¿Cómo hacer papas hash brown al estilo IHOP? La receta para que queden crujientes y deliciosas

Las papas Hash Browns son uno de los platillos favoritos para el desayuno gracias a su textura crujiente y su versatilidad. Pueden acompañarse con huevo estrellado, tocino, salchichas o incluso con tus aderezos favoritos, convirtiéndose en una opción deliciosa para comenzar el día.

Si hasta ahora solo las has probado en restaurantes o cafeterías porque creías que eran difíciles de preparar, aquí te compartimos una receta sencilla para hacerlas en casa de forma rápida y con pocos ingredientes.

¿Cuál es el origen de las papas Hash Browns?

Las papas Hash Browns tienen su origen en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Este popular platillo ganó fama por su sencillez y sabor, hasta convertirse en uno de los acompañamientos más comunes en los desayunos estadounidenses.

Aunque no existe un creador único reconocido, su popularidad ha trascendido generaciones y fronteras, siendo actualmente una de las recetas más apreciadas por quienes disfrutan de los desayunos con papas.

Receta de papa hash brown para el desayuno Foto: Canva

¿Cuáles son los ingredientes de las papas hash browns?

Ingredientes:

3 o 4 papas medianas

3 o 4 papas medianas 1 huevo

1 cucharada de harina de trigo o fécula de maíz

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

1 pizca de ajo en polvo

1 pizca de cebolla en polvo o páprika

Aceite para freír

Paso a paso: ¿Cómo hacer papas Hash Browns crujientes?

Lava y desinfecta las papas. Después, retírales la cáscara.

Lava y desinfecta las papas. Después, retírales la cáscara. Ralla las papas utilizando un rallador de queso.

Colócalas en un recipiente con agua fría durante cinco minutos para retirar parte del almidón.

Escúrrelas bien y sécalas con un paño de cocina limpio o papel absorbente.

Coloca la papa rallada en un tazón y agrega el huevo, la harina, la sal, la pimienta negra, el ajo en polvo y la cebolla en polvo o páprika.

Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea.

Calienta suficiente aceite en un sartén a fuego medio.

Forma pequeñas porciones redondas con la mezcla y colócalas en el sartén.

Cocina por ambos lados hasta que estén doradas y crujientes.

Retira del fuego y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

Puedes servirlas con huevo, tocino, aguacate o la guarnición que prefieras.

Receta de papa hash brown para el desayuno Foto: Canva

Las papas Hash Browns destacan por su sabor y textura crujiente, características que las han convertido en uno de los desayunos favoritos de millones de personas alrededor del mundo. Además, son fáciles de preparar y perfectas para disfrutar en familia.