¿Cómo hacer papas hash brown al estilo IHOP? La receta para que queden crujientes y deliciosas
Aprende cómo hacer papas hash brown con esta receta fácil y rápida. El secreto para lograr una textura crujiente por fuera y suave por dentro.
Las papas Hash Browns son uno de los platillos favoritos para el desayuno gracias a su textura crujiente y su versatilidad. Pueden acompañarse con huevo estrellado, tocino, salchichas o incluso con tus aderezos favoritos, convirtiéndose en una opción deliciosa para comenzar el día.
Si hasta ahora solo las has probado en restaurantes o cafeterías porque creías que eran difíciles de preparar, aquí te compartimos una receta sencilla para hacerlas en casa de forma rápida y con pocos ingredientes.
¿Cuál es el origen de las papas Hash Browns?
Las papas Hash Browns tienen su origen en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Este popular platillo ganó fama por su sencillez y sabor, hasta convertirse en uno de los acompañamientos más comunes en los desayunos estadounidenses.
Aunque no existe un creador único reconocido, su popularidad ha trascendido generaciones y fronteras, siendo actualmente una de las recetas más apreciadas por quienes disfrutan de los desayunos con papas.
¿Cuáles son los ingredientes de las papas hash browns?
Ingredientes:
- 3 o 4 papas medianas
- 1 huevo
- 1 cucharada de harina de trigo o fécula de maíz
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- 1 pizca de ajo en polvo
- 1 pizca de cebolla en polvo o páprika
- Aceite para freír
Paso a paso: ¿Cómo hacer papas Hash Browns crujientes?
- Lava y desinfecta las papas. Después, retírales la cáscara.
- Ralla las papas utilizando un rallador de queso.
- Colócalas en un recipiente con agua fría durante cinco minutos para retirar parte del almidón.
- Escúrrelas bien y sécalas con un paño de cocina limpio o papel absorbente.
- Coloca la papa rallada en un tazón y agrega el huevo, la harina, la sal, la pimienta negra, el ajo en polvo y la cebolla en polvo o páprika.
- Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea.
- Calienta suficiente aceite en un sartén a fuego medio.
- Forma pequeñas porciones redondas con la mezcla y colócalas en el sartén.
- Cocina por ambos lados hasta que estén doradas y crujientes.
- Retira del fuego y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
- Puedes servirlas con huevo, tocino, aguacate o la guarnición que prefieras.
Las papas Hash Browns destacan por su sabor y textura crujiente, características que las han convertido en uno de los desayunos favoritos de millones de personas alrededor del mundo. Además, son fáciles de preparar y perfectas para disfrutar en familia.