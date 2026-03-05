¿Cómo cocinar habas? Tips para integrarlas a tus menús

Las habas son una leguminosa que se consume en muchas partes del mundo. Provienen de la planta Vicia faba, una especie que forma parte de la familia de las legumbres y que probablemente se originó en regiones del Mediterráneo o Asia occidental.

Estas semillas crecen dentro de una vaina verde y pueden comerse frescas o secas, lo que permite utilizarlas en diferentes tipos de recetas. A lo largo de la historia, las habas han sido un alimento importante en la dieta de muchas culturas debido a su valor nutritivo y su facilidad para adaptarse a distintas preparaciones.

Este alimento contiene proteínas vegetales, fibra, vitaminas y minerales que contribuyen a una alimentación variada. En la cocina diaria, las habas pueden prepararse de muchas maneras: en sopas, guisos, ensaladas o purés.

También pueden servirse como acompañamiento o incluso como botana. Saber cómo cocinar habas de forma adecuada permite aprovechar mejor su sabor y sus nutrientes, además de facilitar que se integren en los menús cotidianos.

¿Qué son las habas?

Las habas son las semillas comestibles de la planta Vicia faba, una leguminosa que se cultiva en diferentes regiones del mundo. Se distinguen por su tamaño relativamente grande y por su sabor suave con un ligero toque terroso. Estas semillas pueden consumirse cuando están frescas o después de secarse, lo que permite almacenarlas durante más tiempo.

Una de las razones por las que las habas son valoradas en la alimentación es su composición nutricional. Diversos estudios indican que esta legumbre contiene una buena cantidad de proteínas, carbohidratos complejos y fibra dietética.

En las semillas secas, cerca del 58 % corresponde a carbohidratos, aproximadamente el 26 %, a proteínas y alrededor del 25 %, a fibra, lo que muestra su aporte energético y nutricional.

El contenido de proteína vegetal es uno de sus aspectos más importantes. Las legumbres, entre ellas las habas, se consideran una fuente relevante de proteínas en muchas dietas. Este nutriente participa en el mantenimiento de los tejidos y en diferentes funciones del organismo.

Además de proteínas, las habas aportan varios minerales esenciales. Entre ellos se encuentran el hierro, el magnesio, el fósforo, el potasio y el manganeso. Estos minerales cumplen funciones importantes en el cuerpo, como ayudar en la producción de energía, participar en la salud de los huesos y contribuir al transporte de oxígeno en la sangre.

Las habas también contienen vitaminas del complejo B, especialmente folato. Este nutriente es necesario para la formación de nuevas células y para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Una porción de habas cocidas puede aportar una cantidad importante de folato dentro de la alimentación diaria.

Otro componente importante de este alimento es la fibra dietética. Estudios sobre las legumbres señalan que la fibra contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo y puede ayudar a mantener niveles saludables de colesterol y glucosa en la sangre. Las habas contienen tanto fibra soluble como insoluble, lo que favorece varias funciones digestivas.

Debido a su combinación de nutrientes y su bajo contenido de grasa, las habas suelen considerarse una opción adecuada para formar parte de una dieta equilibrada.

¿Cómo se cuecen las habas?

La manera de cocinar habas depende principalmente de si se utilizan frescas o secas. Aunque se trata del mismo alimento, cada tipo requiere ciertos pasos de preparación.

Cocinar habas frescas

Las habas frescas se encuentran dentro de una vaina verde que debe abrirse para retirar las semillas. Después de sacarlas, pueden cocinarse mediante métodos sencillos como hervirlas o saltearlas.

Una forma común de prepararlas consiste en colocarlas en agua con un poco de sal y hervirlas durante algunos minutos hasta que se suavicen. Una vez listas, pueden comerse solas o agregarse a otros platillos.

En algunas preparaciones también se retira la piel externa de la semilla después de hervirla para obtener una textura más suave.

Cocinar habas secas

Cuando se utilizan habas secas, es necesario hidratarlas antes de cocinarlas. Este paso es similar al que se realiza con otras legumbres como frijoles o lentejas. Por lo general, se recomienda dejarlas en agua durante varias horas o durante toda la noche. Este proceso ayuda a que absorban agua y facilita su cocción.

El remojo también puede reducir la presencia de algunos compuestos naturales de las legumbres, como fitatos y saponinas, que pueden afectar la absorción de ciertos minerales si se consumen en grandes cantidades.

Después del remojo, las habas deben enjuagarse y colocarse en una olla con agua limpia. Luego se cocinan a fuego medio hasta que estén suaves. El tiempo de cocción puede cambiar dependiendo del tamaño de las semillas y del tipo de haba.

Habas en guisos o sopas

Una vez cocidas, las habas pueden utilizarse en diferentes recetas. Por ejemplo, pueden añadirse a caldos, sopas o guisos con verduras.

Estas preparaciones suelen incluir ingredientes como cebolla, ajo, tomate o algunas especias para mejorar el sabor del platillo.

¿Cómo cocinar habas? Canva

Ideas de platillos con habas

Una de las ventajas de las habas es que pueden usarse en una gran variedad de recetas. Gracias a su sabor suave, combinan bien con muchos ingredientes.

Sopas de habas: Las sopas son una de las formas más comunes de preparar este alimento. Las habas cocidas pueden mezclarse con verduras y condimentos para elaborar platillos nutritivos y reconfortantes. En algunas recetas también se licúan para preparar cremas o sopas más espesas.

Ensaladas con habas: Las habas cocidas también pueden añadirse a ensaladas. Después de hervirlas, es posible mezclarlas con ingredientes frescos como tomate, cebolla, espinaca o lechuga. Este tipo de ensaladas suele servirse fría y puede acompañarse con aceite de oliva o jugo de limón.

Puré o crema de habas: Otra forma de consumirlas es triturarlas después de cocerlas para obtener un puré. Este tipo de preparación puede condimentarse con especias o con hierbas frescas. El puré de habas puede servirse como acompañamiento o utilizarse para untar en pan o tortillas.

Habas como botana: En algunos lugares, las habas secas se tuestan o se fríen para preparar botanas. Estas botanas suelen condimentarse con sal, chile u otros sazonadores.

¿Cómo cocinar habas? Canva

Tips para cocinar habas

Al preparar habas, es útil considerar algunos consejos que pueden ayudar a mejorar su sabor, su textura y su forma de consumo.

Si se compran frescas, lo mejor es elegir vainas firmes y de color verde uniforme. Estas características suelen indicar que las semillas están en buenas condiciones. Las vainas que se ven muy secas o con manchas pueden indicar que el producto no está fresco.

En el caso de las habas secas, conviene revisar que estén completas y que no presenten humedad. Remojar las habas secas antes de cocinarlas es una práctica común al preparar legumbres. Este paso ayuda a reducir el tiempo de cocción y facilita su digestión.

Los oligosacáridos presentes en algunas legumbres pueden fermentar en el intestino y causar gases, por lo que el remojo y la cocción adecuada pueden disminuir este efecto.

Las habas pueden combinarse con cereales como arroz, trigo o maíz. Esta mezcla ayuda a mejorar el equilibrio de aminoácidos en la dieta y es una práctica común en muchas tradiciones culinarias.

Una vez cocidas, las habas pueden guardarse en el refrigerador durante varios días si se colocan en recipientes cerrados. También pueden congelarse para utilizarlas después en diferentes recetas.

¿Cómo cocinar habas? Canva

Las habas son una leguminosa nutritiva que puede incorporarse fácilmente en diferentes tipos de platillos. Aprender cómo cocinar habas de manera adecuada permite aprovechar mejor su sabor y sus nutrientes.

Este ingrediente puede utilizarse en sopas, guisos, ensaladas o purés, lo que demuestra su versatilidad en la cocina. Incluir habas en los menús cotidianos también puede ser una forma sencilla de variar el consumo de legumbres y experimentar con nuevas preparaciones.