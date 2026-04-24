Receta de conchas caseras de vainilla y chocolate, tan deliciosas que superan a las de la panadería

El aroma a mantequilla horneada y la textura que se deshace en el paladar definen a las conchas caseras de vainilla y chocolate. Este pan es un equilibrio sensorial entre una miga aireada y una cobertura dulce que cruje al primer bocado.

Según registros de Larousse Cocina, la concha es un pan de masa brioche (masa enriquecida con huevo y grasa) cuya identidad radica en su técnica de fermentación. Es el pilar de la panadería mexicana, exigiendo precisión en el control de la temperatura.

Receta de conchas caseras de vainilla y chocolate Canva

Ingredientes para conchas de vainilla y chocolate

Para garantizar el éxito de la receta, utiliza báscula gramera (instrumento de medición de alta precisión) y asegúrate de que todos los componentes estén a temperatura ambiente (20-25°C).

Para la masa (esponja y base):

500 g de harina de trigo de fuerza.

15 g de levadura seca instantánea.

125 g de azúcar blanca.

100 g de mantequilla sin sal.

2 huevos grandes.

5 g de sal fina y 10 ml de esencia de vainilla.

Para la cobertura (costra dulce):

100 g de harina de trigo.

100 g de azúcar glass (azúcar pulverizada).

100 g de manteca vegetal.

15 g de cocoa (cacao en polvo sin azúcar) y 5 ml de vainilla.

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Paso a paso para hornear conchas mexicanas perfectas

El secreto de una miga elástica es el desarrollo del gluten (proteína elástica de la harina). Sigue estas instrucciones técnicas para obtener un resultado de panadería artesanal.

Amasado y fermentación:

Mezcla la leche tibia con la levadura, una cucharada de azúcar y harina; deja reposar 15 minutos hasta que espume. Integra la harina restante, huevos, azúcar y la mezcla de levadura en un bol; amasa vigorosamente por 10 minutos. Añade la mantequilla y la sal al final; amasa hasta que la mezcla sea lisa, elástica y no se pegue. Reposa la masa en un lugar cálido durante 90 minutos o hasta que duplique su tamaño (primer leudado).

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Preparación de la costra y armado:

Bate la manteca con azúcar glass y harina hasta formar una pasta; divide en dos y añade cocoa a una.

Poncha (presionar la masa para extraer el gas) y divide en porciones de 60 gramos; forma bolitas lisas.

y divide en porciones de 60 gramos; forma bolitas lisas. Coloca las bolitas en una bandeja engrasada, aplánalas ligeramente y barnízalas con un poco de manteca vegetal.

Extiende círculos de la pasta de cobertura y colócalos sobre cada bolita; presiona suavemente para adherir

Marcado y horneado final:

Usa un marcador de conchas o un cuchillo para dibujar líneas en la costra ; deja reposar 45 minutos más.

; deja reposar 45 minutos más. Precalienta el horno a 180°C (350°F) y hornea durante 18 a 22 minutos hasta que la base esté dorada.

Enfría sobre una rejilla metálica para evitar que el vapor humedezca la base y pierda su textura crujiente.

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Consejos técnicos para una cobertura crujiente

La costra de la concha es una emulsión de grasa y azúcar que debe aplicarse con precisión. Un error común es usar mantequilla en la cobertura, lo que provoca que se derrita demasiado rápido.

La manteca vegetal es innegociable para obtener ese acabado quebradizo característico. Si el ambiente es muy húmedo, añade 5 gramos extra de harina a la pasta para evitar que se deslice del pan durante el horneado.

Preparar conchas caseras de vainilla y chocolate es un ritual que transforma ingredientes básicos en una obra maestra de la repostería.

Ahora que conoces la técnica exacta del amasado y el secreto de la costra profesional, es momento de encender el horno. ¿Te inclinas por el sabor intenso del chocolate o la elegancia de la vainilla? ¡Cuéntanos tu resultado!