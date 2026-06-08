Mundial 2026: Cada cerveza en el Estadio Monterrey costaría $300 pesos

El Estadio Monterrey se prepara para el Mundial 2026 y los más de 50,000 aficionados que se estarán presentando a cada uno de los partidos en la Sultana del Norte deberán de pagar $300 pesos por cada una de las cervezas.

En el inicio de la semana mundialista, se filtraron los diversos precios que se estarán manejando para la venta de cervezas dentro del Estadio Monterrey; en algún punto de la organización, se puso sobre la mesa la posibilidad de que no existiera venta de alcohol dentro de los inmuebles.

Existen diversas marcas de cerveza que se estarán vendiendo en el recinto regiomontano, mismas que se venderán prácticamente por el mismo precio:

Corona / $299 pesos, 710 mililitros.

Michelob ultra / $310 pesos, 710 mililitros.

Flying Fish / $300 pesos, 355 mililitros doble.

Michelob zero / $300 pesos, 355 mililitros doble.

De momento no se ha confirmado si existirán vasos rotulados con cada uno de los partidos que se disputarán en los 104 partidos del Mundial 2026, mismos que le brindarían cierta dosis de pertenencia con los aficionados que asistan al estadio.

Partidos del Mundial 2026 en Monterrey

La Sultana del Norte recibirá 4 compromisos durante la justa veraniega, tres correspondientes a la Fase de Grupos y uno más de la Fase Final de los Dieciseisavos de Final, donde Países Bajos, Marruecos o Brasil (en caso de una sorpresa mayúscula) podrían presentarse en el también conocido como Gigante de Acero:

Suecia Vs Túnez / domingo 14 de junio, 20:00 horas.

Túnez Vs Japón / sábado 20 de junio, 22:00 horas.

Sudáfrica Vs Corea del Sur / miércoles 24 de junio, 19:00 horas.

Dieciseisavos de Final / lunes 29 de junio, 19:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

El Estadio Monterrey es una de las 16 sedes del Mundial 2026. X: @estadiobbva

BFG