega la carne deshebrada y mezcla bien. Reserva. En un bol grande, bate la manteca de cerdo hasta que se vea clara y esponjosa. Añade poco a poco la masa de maíz, la sal y las papas cocidas. Mezcla con las manos o una cuchara grande. Agrega caldo poco a poco hasta conseguir una masa suave pero firme. Toma una porción de masa (del tamaño de una pelota de golf), y con los dedos aplánala ligeramente formando una pequeña cazuelita. Coloca una porción del relleno de cerdo al centro y cierra la masa alrededor hasta formar una bolita firme. Coloca la bolita de masa en el centro de una hoja de maíz remojada. Envuelve y amarra ambos extremos con tiras de la misma hoja para obtener la forma de “bola”. Acomoda los tamales verticalmente en la vaporera, dejando espacio entre ellos para que el vapor circule bien. Llena una olla grande con agua suficiente (que no toque la base de la vaporera). Caliéntala hasta que hierva. Coloca la vaporera con los tamales y tapa. Cocina a fuego medio‑alto aproximadamente 1 a 1.5 horas o hasta que la masa se despegue fácilmente de la hoja. Una vez listos, deja que reposen 10 minutos antes de servir.

Tips para tamales perfectos:

La masa nixtamalizada es esencial para lograr tamales con buen sabor y estructura; evita masas muy secas o con texturas granuladas.

La manteca de cerdo bien batida le da suavidad y jugosidad a la masa, haciéndola más esponjosa.

Puedes ajustar la cantidad de chiles y especias según el nivel de picante deseado, pero en Chiapas se valora un sabor equilibrado que realce la carne sin opacar la masa.

La tradición de los tamales chiapanecos

Además del tamal de bola, Chiapas ofrece tamales envueltos en hojas de plátano o incluso hoja santa (jacuané) con distintos guisos y combinaciones que reflejan la riqueza gastronómica local.

En San Cristóbal de Las Casas, los tamales —especialmente de bola y tendidos— forman parte de encuentros sociales, donde se acompañan con atole o café tradicional, mostrando la fusión de técnicas indígenas y españolas en la cocina regional.

Los tamales de bola suelen cocinarse para fechas especiales como el Día de la Candelaria, una ocasión en que familias mexicanas preparan tamales en grandes cantidades para compartir.

Estos tamales de bola chiapanecos pueden ser la joya gastronómica del 2 de febrero, ¡pruébalos en casa!